RYGTE: E3 2020 er allerede aflyst

Vi har hørt megen snakken i krogene omkring E3 2020 og om, hvorvidt messen stadig ville blive afholdt – nu ser det desværre ud til, at den store spilmesse i Los Angeles er blevet aflyst.

E3 2020 skulle finde sted i juni måned i år, og havde allerede problemer bag kulisserne grundet afbud fra flere store spillere – ja, vi kigger på dig, Sony – ligesom vi ser en sand dominoeffekt med aflyste teknologi- og spilmesser grundet frygt for COVID-19 virus.

Vi holder naturligvis øjne og ører åbne i forhold til en officiel annoncering, men Ars Technica kan allerede nu rapportere, at messen med garanti er aflyst og citerrer ”flere kilder med viden om Entertainment Software Association (ESA)s planer har bekræftet over for Ars Technica, at firmaet bag Electronic Entertainment Expo (E3), snart vil aflyse den tre dage lange messe.”

Uafhængigt at dette har udvikleren, Devolver Digital (Hotline Miami, Katana Zero) i et tweet skrevet, at det var på tide at aflyse rejseplaner og indlogering til messen – hvilket kun gør aflysningen mere plausib

Cancel your E3 flights and hotels, y’all.March 11, 2020

E3, vi kendte dig knap nok

Det giver mere mening at aflyse messen nu, end tættere på de planlagte datoer, da mængden af planlægning, forberedelse samt økonomisk forpligtelse fra udviklere, udigiver og deltager kun ville have fortsat med at poste penge i messen.

Måske får vi aldrig at vide hvordan E3 2020 ville have udspillet sig, selvom alt peger på, at det ville blive en meget anderledes messe sammenlignet med de forrige år – der har især gået rygter (ifølge GameDaily.biz) om, at Entertainment Software Association har beskrevet E3 2020 som en ”fan, medie og influencer-festiaval” i stedet for den sædvanlige branchefest i stil med Gamescom.

Vi kommer nok stadig til at se live streams under E3-banneret, eller i hvert fald afsløringer omkring samme tidspunkt, fra udviklere som vil komme med annonceringer, trailere og vise deres nye spil frem. For de af os, som alligevel ikke skulle deltage fysisk i messen, vil der derfor ikke være den store forskel.

Vi holder jer naturligvis opdaterede som tingene udvikler sig.