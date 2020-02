Disney+: Her er alt du skal vide

Streaming-tjenesten Disney, eller Disney+, som underholdningsgiganten selv foretrækker, er den største nye konkurrent på streaming-markedet i mange år. Men det er også et marked, som allerede er domineret af solide tjenester såsom Netflix, Amazon Prime, HBO, samt det lidt svagere alternativ Apple TV Plus. Det bliver derfor interessant at se hvad Disney har at byde på, som de andre ikke allerede har.

Utrolig meget skal det vise sig.

Disney+ er nemlig stedet hvor du kan se film, TV-serier og tegnefilm fra Disney, Pixar, Star Wars og Marvel. Her vil være massevis af eksisterende film og TV-serier, samt et hav af nyt indhold. Efter Disneys opkøb af Fox er der også adgang til 30 sæsoner med The Simpsons og andre klassiske serier som Malcolm in the middle.

Hollænderne blev de første til at prøve Disney+ af i Europa under første del af den globale lancering d. 12. november 2019, som også inkluderede USA og Canada. I Europa hægte en række nye lande på d. 24. marts 2020 – Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Østrig og Schweitz, før turen kommer til Norden og herunder Danmark i sommeren 2020.

Vi har allerede set hvad Disney+ har at byde på og du kan her læse vores førstehåndsindtryk af tjenesten, dens brugerflade og brugeroplevelse generelt.

Disney har desuden lanceret en tre timer lang trailer, som giver os et indblik i det store udvalg af film, som vil komme til Disney+. Traileren har fået navnet ”Basically Everything Coming to Disney+ in the US” og viser måske ikke alle filmene, giver dog et solidt indblik og hvad du kan bruge din sommer på. Teknisk set vil disse film være tilgængelige for evigt. Ifølge CEO Bob Iger, vil en film du henter fra Disney+ kunne ses længe derefter, selv om tjenesten skulle blive fjerne den. Læs videre for at se hvad tjenesten har at byde på.

Hvad er Disney+? En netbaseret streaming-tjeneste til fans af Disney-filmer og TV-serier. Akkurat som Netflix, bare med alt der har med Disney at gøre.

En netbaseret streaming-tjeneste til fans af Disney-filmer og TV-serier. Akkurat som Netflix, bare med alt der har med Disney at gøre. Hvornår bliver Disney+ lanceret? Tjenesten kommer til Danmark i sommeren 2020.

Tjenesten kommer til Danmark i sommeren 2020. Hvad vil Disney+ koste? Tjenesten koster i USA $6,99 per måned. Prisen er endnu ikke fastsat i Danmark, men ventes at blive lavere end konkurrenternes.

Tjenesten koster i USA $6,99 per måned. Prisen er endnu ikke fastsat i Danmark, men ventes at blive lavere end konkurrenternes. Hvor kan jeg finde den? Disney+ vil udkomme til iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Amazons Fire Stick, browsere og Android TV.

Disney+ vil udkomme til iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Amazons Fire Stick, browsere og Android TV. Vil Disney+ udkonkurrere Netflix? Der bør være plads til begge tjenester, eftersom indholdet er så forskelligt. Hvis man skal vælge en af dem, har vi her sammenlignet Disney Plus og Netflix, så du kan få et bedre overblik over forskellene.

Der bør være plads til begge tjenester, eftersom indholdet er så forskelligt. Hvis man skal vælge en af dem, har vi her sammenlignet Disney Plus og Netflix, så du kan få et bedre overblik over forskellene. Hvilke kanaler har Disney+? Disney+ er en OTT-tjeneste, som tilbyder sine seere indhold direkte via nettet og har dermed ikke nogen traditionelle flow-tv-kanaler. Den vil dog alligevel være centreret omkring de fem kerner: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel og National Geographic. Her vil desuden komme indhold fra Fox, som The Simpsons.

Disney satser på at gøre Disney+ tilgængeligt på ”alle store markeder i løbet af de to første år”. Hermed vil der over tid blive tilført flere lande.

Prisen for Disney+

Prisen for Disney+ er i USA $6,99 om måneden. Vi kender priserne i flere lande, men endnu ikke for de nordiske. Tager vi udgangspunkt i prisen i USA, har vi lavet en prisguide til Disney+, hvor vi også sammenligner med priserne for konkurrerende tjenester. Det ser ud til, at Disney har holdt sig løfte om at ligge lavere end Netflix. Indtil videre.

