Hent Darksiders 1 og 2 inc. Steep helt gratis nu på Epic Games Store

Er du på udkig efter noget godt at smide efter din dyrt indkøbte gamer-PC, er her et godt tip. Friskt fra Epic Games Store og ganske gratis. Tre gode spil som ikke skal koste dig en krone. Her er tale om Darksiders og efterfølgeren Darksiders 2. Et mash-up af kombo-baseret beat-em-ups i stil med God of War og rollespil som Zelda-serien, hvor du spille som en Horseman of the Apocalypse.

Det er dog ikke alt. Du kan også give dig i kast med spillet Steep, som er Ubisofts oversete vintersportsspil og derfor passer perfekt til tiden.

Sådan får du fingre i de gratis spil

Heldigvis er det meget let at spille med. Det eneste der kræves er, at du opretter en gratis konto hos Epic Games Store (som skal bruges for at kunne spille dem igennem Epics launcher). Du har indtil d. 9. januar til at hente spillene.

Når du alligevel har oprettet kontoen, kan du med fordel se lidt på deres juletilbud, som løber en uge endnu.