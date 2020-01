E3 2020: hvad kan du forvente dig af årets største spilmesse

Der er måske stadig flere måneder til E3 2020, men snakken omkring dette års største spilmesse er allerede godt i gang. Nu hvor Sony for andet år ser ud til at blive væk fra messen, ligesom to nye konsoller ventes lanceret kort efter, er der masser af mulige ændringer på vej – og E3 står midt i det hele.

Hvorfor er E3 2020 så vigtig? Messen plejer at lægge haller til kæmper som Microsoft og Nintendo – begge vil være til stedet i år – som plejer at annoncere ny hardware og titler, samt masser af tredjeparts-udviklere- Her vises alt det nye frem for fans og presse og E3 plejer at være den messe, som giver et indblik i af hvad vi kan forvente fra spilverdenen mange måneder frem i tiden.

Ikke meget er indtil videre bekræftet, men vi har alligevel forsøgt at samle annonceringerne fra de største navne i branchen, og giver dig her et indblik i hvad du kan forvente dig af E3 2020.

OK, men hvad er E3 overhovedet for en størrelse?

Navnet, E3, står for ‘Electronic Entertainment Expo’ og har eksisteret siden 1995. Messen arrangeres af Entertainment Software Association o ger en tredages messe, som hylder og fremviser alt hvad der har med gaming at gøre, herunder særligt kommende spil og konsoller – men her er også paneldebatter og keynotes ved siden af det sædvanlige indhold på messegulvet. E3 2020 markerer d. 26. gang dette sker.

Hvor det tidligere primært var forbeholdt medlemmer af industrien, er ESA blevet mere villige til at lukke op for offentligheden og øget antallet af billetter fra 15.000 (i 2019) til 25.000. Der har desuden været snak om en ekstra dag kun til branchens medlemmer, for at undgå problemer med kødannelse, men dette er endnu ikke bekræftet.

(Image credit: Martin Garcia/ESPAT Media/Getty)

E3 datoer: hvornår finder messen sted?

E3-messen løber af stablen hvert år i juni måned. I år løber den fra d. 9. juni (tirsdag) til d. 11. juni (torsdag) i Los Angelese Convention Center (E3s hjem siden 2009). Det starter på en tirsdag, men weekenden før vil de store konsolproducenter og udviklere afholde deres egne pressekonferencer, hvor de fleste annonceringer vil finde sted.

(Image credit: Sony)

Deltager Sony i E3 2020 – eller ej?

Sony deltog ikke i E3 2019, og vil heller ikke gøre det i 2020. Producenten bag PS5 virker fint tilfreds med at vise sine varer frem under andre events i løbet ad året – i stil med den tamme afsløring af logoet under CES 2020 – i stedet for at kæmpe om opmærksomheden på en messe, som også lægger haller til Xbox og Nintendo. Det er en markant anderledes strategi, end de tog med PS4, som netop blev officielt afsløret på E3 tilbage i 2013. Nyhedsredaktør på Kotaku, Jason Schreier, har foreslået Sony at Sony gør dette, grundet uoverensstemmelser med ESA, men uanset årsagen vil PlayStation ikke være at finde på messen – udover tredjepartsudviklere, som arbejder på spil til PS4 og PS5.

One juicy tidbit I heard last year was that Sony's main reason for skipping E3 was disagreement/tension/conflict with the ESA, which is likely the driving factor here as well.January 13, 2020

Xbox på E3 2020

Bare rolig, Xbox vil være på messen. Phil Spencer var hurtigt ude og forsikre Xbox-fans, at de ikke vil gå samme vej som Sony og du kan forvente at se meget mere til Xbox Series X på messen. Vi får meget vel mere information om de andre konsoller, som Microsoft ventes at lancere, Lochart og Anaconda, måske billigere eller skivefri alternativer til de primære konsoller. De får måske kedelige navne.

Vi forventer nye spilannonceringer – især eksklusive titler som Xbox-brandet sådan trænger til – og måske flere tredjepartsstudier også tilføjes til Xbox-familien.

Måske får vi mere at se fra det kommende Halo Infinite og mere information om spillets multiplayer-del og historie, selvom de næppe har en spilbar demo klar. Pressekonferencen lå sidste år om søndagen, hvilket gør d. 7. juni til en oplagt dato i år.

(Image credit: Future)

Nintendo på E3 2020

Hvad med Nintendo? Skaberne af Mario vil som altid være at finde på E3, men det er uklart, om de vil have ny hardware med. Der har ellers i et stykke tid gået rygter om en Nintendo Switch Pro, og E3 2020 kunne være et godt tidspunkt at vise den frem på – især nu hvor Sony har forladt festen.

Vi fik også den første trailer til fortsættelsen til Zelda BOTW under sidste års E3-messe, så vi håber nu på en mere formel afsløring, måske med en titel og en mere præcis antydning af lanceringsdatoen. Metroid Prime 4 blev kun vist frem med korte såkaldte teasere, så det vil være rart, hvis de går lidt mere i dybden og fortæller hvornår vi får lov at trække i Samus’ dragt igen.

Vi forventer at Super Smash Bros Ultimate fortsat vil dominere Nintendos pressekanaler, måse med information om kommende nye DLC-kæmpere.

Nintendo afholder ikke længere pressekonferencer, men sender i stedet en videopræsentation ud om tirsdagen (9. juni) kort før messedørene åbner.

