Velkommen til TechRadars guide med de bedste webcams i 2020!

De fleste af os tager i dag kameraet i toppen at skærmen på den bærbare for givet, da det er blevet en integreret del af vores hverdag at kunne komme i videokontakt med venner, familie og kolleger. De små kameraer i bærbare computere eller alt-i-én-PC er dog sjældent af den bedste kvalitet, hvorfor det kan være en god idé at investere i et dedikeret webcam. Her er vi naturligvis klar til at hjælpe, så du kan få det webcam, som passer bedst til netop dit behov, hvad enten du er indholdsskaber, YouTuber eller blot har hjemmekontor og har brug for at holde kontakt med kolleger og samarbejdspartnere. Fordi markedet er ganske mættet, har vi lavet denne liste med de bedste webcam i 2020, og giver dig et varieret udvalg. Hvad enten du er til 4K, har brug for et kamera der kan drejes 360 grader, eller ønsker en indbygget mikrofon af høj kvalitet, har vi noget til dig.

Her er de bedste webcams netop nu:

Logitech StreamCam Razer Kiyo Logitech C922 Pro Stream Microsoft LifeCam HD-3000 Mevo Microsoft LifeCam Studio Logitech Brio Webcam Logitech C930e

Logitech StreamCam giver mange muligheder, når der skal skabes indhold til nettet (Image credit: Logitech)

1. Logitech StreamCam

Det bedste til indholdsskabelse

Opløsning: 1080p | Funktioner: Smart auto-fokus og eksponering, AI-drevet ansigtssporing, 9:16 format, indbygget elektronisk billedstabilisering, USB-C

Funktioner til indholdsskabelse

Ansigtssporing

Auto-fokus

Ikke billigt

Vores valg af de bedste webcam i øjeblikket er mere end et webcam. Logitech StreamCam egner sig ikke kun til videokonferencer, video chat med familie og venner og live streaming af dine spil. Dette funktionsmættede 1080p-kamera har mange værktøjer indbygget til skabelse af indhold, herunder autofokus, smart eksponering, ansigtssporing og op til 60 billeder i sekundet, samt et flipbart design, så du kan tage billeder og video i 9:16 format. Du kan sågat sætte det på en trefod og bruge USB-C-forbindelsen til hurtig og effektiv overførsel af data.

Microsoft LifeCam Studio er et af de bedste webkameraer på markedet. (Image Credit: Microsoft)

2. Microsoft LifeCam HD-3000

Billigt, sjovt og perfekt til Skype

Opløsning: 720p | Funktioner: Farvekorrektion, støjreducering

Billigt

Sjovt

Kun 720p

Microsoft LifeCam Studio er et af de bedste webkameraer på markedet. Det er målrettet professionelle med store skærme og har en velkendt konfiguration med 1080p-optagelse og 720p live videoopkald. Det kan roteres 360 grader og monteres på en trefod med autofokus. De vidtrækkende mikrofoner giver krystalklar lyd og Microsofts TrueColor-system justerer automatisk eksponeringen, så du altid er belyst bedst muligt – derfor er det et godt valg til arbejdsbrug, forretningskonferencer og præsentationer.

Razer Kiyo focuses on what matters most to game streamers and YouTube vloggers. (Image Credit: Razer)

3. Razer Kiyo

Lys på streaming

Opløsning: 1080p | Funktioner: Lysring, fungere med OBS og Xsplit

Smart lysring

Let at bruge

Dyrt

Razer Kiyo ser måske lidt sjovt ud og passer for så vigt godt ind i Razers designportefølje, men det er stadig et af de bedste webcams på markedet til streaming – en ting der er blevet umådeligt populært over de senere år. Med Razer Kiyo har man fjernet alt overflødigt lir, som de dyrere webkameraer ellers byder på, og i stedet fokuseret på det, der betyder mest for streamere, YouTubere og vloggere – god billedkvalitet og lys via ”Light Ring”. Du skal ikke bruge ret meget tid på at justere din stream – bare tilslut Razer Kiyo og gå i gang.

Logitech C922 Pro Stream har samme smarte design som sin forgænger, men noget nyt til gamerne. (Image credit: Logitech)

4. Logitech C922 Pro Stream

Logitechs nyeste webcam går efter gamerne

Opløsning: 1080p | Funktioner: Fjernelse af baggrunden, korrigering af lav belysning, 720p/60fps video under streaming, Stereo-lyd, autofokus, automatisk lys

God i lav belysning

Kan fjerne baggrunden

Understøtter 720p/60fps streaming

Samme design som C920

Har ikke RealSense

Logitech G922 Pro Stream har samme lækre design som forgængeren, C920, men er denne gang især henvendt til gamerne. C922 har fremragende 1080p-videokvalitete, god til videoopkald og automatisk lyskorrektion ved dårlige lysforhold. Det er derfor glimrende til at stremed med, når lyset er slukket. Det understøtter også fjernelse af baggrunde, hvorfor det er perfekt til YouTubere.

