Ny Trailer: Ghost of Tsushima lander i midten af 2020

Ghost of Tsushima lander på PlayStation-konsoller til ”sommer 2020” (omkring juni-august), hvilket nu er bekræftet i en længere nu trailer, som først blev vist frem under The Game Awards d. 12. december.

Det PS4-eksklusive spil har genereret meget hype på grund af sin flotte grafik og snigende samurai. Den seneste trailer leverer til fulde varen.

Sony benyttede sin State of Play live stream et par dage tidtligere til at udsende en kort teaser trailer, som har vist sig at være en kort bid af denne længere montage af smukke skove, brændende byer og månebelyste snigmord – ej at forglemme hesteridning igennem smukke landskaber, som minder om dem vi kender fra The Witcher III eller Breath of the Wild. Du kan se den fulde trailer herunder.

I et indlæg på PlayStation-bloggen skrev Andrew Goldfarb fra Sucker Punch: ”Vi har i dag debuteret med en helt ny trailer, som graver dybere ned i vores helts identitet der må tilpasse sig for at redde sit hjem: The Ghost. Imens Jiun starter vores spil som en samurai, lærer han undervejs flere ting og taktikker, som ikke er særlig samurai-agtige, hvilket du kan få en smagsprøve på i traileren i dag. I de kommende måneder vil vi dele mere omkring Jin, de trusler han står overfor, de allierede som hjælper ham undervejs og hvad han skal give afkald på for at blive en ny type af kriger.”

Dette var dog ikke den eneste annoncering fra Game Awards 2019. Vi fik også det officielle navn på den næste Xbox-konsol, Xbox Series X – ikke at forveksle med Xbox One X – ligesom vi så det kommende PS5-eksklusive spil Godfall, fik en lanceringsdato for Amazons MMORPG New World og et nyt Ultimate Rival sportsspil til Apple Arcade.