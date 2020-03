Disney, Apple og Amazon slutter sig til Netflix og YouTube og skruer ned for kvaliteten

Nød lærer nøgen kvinde at spinde – og Disney, Apple og Amazon har nu sluttet sig til de øvrige kæmper, Netflix og YouTube, som reducerer videokvaliteten på deres streaming-tjenester på tværs af europa.

Ideen er, at man ved at sænke streaming-kvaliteten også reducerer trykket på det globale netværk, som den Europæiske Union specifikt har efterspurgt i et forsøg på at holde trafikken i gang.

Disney Plus åbner tirsdag d. 24. marts sine døre for det meste af Europa, selvom lanceringen i Frankrig er blevet skubbet til d. 7. april. Ifølge en officiel udtalelse, vil båndbredden blive skåret med en fjerdedel.

Amazon har i løbet af de sidste par dage taget de samme skridt i forhold til deres Prime Video-tjeneste. De lover dog, at de ”kan reducere bitraten, imens de bevarer kvaliteten i streaming-oplevelsen” i de europæiske lande, hvor tjenesten er tilgængelig.

Slår bremserne i

Selvom Apple ikke har meldt noget officielt ud, har 9to5Mac opdaget, at videokvaliteten i Europa over de seneste par dage er dalet – her er tale om en ganske drastisk reduktion, selvom det er foregået over tid.

Netflix og YouTube var de første streaming-tjenester til at følge EU's direktiver, men nu ser det ud til, at alle streaming-platforme følger trop i et forsøg på at sikre, at der er net nok til alle, som er fanget derhjemme.

Selvom netværksoperatørerne forsikrer, at der er båndbredde nok til alle, ser det ud til, at de heller ikke ønsker at tage nogen chancer. Der er for øvrigt ikke tegn på lignende tiltag i USA eller andre lande. Samtidig har tech-virksomheder travt med at sende troværdig coronavirus-information ud igennem apps og sider, som er lettilgængelige