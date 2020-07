Esklusivt interview: OnePlus Nord chipsæt, 5G og andet afsløret

OnePlus lancerede sin første mobil i 2014 under slogannet, 'Never Settle' og med mærkatet 'Flagship Killer'. OnePlus One var landet og folk var skeptiske – herunder også vores britiske redaktør John McCann. Men han ændrede som mange andre mening, og i vores anmeldelse skrev han, at ”Ydelsen i forhold til prisen i OnePlus One er en af de mest imponerende vi endnu har set i en smartphone […] vi kan ikke nævne et bedre – eller billigere -alternativ.”

Det der fulgte efter, var en flodstrøm af overkommelige flagskibe, som med hver generation blev en anelse bedre end den forrige. OnePlus gig fra 2 til 3 til 5 (og sprang herved nummer 4 over). Ikke alle ændringer blev lige vel modtaget af firmaets fanbase.

Så begyndte OnePlus at introducere 'T'-modellerne, startende med OnePlus 3T, der udkom seks måneder efter en ny flagskibsgeneration med minimale opgraderinger, og en lidt højere pris end telefonen den fulgte efter.

Har du travlt? Se videoafslæringen af OnePlus Nord herunder

I takt med at priserne på OnePlus-mobilerne fortsatte med at stige, blev 'flagskibsmorderen' bare endnu en flagskibsproducent. Den seneste generation af telefoner, OnePlus 8 og 8 Pro, er fremragende avancerede telefoner, men de er også firmaets dyreste til dato.

Fanbasen som havde vokset sig stort omkring producenten begyndte at give udtryk for sine frustrationer og de stadigt stigende priser. OnePlus lagde ud med at være den frække nye dreng i klassen, og gik imod en industri, som konstant pressede priserne opad. Deres fans begyndte at frygte, at de havde givet op. Nu ønsker OnePlus så at gå tilbage til sine rødder og lancerer derfor en serie af billige telefoner, hvoraf den første er OnePlus Nord.

Vi fik mulighed for at få et interview med Carl Pei, Assistentchef for OnePlus Nord, og fik en eksklusiv snak om de nye mobiler og hvad det betyder for brugere og fans af brandet.

Hvorfor nu?

Dette er ikke første gang, at OnePlus lancerer en mere overkommelig model i hælene på en flagskibstelefon. Tilbage i 2015, tre måneder efter lanceringen af OnePlus 2, lancerede de den billigere OnePlus X.

Desværre blev modellen ikke en succes og blev fjernet fra markedet blot syv måneder senere.

Som Pei indrømmer, "[OnePlus X] var i sig selv en god telefon, men den egnede sig ikke til et publikum af tech-orienterede brugere.”

Fem år senere vender OnePlus nu tilbage til mellemsegmentet. De har i denne tid set en vækst i sit kundegrundlag (og priser) og er overbevist om, at de nu står det rigtige sted, teknologisk set, til at kunne gøre sit nye tilbud til en succes.

”Vi har i et stykke tid holdt øje med markedet for mobiler i mellemklassen,” fortæller Pei.

"Vi følte bare ikke, at teknologien var moden til at vi kunne skabe et mellemklasse-produkt, der også levede op til vores 'Never Settle' -filosofi. Men vi er temmelig sikre på, at denne gang er det muligt med netop OnePlus Nord. "

Der vil komme sammenligninger mellem Nord og X, og forståeligt nok, men OnePlus er står fast ved, at dette er et nyt kapitel for virksomheden snarere end et nostalgisk tilbageblik.

I en meddelelse udsendt til medierne d. 23. juni 2020 sagde OnePlus-grundlægger og administrerende direktør Pete Lau: "Bare så vi er helt tydelige, dette ikke et reaktionært forsøg på at 'vende tilbage til vores rødder', som nogle mennesker har spekuleret i.

"Og da vores 'rødder' faktisk handler om at skabe de bedste flagskibssmartphones, ser jeg denne del af vores strategi som en vigtig udvidelse af OnePlus-værdiudbuddet."