(Image credit: Ubisoft)

E3 2020-spil: hvad får vi at se?

Udover de tre store producenter, vil der være masser andet at se på messegulvet. Hvad angår kommene spil, er der masser af titler med vage 2020-lanceringsdatoer, så det er muligt, at vi får mere gameplay, trailere, annonceringer og lanceringsdatoer at se for spil som Ubisofts Gods and Monsters, Little Nightmares 2, No More Heroes III, Bayonetta 3, Super Meat Boy Forever, Everwild og Hollow Knight: Silksong (som er ude dagen efter E3, d. 12 juni).

Bethesda har som regel meget at vise frem og vil meget vel afholde sin pressekonference d. 7. juni. Vi regner med noget fra Doom Eternal. Eller hvad med sci-fi RPG Starfield? Elder Scrolls VI? Da ingen af sidstnævnte blev vist frem sidste år, er der måske en god chance i år – begge hvis vi er heldige.

Nu hvor Google Stadia – som blev annonceret før E3 sidste år – er tilgængeligt i nogle lande, får vi måske mere at se til Google i år? Måske er der flere spil end blot Destiny 2 at spille?

Vi får uden tvivl nogle helt nye annonceringer – men du kan se en fuld liste med de spil vi håber at se i vores guide over de bedste kommende spil.

E3 2019: hvad skete der sidste år?

Selv uden Sony var der stadig masser at se på E3 i 2019, som derfor blev et godt år for messen. Vi så Keyanu Reeves gå på scenen og fik nyheden om, at han ville være at finde i Cyberpunk 2077, nye specifikationer på Xbox Series X og den fremragende BOTW 2 teaser. Vi fik også en afsløring af Star Wars Jedi: Fallen Order samt opdateringer omkring Apex Legends Season 2 fra EA. Vi fik annonceringeringen om at Dark Souls dev From Software og Game of Thrones George R R martin samarbejdede om et nyt kommende spil kaldet Elden Ring.

Square Enix stod for en af de bedre pressekonferencer vi endnu har set på E3 2019, og gav os masser af ny information om on Marvel's Avengers, Final Fantasy VII Remake og den nye version af Final Fantasy 8.

Det var dog ikke lutter gode nyheder. Animal Crossing: Horizons blev forsinket og det længeventede Dragon Age 4 blev ikke nævnt med ét ord. Ubisoft viste ikke et nyt Splinter Cell frem, ej heller det meget forsinkede Beyond Good and Evil 2 – men fandt i stedet plads til Just Dance 2020 og annonceringstraileren for Gods and Monsters.

Her en gennemgang af de 15 bedste spil på E3 2019 samt en liste med alt andet, som blev annonceret herunder:

Nintendo

Microsoft

Halo Infinite (lanceringsvindue, kommer til Xbox Series X)

Gears 5

Blair Witch

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox One og PC)

Bleeding Edge

Battletoads

Age of Empire II: Definitive Edition (PC)

Wasteland 3

Microsoft Flight Simulator (PC først, Xbox One senere)

Minecraft Dungeons

Spiritfarer (kommer til Xbox Game Pass)

12 Minutes (Xbox One og PC)

Forza Horizon 4: Lego Speed Champions Expansion

Crossfire X

Gears Pop!

Take-Two Interactive/2K Games

Electronic Arts and EA Sports

CD Projekt Red

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Konami

Contra Rogue Corps (Xbox One PS4, PC and Switch)

Contra Anniversary Collection

Bethesda

Deathloop (Platforms unknown) (Trailer)

Doom Eternal (Xbox One PlayStation 4, PC and Nintendo Switch)

The Elder Scrolls: Blades (debuting on Nintendo Switch; iOS, Android updates)

Fallout 76: Nuclear Winter (Xbox One, PlayStation 4 and PC sneak peek)

Ghostwire: Tokyo (Platforms unknown)

Wolfenstein: Youngblood (PS4, Xbox One and PC)

Wolfenstein: Cyberpilot (VR)

Commander Keen (iOS and Android)

Square Enix

Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Final Fantasy Crystal Chronicles (PS4, Nintendo Switch and mobile)

Final Fantasy 8 Remastered

Final Fantasy 14: Shadowbringers (PC)

Circuit Superstars (Square Enix Collective, developer Original Fire)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Romancing Saga 3

Scarlett Grace

Dragon Quest Builders 2

The Last Remnant Remastered (kommer til Nintendo Switch)

Trials of Mana: Collection of Mana (kommer til Switch)

Ubisoft

Ghost Recon Breakpoint (Xbox One, PlayStation 4 and PC)

The Division 2 (Xbox One, PlayStation 4 and PC)

For Honor (Xbox One, PlayStation 4 and PC)

Watch Dogs Legion (Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia) (gameplay tilgængeligt)

Assassin’s Creed Odyssey (opdatering)

Roller Champions (PC download tilgængelig nu, andre platforme ukendt)

Gods & Monsters (Xbox One,PlayStation 4, PC, Stadia and Switch)

Sega

Panzer Dragoon: Remake (Nintendo Switch)

Phantasy Star Online 2 (Xbox One)

SEGA Genesis mini console udkommer september 2019 med spil som Mega Man:The Wily Wars, Earthworm Jim, Sonic the Hedgehog 1 & 2, Ecco the Dolphin og 35 andre klassiske spil.

Bandai Namco

Tales of Arise

Dragonball Z: Kakarot

Code Vein

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

RAD

Various