”På vegne af Disney kan jeg fortælle, at planen er at holde prisen væsentlig lavere end niveauet hos Netflix. Dette skyldes blandt andet, at vores tjeneste har et langt mindre omfang!”, udtaler Robert Iger, Disneys administrerende leder og CEO. ”Vi får meget kvalitet(sindhold), på grund af de brands der er en del af tjenesten. I udgangspunktet vil volumen dog være mindre, og det genspejles i prisen.” Iger antydede, at prisen vil stige over tid i takt med at indholdsmængden stiger. Akkurat det samme skete med Netflix, i takt med at deres investeringer i egenproduceret indhold over årene er steget.

På bagrund af dette har Disney kørt en aggressiv markedsføring af en abonnementstjeneste som vil kunne konkurrere med Netflix på pris, samtidig med at den oplevede værdi vil være stor.

I Storbritannien har Disney allerede en streaming-tjeneste, nemlig DisneyLife. Denne tjeneste er langt mindre end Disney+ og med tid vil tjenesten smelte sammen med Disney+.

Disney Plus-appen: hvilke enheter og plattformer støtter den?

Hvor vil du kunne finde Disney+-appen? Den vil være at finde på alle de store platforme. Disney har offentliggjort hvilke platforme, som vil understøtte Disney+ ved lanceringen, herunder Apple TV, Rokus-enheder, Google Chromecast, iOS og Android, PS4 og Xbox One – hertil understøttes også platformen Android TV, som understøtter Nvidia Shield TV, Sony TV-er og Hisense TV.

Ved lanceringen vil også Amazons streaming-pinde Fire TV understøttes samt apps til LG- og Samsung-TV. Vi har sågar hørt rygter om, at Disney+ vil komme til Nintendo Switch, og dette vil nok ske, efter flere streaming-tjenester har forsøgt at få fodfæste på Nintendo Switch-konsollen.

Vil Disney+ have indhold i 4K HDR?

Hvad kan vi forvente os af videokvaliteten på Disney+? Disney+ vil understøtte op til fire samtidige enheder, i 4K-opløsning og HDR, uden at det koster ekstra, med op til syv brugerprofiler på platformen. Naturligvis er ikke alt indholdet tilgængeligt i 4K og HDR, og naturligvis får du brug for et 4K-TV, for at få det fulde udbytte af denne opløsning. Til sammenligning skal du betale for premium-pakken hos Netflix, for at kunne se indhold i 4K og HDR. Dette gør om ikke andet Disney langt mere tiltalende. Hvad er endnu bedre, er at tjenesten ifølge Dolby vil understøtte Dolby Vision og Dolby Atmos, hvilket gør Disney+ særdeles velegnet til filmentusiaster.

Disney+: Marvels TV-serier og film

Marvel-fans kan godt glæde sig! Udover en omfattende katalog af film fra Marvel-universet på Disney+ kan du også glæde dig til Marvels TV-serier og spinoff-materiale med de populære superhelte. Det er meldt ud, at disse serier vil få et budget på 25 millioner dollars per afsnit.

Den første af disse Marvel-serier bliver Falcon og The Winter Soldier (med Anthony Mackie og Sebastian Stan i hovedrollerne), som vil udkomme til efteråret 2020. Serier bliver på seks afsnit og byder på et gensyn med Helmut Zemo (Daniel Bruhl) fra Civil War.

Tom Hiddlestons mange tilhængere vil blive glade for at høre, at den efterfølgende Marvel-serie vil blive Loki, en miniserie på seks afsnit om guden Loke. Vi har også fra tegneseriemessen i San Diego erfaret, at serien vil følge op på Lokis pludselige flugt i Avengers: Endgame, via Tesseract. Vi er ikke i tvivl om, at han kommer til at lave meget ballade. I 2021 får vi også WandaVision at se, en spinoff-serie der følger Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany), noget der knytter sig til begivenhederne i Doctor Strange-efterfølgeren og Hawkeye, en serie med Jeremy Renner i hovedrollen, og vi møder Kate Bishop, en ny udgave af Hawkeye.

