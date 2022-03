En Moon Knight-stjerne siger, at serien kan være starten på en mini MCU-franchise

Moon Knight-stjernen Ethan Hawke har antydet, at Marvel-serien kan være starten på en miniserie bestående af flere spin-off-projekter.

I et interview med IGN antydede Hawke - som spiller den skurken Arthur Harrow i den kommende Disney Plus-serie - at Moon Knight kunne følge i Iron Mans fodspor, når det gælder skabelsen af fremtidige Marvel Cinematic Universe (MCU)-produktioner.

Moon Knight, der har Oscar Isaac i hovedrollen som den nye superhelt, er en serie på seks afsnit, der ikke har nogen forbindelse til tidligere Marvel-projekter. Hawke antydede dog, at Moon Knight kunne være katalysator for andre superheltefilm og tv-serier - ligesom Iron Man var - hvis den falder i god jord hos publikum.

På spørgsmålet om, hvorvidt Moon Knight er en ægte selvstændig historie, svarede Hawke: "Den gode nyhed er, at den muligvis er begge dele. Den lever og ånder for sig selv og fungerer som en selvstændig serie - men hvis folk er engagerede og nyder den, kan den være oprindelseshistorien for noget større."

På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om Moon Knight-historien rent faktisk blive knyttet til de eksisterende Marvel-historier. Det er dog første gang, at nogen med tilknytning til serien har antydet, at vi muligvis kan forvente flere Moon Knight-lignende projekter i fremtiden.

Det vi ved er, at Moon Knight får premiere på Disney Plus onsdag den 30. marts, og at de efterfølgende afsnit vil blive udgivet hver uge derefter.

Hvilke Moon Knight-spin-offs er i på vej? Vi gætter lidt.

Moon Knight har måske allerede et spin-off-projekt i støbeskeen. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Hawke har været den første til officielt at antyde, at Moon Knight kunne skabe sit eget lille overnaturligt univers som en del af Marvels fase 4-planer. Men nogle dedikerede fans ved allerede, at der måske allerede er et Moon Knight spin-off-projekt på vej.

Ifølge flere hjemmesider, herunder The Wrap og The Cosmic Circus, er Marvel Studios ved at udvikle en såkaldt Disney Plus Halloween-special baseret på Werewolf by Night. Dette engangsprojekt, som efter sigende skal instrueres af komponisten Michael Giacchino fra The Batman og Spider-Man: No Way Home, er på en måde knyttet til Moon Knight.

Eller i hvert fald i tegneserierne. Werewolf by Night og Moon Knight stødte sammen i Moon Knight's tegneserie-debut i august 1975. Baseret på dette kunne Moon Knights live-action-debut muligvis lægge give Wereolf by Night en chance for at vende tilbage til MCU. Gael García Bernal er angiveligt blevet castet til at spille den berømte varulv (ifølge The Wrap), og produktionen er angiveligt undervejs og er planlagt til en udgivelse i oktober 2022 på Disney Plus.

Så det projekt ser ud til allerede at være på vej - men hvilke andre MCU-projekter kunne Moon Knight føre til?

Vil Steven Grants alter ego slå sig sammen med andre overnaturlige helte (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

En af de mere oplagte kandidater er en Midnight Sons-film. I tegneserierne tager denne superheltegruppe specifikt fat på overnaturlige trusler, hvilket passer fint til den del af MCU, som Moon Knights tv-serien bevægere sig i. Marc Spector/Steven Grants alter ego med superkræfter har været en del af Midnight Sons-banden, ligesom Doctor Strange og Blade har været det. Sidstnævnte får sin egen standalone-film engang i 2023, mens MCU's version af Doctor Strange helt sikkert kan være en stor hjælp for holde, når hans eget multiverse-eventyr er udkommet i løbet af maj 2022. Tilføj Kit Haringtons karakter Black Knight fra Eternals, og så har vi allerede en masse helte til Midnight Sons på vej.

Hvad så med en filmversion af Marvel Knights? Denne unavngivne superheltegruppe har tidligere bestået af figurer som Moon Knight, Daredevil og Shang-Chi. Sidstnævnte er allerede etableret i MCU'en, mens Daredevil siges at få sin egen Disney Plus-serie (ifølge Production Weekly) efter sin rolle i Spider-Man: No Way Home.

Daredevils formodede nye projekt kommer kort efter nyheden om, at Daredevils Netflix-serie - og andre Marvel-serier på Netflix - vil flytte til Disney Plus den 16. marts. Ingen af disse tv-serier er endnu tilgængelige til streaming i 4K, men det kan komme til at ske i fremtiden.

Hvis du vil have mere Marvel-baseret indhold, kan du læse vores artikel om, hvordan du ser Marvel-filmene i den rigtige rækkefølge, og du skal huske at tjekke tilbage her på TechRadar med jævne mellemrum op til udgivelsen af Moon Knight for at få flere nyheder og rygter om serien.