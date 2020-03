E3 2020 er ikke aflyst, men det kan coronavirussen nå at ændre på

Bliver der et E3 2020? Indtil videre ser det sådan ud, idet messens arrangør, ESA, forsikrer deltagere om, at årets største spilmesse stadig vil foregå som planlagt. Bekymringerne vokser i takt med at coronavirusudbruddet, der startede i Wuhan, Kina, har medført, at flere store teknologi- og underholdnings-events er blevet aflyst eller udskudt – såsom MWC 2020 (Mobile World Congress), og senest GDC 2020(Game Developer's Conference).

ESA, som hvert år i juni står bag den årlige E3 spilmesse i Los Angeles, har nedtonet bekymringer for at E3 2020 skulle blive aflyst, uden dog helt at afvise muligheden – meget kan nå at ændre sig over de kommende måneder.

I en udtalelse send til Vice Games skriver ESA: ”Alle holder nøje øje med situationen [...] Vi fortsætter med at være på vagt, da vores første prioritet er vore deltagere og gæsters helbred, velvære og sikkerhed.

”Ud fra hvad vi på nuværende tidspunkt ved, satser vi fortsat på at afvikle E3 2020 som planlagt. Udstilling og salgsregistrering forbereder et spændende show i juni.”

"The show must go on"

Skulle E3 2020 ende med at blive aflyst, vil det være absolut sidste udvej, som dog ser mere og mere sandsynlig ud. Vi har allerede se hvordan Xiaomi har aflyst et lanceringsevent for en ny smartphone, og hvordan Nvidias GTC-konference er blevet ændret til et online event, imens fabrikslukninger i Kina kan føre til et stort fald i salg af hardware verden over.

Med tanke på nyhederne omkring E3 2020 - og Sonys plan om at blive væk fra messen, samt at E3 Coliseum-værten Geoff Keighley melder afbud af uvisse årsager – vil en aflysning være dårlige nyheder for messen, idet digitale og livestreams med annonceringer naturligvis vil udfylde hullerne.

Vi holder jer naturligvis opdateret, som tingene udfolder sig.