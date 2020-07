Death Stranding til PC kommer tættest på udviklernes vision

Death Stranding er netop udkommet til pc, og sammenlignet med den originale PS4-version er der tilført forbedringer, som bringer spillet tættere på den originale vision – en mere filmisk oplevelse.

For det første, som et Eurogamer-interview med Akio Sakamoto, teknisk direktør hos Kojima Productions, påpeger, var Death Stranding oprindeligt beregnet til at blive afviklet med 60 billeder i sekundet.

Da han talte om, hvilken skalerbarhed pc-versionen tilbyder til at forbedre konsolversionen, sagde Sakamoto: “Høj billedhastighed helt sikkert! Eftersom vi oprindeligt havde designet spillet til at blive afviklet med 60 fps, er dette en funktion, som jeg må sige højt! Naturligvis er den ikke låst til 60 fps, og afhængig af din hardware kan den gå meget højere [på pc]. ”

Naturligvis hjælper det også, at systemkravene for pc-versionen af Death Stranding ikke er alt for krævende, ligesom brugere med et Nvidia RTX-grafikkort kan drage fordel af DLSS 2.0. Sidstnævnte betyder, som Eurogamer påpeger, at et overclocket RTX 2060 (Det billigste RTX-kort) kan klare 60 billeder i sekundet i 4K-opløsning (i performance mode).

Ultrabrede skærme

En anden ny funktion er, at de med ultrabrede skærme nu også kan drage nytte af 21: 9-support, som Death Stranding tilbyder pc-spillere.

I en anden samtale med Geoff Keighley (via Wccftech), var Kojima Productions kunstdirektør Yoji Shinkawa særligt begejstret for de brede skærme og det filmiske udtryk de gav til spillet.

Shinkawa sagde: “Selvfølgelig er opløsningen, sammenlignet med PS4-versionen, og billedopdateringshastigheden blevet forbedret. Men jeg tror, at den største overraskelse ved Death Stranding til PC vil være,

at vi understøtter 21: 9-formatet og dermed ultrabrede skærme, hvilket udvider det horisontale perspektiv for at bringe dig ind i og omslutter dig af spillet.

Han gik videre til at sige, at anvendelsen af ultrabrede skærme ikke kun vedrører spillet men også de indbyggede filmklip og noterer sig: ”Jeg kunne næsten sige, at du ser en slags tv-drama på PlayStation 4-konsollen i det almindelige 16: 9-format, imens du med Death Stranding på PC får indtryk af, at du ser en film i biografen, når du bruger en ultrabred skærm. PC-udgaven har meget at byde på, især hvis du har en ultrabred skærm - og med hensyn til kritikerne ser spillet ud til at have fået en bedre modtagelse på PC end på PS4.

Selvom kernen forbliver den samme, er Death Stranding et spil, der deler vandene, og der er bestemt også nogen, som ikke bryder sig om spillet på PC, som det var tilfældet med PS4.

Vi elskede det i vores PS4-anmeldelse, hvor vi konkluderede, at Death Stranding er et "vidunderligt ambitiøst skridt inden for design, der kombinerer følelsesladede præstationer med en overbevisende original fortællestruktur".