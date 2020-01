Verdens første 5G-tablet er lige om hjørnet – men du kan ikke købe den

Samsung har netop bekræftet, at de påtænker at introducere en 5G-version af deres Samsung Galaxy Tab S6 inden for de kommende måneder. Der har længet været lækager og gået rygter, og Samsung Galaxy Tab S6 5G ser nu ud til at blive den første tablet til at understøtte 5G-netværket – længe før rivalerne kommer ud af starthullerne.

Bekræftelsen stammer fra et Samsung blog-opslag, men der er i første omgang kun tale om en lancering i Sydkorea. Der er desuden ingen specifik lanceringsdato udover angivelsen af første kvartal af 202. Den skulle herved komme mod slutningen af marts.

Samsung har endnu ikke bekræftet om, de vil lancere den nye tablet på verdensplan, så det kan tænkes, at firmaet kun vil slippe den løs på hjemmemarkedet i Sydkorea. Vi aner samtidig ikke hvad den kommer til at koste, men regner med at det bliver dyrere end den eksisterende Galaxy Tab S6.

Den forventes desuden at få de samme specifikationer som den nuværende Galaxy Tab S6, så den får et Qualcomm Snapdragon 855-chipsæt med 6GB RAM og 128GB lagerplads. Det er også samme 10.5-tommer Super AMOLED-skærm med en opløsning på 1600 x 2560 pixels.

Måske hører vi mere fra Samsung under CES 2020, som løber af stablen i næste uge, eller måske lanceres den samtidig med Samsung Galaxy S11, som ventes at blive lanceret til februar, enten til et unikt Samsung-event eller under MWC 2020.

Kilde: SamMobile