Marvels TV-chef, Jeph Loeb, nævte, at der også vil komme flere ”helte fra gaden” til Disney+. Marvels TV-satsning kan bygge videre på karakterer som Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist og The Defenders – alle karakterer som blev droppet af Netflix (via Deadline). Siden dette er det blevet kendt, at Loeb stopper samarbejdet (via THR), og at Kevin Feige nu styrer TV-afdelingen, som tidligere var løsrevet fra resten af Marvel Studios. Noget som er spændende, er at der også kommer en TV_serie, der giver sit eget bud på Marvel-universet. Den kaldes Marvel's What If...? I denne animerede serie udspilles handlingerne lidt anderledes for vore helte og skurke. Hvordan ville Agent Peggy Carter have klaret sig, hvis hun og Steve Rogers havde taget supersoldatserummet? Mange Marvel-karakterer vil dukke op på ny i denne serie, noget som gør den langt mere interessant end en sjov kuriositet.

Ved Disneys D23 Expo i august 2019 annoncerede Marvels nuværende CCO, Kevin Feige, tre nye serier: She-Hulk, Moon Knight og Ms. Marvel. Disse vil også blive vist for første gang på Disneys tjeneste, så de er med til at udvide Marvel-universet yderligere med helt nye skikkelser. Og mens vi venter på disse, har vi også mange ønsker til andre Marvel-spinoffs.

Hvad angår ældre film i Marvel-universet, kan vi regne med, at disse fjernes fra Netflix så snart kontrakterne udløber, før de overflyttes til Disney+. I en telekonference med investorerne udtalte Disneys CEO Bob Iger, at Captain Marvel fra 2019 vil blive den første Marvel-film som alene findes på Disneys tjeneste. Avengers Endgame vil også være med fra starten.

Disney+: Star Wars-film og -serier

Du husker måske, at Disney opkøbte Star Wars i 2012? Dermed har de rettighederne til hele filmkataloget, samt alt nyt indhold som er bygget over universet. DU kan vente dig en masse Star Wars-serier og -film på Disney+ som et resultat af dette. Alle filmene fra Episodes I-VII bliver tilgængelige fra dag 1. hurtigt efterfulgt af senere film og spinoffs.

I november 2019 lancerede Disney+ en ny serie (denne kommer også i Danmark), The Mandalorian, en serie skabt af Jon Favreu, som også har instrueret Iron Man og The Jungle Book. Her følger vi en Boba Fett-lignende skikkelse, som viderefører arven efter dusørjægeren. Trailerne afslører, at der her er tale om en fuldfed Star Wars-satsning. Det siges, at denne serie har et budget på 15 millioner dollars per afsnit. Det er dog ikke det eneste nye Star Wars-indhold på Disney+. Rogue Ones Cassian Andor (som spilles af Diego Luna) får desuden sin egen prequel-serie, der vil handle om hans liv før begivenhederne i filmen fra 2016. Og selv om Disneys egen CEO mener, at der laves for mange Star Wars-film, ser de ikke ud til at drosle ned. Det er desuden bekræftet, at der kommer en Obi-Wan Kenobi-serie, hvor Ewan McGregor genoptager sin rolle fra prequel-filmene, samt en syvende sæson af animationsserien Star Wars: The Clone Wars. Du kan se præcis hvilke film og serie som vil blive tilgængelig på tjenesten i vores Disney Plus Star Wars-guide.

Disney+: The Simpsons og indhold fra Fox

Disneys opkøb af Fox var ikke en lille ting. Og for Disney+ betyder det enormt meget. Fox ejer rettighederne til en masse klassiske Tv-produktioner, herunder The Simpsons, hvor alle seriens afsnit fra de 30 år den har gået på tv vil blive tilgængelige på Disney+. Fox kontrollerede tidligere X-Men-serierne, noget som lagde store begrænsninger på Marvel-universet (blandt andet at ordet ”mutant” aldrig måtte forekomme). Sammen lægningen betyder dog nu, at disse kan dukke op i Marvel-universet, sammen med Fantastic Four. Disse vil nok ikke dukke op i serierne men i stedet gemmes til filmene. En dag vil alle figurerne måske være at finde i Marvel-universets film på Disney+.

Disney+ vil også byde på et udvalg af animerede tegnefilmsklassikere fra 90’erne, såsom X-Men, Fantastic Four og Spider-Man. Den største Fox-film fra starten bliver James Camerons Avatar. Vi får også Fox-klassikere som The Princess Bride og The Sound of Music. Du kan også glæde dig til Alene Hjemme-serien, som især har været efterspurgt.

Flere film, serier og andre eksklusive ting fra Disney+

Marvel og Star Wars er måske hovedattraktionen, men originalindholdet fra Disney+ strækker sig længere end til superhelte og verdensrummet. Der arbejdes på en lang række nye film og serier, blandt andet et nyt projekt i Monsters Inc.-serien kaldet Monsters at Work, som udkommer i løbet af 2020, samt en såkaldt ”mockumentary” eller dokumentarlignende serie bygget på High School Musical ved navn High School Musical: The Musical: The series. Du finder også den nye julefilm Noelle med Anna Kendrick og Bill Hader i hovedrollerne.