Vil du vide mere om G922 Pro Stream?

Mevo lader dig optage live-video, uanset hvor du er i verden. (Image Credit: Mevo)

5. Mevo

Live streaming på farten

Opløsning: 2160p | Funktioner: 4K-optagelse, Fungerer med mobile enheder, Live video- og lydredigering, Bluetooth 4.1

Transportabelt

Fungerer med en række enheder

Meget dyrt

Har du en journalistspire i maven eller vil du forsøge at optage ude i det fri, er Mevo måske det bedste webcam til dig. Uanset om du vælger Mevo eller Mevo Plus, kan du optage live video, uanset hvor du befinder dig i verden – så længe du stadig har adgang til et mobilt netværk, da Mevo er lille og diskret, bør det ikke forstyrre unødigt imens du eksempelvis interviewer nogen.

Microsoft LifeCam Studio er lavet til forretningskonferencer og præsentationer. (Image Credit: Microsoft)

6. Microsoft LifeCam Studio

Et professionelt kamera til de professionelle

Opløsning: 1080p | Funktioner: Farvekorrektion, hi-fi mikrofon, Skype

Bredt synsfelt

Vidtrækkende mikrofon for bedre lyd

Dyrt

Designet til virksomhedsbrug

Det er måske ikke det mest tiltrækkende webcam, men LifeCam Studio er ikke designet til at imponere med sit udseende. Det er lavet til business-konferencer og præsentationer og med sin 1080p-optagelse, 720p live video og vidtrækkende mikrofoner med krystalklar lyd klarer det da også dette til perfektion. Dette er et stykke kram – som kræver en kraftig PC på de højeste indstillinger – men det betyder ikke, at der mangler lir. Eksempelvis kan det drejes 360 grader og indeholder Microsofts TrueColor-ssytem, som automatisk justerer eksponeringen og holder dig godt belyst.

Læs hele anmeldelsen af: Microsoft LifeCam Studio

Logitech Brio bringer 4K ind på listen med de bedste webcams.(Image Credit: Logitech)

7. Logitech Brio Webcam

Logitech giver os 4k i et lækkert webcam

Opløsning: 2160p | Funktioner: 4K-optagelse, 5X HD Zoom, Windows Hello, HDR

4K Ultra HD

Windows Hello

Måske lidt for høj opløsning

Foretrækker du din smartphone til video, fordi dit webkamera slet ikke kan følge med på opløsningen? Så er det måske Logitech Brio, som du skal have fat i. Med sin 4K UHD-opløsning med HDR, får Logitech Brio det bedste frem fra din hverdag og bringer høj opløsning og farver til webkameraverdenen. Som om det ikke var nok, understøtter det også Windows Hello og har en let fod, så du kan placere det, så det fanger dig fra din bedste side.

Creative Labs Senz3D har flere funktioner end man kan forestille sig. (Image Credit: Creative)

8. Creative Labs Senz3D

Fremtidens webcam

Opløsning: 1080p | Funktioner: Fjernelse af baggrund, Korrigerer for lavt lys, Windows Cortana og Hello, Ansigtssporing

Windows Hello

Fjerner let baggrunden

Dyrt

Creative er næppe det første firma, som du kommer i tanke om, når snakken falder på de bedste webcams. Men det ændrer sig med Creative Labs Senz3D. Dette spacey kamera har funktioner, som du kun kan drømme om og en high-tech 3D-scanner og ansigtsgenkendelse, som minder om noget fra en science fiction-film med AR-funktionalitet og sågar gaming. Men den slags er ikke billigt, selvom du får alt man kan ønske sig i dette fremragende webcam fra Creative.

C930e er Logitechs mest avancerede kamera til dato. (Image Credit: Logitech)

9. Logitech C930e

Koster en del, men kan også meget

Opløsning: 1080p | Funktioner: Indbygget processor, Zeiss-linse, vidvinkellinse

Indbygget processor

Bredt synsfelt

Dyrt

Minder meget om det billigere 920

C930e påstås at være Logitechs mest avancerede HD-webcam til dato, så det er ikke overraskende også et af deres dyreste. Ulig traditionelle webkameraer som trækker på PC’ens kræfter, kan dette webcam selv stå for videokodningen, som resulterer i en bedre videokvalitet. Det brede synsfelt på 90 grader betyder, at det er velegnet til business videoopkald og præsentationer. Og naturligvis er det Skype-certificeret til PC og Mac.

Bill Thomas har også bidraget til denne artikel