Uanset om du er enig med Lus kommentarer eller ej, er OnePlus tydelig omkring deres ønske om at fortsætte med sine flagskibstelefoner sammen med et mere overkommeligt udvalg af nye produkter – her startende med OnePlus Nord.

How much?

Med et støt voksende publikum har OnePlus nu flere kunder, der skal tilfredsstilles, og deres nyeste modeller har efterladt nogle fans i skyggen – hvilket de ikke har været blege for at sige til OnePlus.

"Der er givet udtryk for et behov fra andre forbrugere efter en mere tilgængeligt prissat OnePlus-telefon," fortsætter Pei. "Jeg er sikker på, at du har set kommentarerne online, folk har bedt [om en mere overkommelig telefon] i løbet af de sidste par år."

Lau bekræftede separat til TechRadar, at OnePlus Nord-prisen i Europa vil være € 500. Hermed ser den ud til at kunne konkurrere med den nye iPhone SE samt andre kinesiske rivaler, herunder Honor 20 Pro, Oppo Reno 2 og Xiaomi Mi Note 10.

Lau afslørede samtidig, i et indlæg på OnePlus-forummet, at OnePlus Nord først udkommer i Europa og Indien, imens "en særlig gruppe af brugere i Nordamerika også vil få en chance for at opleve den nye enhed gennem et meget begrænset betaprogram efter lanceringen".

Hvad kan telefonen?

Nu hvor vi kender OnePlus Nord-navnet, hvor meget koster den så, hvor kan den købes og har denne billige model overhovedet at byde på?

OnePlus Nord handler om tre ting; kamera, brugeroplevelsen og den kendte OnePlus-kvalitet

"For os kan dette produkt koges ned til tre ting," forklarer Pei. "Den første er kameraet […] den anden ting er vores brugeroplevelse [...], og jeg tror, den tredje del er OnePlus-kvaliteten." En af de vigtigste grunde til, at Pei mener, at OnePlus Nord vil være i stand til at konkurrere på et overfyldt mellemklasse-marked, er dens flagskibskamera. "Vi har set, at [kameraet] sandsynligvis er den mest anvendte funktion i en smartphone," siger han. ”Det er den primære funktion, så hvis vi ville skabe et fantastisk produkt, måtte kameraet være fantastisk.

"Med OnePlus Nord byder vi på et kamera fra flagskibet til mellemklasse-pris, som jeg tror, forbrugerne vil blive virkelig begejstrede for."

For nuværende kender vi ikke kameraets hardware, men det er ikke virksomhedens eneste fokus. OnePlus har fundet ud af, at forbrugerne er tilhængere af deres Oxygen OS-brugerflade, og den række optimeringer og tilpasninger, som den tillader. Pei taler om brugeroplevelsesaspektet i OnePlus Nord og noterer sig, at "det ikke kun handler om hardware, men også hvordan vi optimerer softwaren, animationerne, for at sikre, at alle dele af det flyder helt problemfrit."

Det tredje punkt er design, og hvad Pei beskriver som 'OnePlus-kvaliteten'. OnePlus forsøger via sin brand-værdi at lokke forbrugere til den overkommelige mobil med et løfte om de samme høje standarder som i deres flagskibsserie.

"Vi ønskede at levere en mellemklasse-smartphone, der virkelig lever op til OnePlus-kvaliteten," forklarer han. "Al testning udføres nøjagtigt efter flagskibsstandarden, så når forbrugere køber et OnePlus-produkt til en mere rimelig pris, kan de forvente nøjagtig den samme strenge kvalitetstestning, som alle vores flagskibstelefoner gennemgår."

Et separat, dedikeret team inden for OnePlus er blevet oprettet for kun at fokusere på den nye mellemklasse produktserue, som Pei siger, vil give virksomheden mulighed for at få "hver lille detalje på plads, som vi gjorde på flagskibstelefonerne.