Til de som elsker Disney-klassikerne er der kommet en ny version af Lady & Vagabonden, ligesom en ny version af Mulan er på vej til både biografen og streaming-tjenesten. Deadline antyder at også projekter bygget på Don Quixote, Sværdet i Stenen og 3 mænd og en baby er på vej sammen med helt nye projekter som The Paper Magician, Togo og Timmy Failure. Der vil også komme et game show ved navn The Big Fib.

Er du mere interesseret i de mange årtiers klassiske tegnefilm fra Disney, har selskabet forsikret os om, at de lægger hver eneste filmrulle, som i øjeblikket ligger i bankboksen, ud på Disney+. Dette vil også omfatte nogle af de Mickey Mouse-film fra de første år.

Yngre børn vil få meget sjov ud af programmer fra Disney Channel, Disney Junior og Disney XD. Disney+ bliver også stedet, hvor du finder dokumentarer fra Disney Nature, blandt andet Dolphin Reef – fortalt af skuespilleren Natalie Portman. Disney Nature arbejder både med naturfilm og animation og herfra kommer blandt andet animationsfilmen Penguins på Disney+. En dokumentarserie kaldet The World According to Jeff Goldblum bliver også tilgængelig og er akkurat hvad den giver sig ud for at være. Alle originalserier fra Disney+ lægges ud på ugentlig basis, til forskel for tjenester som Netflix og Amazon, som ofte lægger alle afsnit fra en hel sæson ud på én gang.

Vil Disney+ have de klassiske Disney-film?

JA, naturligvis! Det er bekræftet at alle Disney-film som nogensinde er blevet lavet vil kunne findes på tjenesten . Du vil derfor kunne se alt fra Snehvide til Frost 2 på Disney+ kort tid efter lanceringen.

Hvad vil mangle på Disney+?

Disneys streaming-tjeneste vil umiddelbart ikke få indhold, som ikke er en del af Disneys eget økosystem. Årsagen til at der er så meget indhold på eksempelvis Netflix, er at de har aftaler med flere produktionsselskaber. Disney+ er et mere koncentreret tilbud. Men Disney har naturligvis også en stor produktion at trække på, især når de også kan lægge film og serier fra Fox ud. Det skal her bemærkes, at der ikke kommer noget erotisk indhold. I stedet vil ”voksenindhold” fra Fox, ifølge Deadline, havne på Hulu. Selv om Disney nu ejer Fox, betyder det ikke, at du vil opleve forbandelsen fra Deadpool på Disney+. Der tales dog om en mere børnevenlig udgave af Deadpool 2s X-force til platformen (via ComicBook).

Det ser heller ikke ud til, at originalserierne fra Marvel flyttes fra Netflix til Disney+, så vidt vi ved. Det betyder, at man ikke vil se karakterer som Daredevil, Luke Cage og Jessica Jones på Disney+ i deres nuværende format. De er stadig aktuelle, men Netflix fjerner dem nok ikke lige med det samme. Måske kommer de tilbage på sigt, men det er måske også fint at lade dem ligge indtil videre.

Noget du dog kan se på Disney+ er den forfærdelige Inhumans-serie fra 2017. Den er med fra starten.

Skal jeg abonnere på Disney+?

Vi kommer til at kunne give et langt bedre svar til sommer, når den danske pris foreligger. Men priserne og det internationale indhold virker lovende. Men det mest interessante indhold kommer først efter tjenesten er etableret i norden, så du vil måske lade dig friste i sidste ende? Det er en udfordring for Disney, at Netlix næsten ugentligt lancerer nyt egenproduceret indhold.

Men Disney har stadig masser materiale at trække på og her finder du desuden nogle af filmhistoriens største succeser, hvilket er et godt salgsargument i sig selv. Dertil kommer alle deres nye produktioner. Tjenesten behøver ikke erstatte Netflix. De kan godt eksistere parallelt ved siden af hinanden og begge være en del af dit streaming-behov.

Disneys streaming-tjeneste bliver ikke lige så bred, som de store konkurrenter, men tilhængere af Disney, Star Wars og Marvel vil få svært ved at modstå fristelsen, når der er så meget godt indhold på én gang.

