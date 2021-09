Den nye iPad (2021) lanceringsdato, pris og alle de nye funktioner

Apple har netop lanceret deres nye 2021 iPad. Det er Apples billigste iPad i årets line-up og efterfølgeren til iPad 10.2 (2020), der udkom for 11 måneder siden. Den nye iPad var det første produkt, der blev præsenteret ved Apples iPhone 13 event i år. Og der er ingen tvivl om, at den nye iPad (2021) vil være meget populær hos for studerende, familier, seniorer og andre tech-brugere, der ikke har brug for det allerbedste på markedet. Det skyldes ikke mindst prisen, der må siges at være beskeden set i forhold til iPad Air- og iPad Pro-modellerne, som er noget dyrere. Den nye iPad minder meget som sidste års model baseret på det, vi har set hidtil, men Apple-begivenheden kører stadig. Vi får normalt oplysninger om udgivelsesdato og fuld pris for alle regioner, efter at disse begivenheder er færdige, og vi kan også lære om nogle nye iPad -funktioner, der ikke blev nævnt under arrangementet, så følg med for mere information.

De vigtigste detaljer

Hvad er det? Apple nyeste iPad

Apple nyeste iPad Hvornår kommer den? Du kan forudbestille nu, og den kommer 24. september

Du kan forudbestille nu, og den kommer 24. september Hvad koster den? Prisen for 64 Gb er 2.799 kr. og 4.099 kr. for 256 GB

Den nye iPad (2021) pris og tilgængelighed

Du kan allerede gå ind og bestille den nye iPad på Apples hjemmeside nu. Leveringen begynder den 24. september.

Den nye iPad fås i med lagerplads i to versioner: 64 GB og 256 GB. Prisen på 64 Gb versionen er så lav, at den vil være overkommelig for et bredt udvalg af forbrugere. 2.799 kroner koster den nye iPad med 64 GB lagerplads i wi-fi udgaven. Skal du have den med LTE forbindelse er prisen 3.899 kr.

Den findes også i en version med 256 GB lagerplads. Her er prisen noget højere: 4.099 kroner med wi-fi og . Skal du have med LTE forbindelse ender prisen på 5.199 kr.

Den nye iPad findes i farverne Space Gray og Sølv.

(Image credit: Apple)

Design og skærm

Den nye iPad ligner forgængeren, og de størst ændringer er sket indeni. Det betyder ifølge Apple, at det eksisterende tilbehør fortsat vil fungere, selv om du opgraderer til den nye version.

De to farver Sølv og Space Grey ligger meget tæt op ad hinanden, så det bliver nok et nyt cover, du skal investere i, hvis du vil have variation.



Skærmen har Apples TrueTone-funktion, så displayet skifter farvetemperatur, så det passer til lyset i dine omgivelser. Så når du er udendørs, bliver skærmen lysere og justerer farver, så du kan se det bedre.

Skærmen er en 10,2 tommer Retina Display 1620 x 2160 LCD-skærm, ligesom sidste år. Der er bogstaveligt talt intet nyt på det område.

Kamera og batterilevetid

Apple har opgraderet frontkameraet til et Ultra Wide 12 MP kamera med Apples Center Stage-funktion, som gør det muligt for kameraet at holde fokus på personer og følge dem rundt i billedet, når du optager video.

Kameraet på bagsiden er stadig et 8 MP kamera, så her er der ingen ændringer i forhold til sidste års udgave.

Mht. batterilevetiden har Apple ikke afsløret noget specifikt, men siger dog, at iPad har "all day battery life". Men det fremgår ikke, hvad det mere præcist dækker over.

(Image credit: Apple)

Specifikationer, ydelse og software

Den nye iPad har A13 Bionic chipset, som ikke er lige så kraftfuld som M1 på den nye iPad Pro, men den er lige så kraftig som iPhone 12. Ifølge Apple er denne nye tablet 20% hurtigere CPU og GPU og Neural Engine i forhold til A12 Bionic chippen fra sidste år.

Den nye iPad er understøtter den første generation af Apple Pencil, som vil være meget nyttig til notering og tegning.

Du kan få Wi-Fi- eller LTE-versioner af den nye iPad, så der er altså ikke nogen 5G-version. Men det er også ok, for det holder sandsynligvis prisen nede på et overkommeligt niveau.

Der medfølger en USB-C 20W oplader til den nye iPad, og det betyder, at den nu også kan bruges med en lang række USB-C produkter.

Styresystemet i den nye iPad hedder iPadOS 15, og her er der også nogle opgraderinger: Det bliver blandt andet muligt at placere widgets blandt dine apps. Der kommer også ny styring af multi-tasking, som skal gøre det lettere at have gang i flere apps på samme tid.

Som nævnt lander den nye iPad 24. september, men du kan allerede bestille den hos Apple lige nu.