”Denne detaljeorienterede tilgang vil være noget, der virkelig adskiller os fra konkurrenterne,” fortsætter han, ”og der er utallige små historier om de ting, vi har gjort, de justeringer, vi har tilført.

”Jeg synes ikke, at nogen af dem er værd at nævne eller tale om i længden, men håbet er, at når forbrugeren får telefonen i hånden, ved de måske ikke alt dette, som vi har gjort for at bygge dette produktet, men de vil helt sikkert kunne mærke det. ”

Drivkraften

Pei afslører endnu ikke kameraets specifikationer, software eller design, men han afslørede, hvad der vil drive brugeroplevelsen i OnePlus Nord.

OnePlus Nordbenytter Qualcomms Snapdragon 765G chipsæt

Telefonen leveres med Qualcomms Snapdragon 765G-chipsæt, og det er denne hardware, der har frigivet potentialet i en overkommelig OnePlus-enhed uden, at virksomheden har været nødt til at indgå for mange kompromiser - glem ikke 'Never Settle'-mantraet.

Selvom det ikke er Qualcomms bedste chip, placerer 765G sig mellem flagskibet 8 og mellemklasse 6-serien og har samtidig mange af funktionerne fra de dyrere chipsæts. Vi oplevede, at 765G klarede sig godt i vores anmeldelse af LG LG Velvet, hvilket burde være et godt tegn for OnePlus Nord.

OnePlus Nord er en 5G-telefon

765G-chipsættet betyder, at Nord også vil være forberedt til 5G, så brugerne kan drage nytte af den næste generations netværk, hvis de ellers bor i et område med dækning.

Pei mener, at inkluderingen af 5G i mellemklassemobilen Nord "handler mere om noget praktisk, end det handler om fremtidssikring" i stedet for at tilbyde spritny teknologi til de såkaldte early adopters, der normalt vælger flagskibsenhederne.

Det er til forbrugere, der ved, at 5G kommer, og ved, at det ikke er fuldt ud implementeret endnu, men ønsker sikkerheden i at vide, at hvis de køber Nord, vil de være klar til 5G, når dette er bredt tilgængeligt.

Hvad så nu?

Har OnePlus så de rigtige værktøjer til succes i mellemklassen? Det mener Pei, ikke overraskende, at de har og siger "baseret på vores forståelse af, hvad der skaber en fantastisk telefon, tror jeg, det er det.

"Et fantastisk kamera, en virkelig hurtig, glat og flydende oplevelse og en enhed lavet af nogen, du har tillid til laver en god telefon. Det er hele konceptet bag det første produkt, OnePlus Nord."

OnePlus taler godt for sig, og prisen på OnePlus Nord kan gøre den til et virkelig spændende produkt på markedet; den er desuden komfortabelt billigere end OnePlus 8-serien, hvilket skaber en klar sondring mellem serierne.

Hvorvidt Nord bliver en succes, vil vise sig. Vi har set stor interesse i vores dækning af OnePlus 8 Lite og OnePlus Z-rygterne, hvilket kunne tyde på, at der er en interesse for en overkommelig OnePlus-smartphone hos forbrugerne – men det er ikke en garanti for, at de også vil købe den.

Vi bliver nødt til at vente på, at flere detaljer om OnePlus Nord tikker ind, og indtil vi får telefonen til test, før vi for alvor kan kommentere på denne nye retning for OnePlus.

OnePlus har dog mere på tapetet. Som vi allerede har nævnt, har Lau antydet, at også USA på sigt vil få del i de billigere modeller, og tilbage i maj i år, under et interview med Fast Company, afslørede han desuden, at OnePlus ønsker at udvide sine produktområder og oprette sit eget økosystem i stil med Apples. Virksomheden producerer allerede sine egne Bullets-hovedtelefoner, de lancerede OnePlus TV i Indien, og det tyder på, at firmaet har mere nyt i nærmeste fremtid. Den billige OnePlus Nord er kun begyndelsen.