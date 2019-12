Dette er måske de første billeder af Samsungs nye foldbare telefon

Samsung Galaxy Fold var en af årets mest interessante telefoner og vi har måske netop fået de første billeder af efterfølgeren, idet nye billeder har ramt nettet. Vi har ikke tidligere hørt meget om enheden, men det ændrer sig nu, med disse billeder af Samsungs tidligere hemmelige telefon, som er dukket op på det sociale medie, Weibo.

Dette er det første vi ser til denne muslingeformede foldbare mobil fra Samsung, selvom der gået rygter igennem hele 2019. Modsat den originale Galaxy Fold, er denne telefon på størrelse med en normal telefon, som kan foldes sammen og fylder derved mindre i lommen.

Tager vi et nærmere kig på den kommende foldbare Samsung-telefon, ser det ud til, at design og materialer er hentet fra Samsungs mellemklasse. Bagsiden har et dual-kamera og hvad der ligner en ekstra OLED-skærm. Denne skærm vil, når telefonen er foldet sammen, være aflang og måske have et 21:9-format. Et Infinity-O-hak ses i toppen.

Det er svært at se hængslet, men det ligner samme solide model, som Samsung proppede i den nyeste udgave af Galaxy Fold, hvor ekstra kanter forhinder skidt og snavs i at trænge ind. Folden på skærmen er stadig synlig.

Den originale Galaxy Fold var et fuldfedt flagskib med den bedste indmad, seks kameraer, et stort batteri og en skærm, som kan gøre det ud for en tablet. Selv efter den lange forsinkelse, hvor Samsung måtte trække de første modeller retur og forbedre designet, endte den med at udkomme officielt i 2019.

Når det er sagt, har Samsung lært af sine fejl og kommer over de kommende år til at eksperimentere mere med forskellige designs for at bevare deres nuværende føring på området.

Tidligere rygter antydede, at Samsung ville afsløre en billigere udgave af Fold, og denne model kunne meget vel passe perfekt ind i den kasse – en mindre skærm, andre materialer og færre kameraer.

Den kan derfor tænkes at skulle konkurrere med 2019 Moto Razr, som den anden af to foldbare modeller i muslingedesign.

Hvad navnet angår, tænker vi, at den næppe kommer til at hedde Galaxy Fold 2, da Samsung vil gemme dette til en ny flagskibsmodel, som skal erstatte den oprindelige Fold. Måske bliver den en del af en serie af mere overkommelige ”foldbare”.

Samsung Galaxy S11 ventes at blive lanceret i februar 2020, og det kan ske, at den får følgeskab af en ny foldbar model. Det bliver måske ikke telefonen på disse billeder, men heldigvis bliver vi snart klogere.