De bedste trådløse højttalere i 2020 kommer i alle former og størrelser, uanset om du leder efter den nyeste multirumshøjttalere eller model med stemmeassistent til skrivebordet. Udover god lydkvalitet, har de bedste trådløse højttalere en lang række funktioner, såsom smarte assistenter som Alexa, Siri og Google Assistant, indbygget support for streamingtjenester og seje designs, der fint passer ind i dit hjem . De fleste har Bluetooth, hvilket betyder, at du kan caste musik fra din telefon, skønt nogle er afhængige af et Wi-Fi-netværk, for at kommunikere med din enhed.

Uanset hvad du skal bruge en ny trådløs højttaler til, kan det være vanskeligt at tage den rigtige beslutning - så vi har rangeret vores top trådløse højttalere for 2020 baseret på pris og ydelse for at gøre din beslutning lidt lettere.

Vores favoritter

1. Bedste trådløse højttaler: Sonos One

Den bedst spillende smart højttaler på markedet.

Vægt: 1.85kg | Mål: 6.36 x 4.69 x 4.69 in | Drivere: 1 x tweeters, 1 x woofer | Forbindelser: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3.5mm, RCA | Ethernet: Nej | Aux-in: Ja | USB: Nej

Fyldig lyd

Det bedste fra Alexa og Sonos

Spiller musik imens Alexa er slået fra

Prisen er høj

Den første Sonos-højttaler med Alexa-understøttelse har et diskret design, masser af funktioner og god lyd, hvilke giver dig det bedste fra begge økosystemer. På den ene side får du Alexa, som konstant bliver bedre, og på den anden får du Sonos og deres smarte multirumssystem. Du får desuden en ekstra ny ting med i købet, som vender op og ned på det hele: AirPlay 2. Med denne funktion kan du tale til Siri og skabe multirums-setup med Apple HomePod, hvilket gør det til den mest alsidige højttaler på listen.

Er der én ting, som alligevel holder Sonos One tilbage fra total triumf, er det, at Google Assistant stadig mangler, efter opdateringen blev udskudt i november 2018. Så snart Google Assistant lander i begyndelsen af 2019 (som vi håber) vil Sonos One blive ubestridte markedsfører af de smarte højttalerne.

Læs hele anmeldelsen: Sonos One

2. Nummer to: Sonos Play:5

Endnu et flagskib fra kongen af multirum

Vægt: 6.3kg | Mål: 204mm x 364mm x 154mm | Drivere: 3 x tweeters, 1 x woofer | Forbindelser: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3.5mm, RCA | Ethernet: Nej | Aux-in: Ja | USB: Nej

Nem opsætning

Kraftig lyd

Enkelt design

Sonos var et af de første virksomheder, der lancerede netværkstilsluttede højttalere, og har som et resultat af dette de mest integrerede højttalersystemer på markedet.

I modsætning til løsninger, der er afhængige af Bluetooth eller Google Cast, styres Sonos-højttalere direkte fra sin egen app, der har indbygget integration til en række streamingtjenester, herunder Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, TuneIn og lignende.

Da dette er en multirumsopsætning, kan du også tilføje yderligere højttalere som Sonos Play:3 og Sonos Play:1 for at opbygge et komplet surround sound-system, men hvis du vil holde det enkelt, skal du nøjes med Play: 5. Den spiller rigeligt godt.

Læs hele anmeldelsen: Sonos Play:5

3. Bedste erstatning for steroanlægget: Pure Evoke C-F6

The all-in-one audio system of your dreams

Vægt: 4.2kg | Mål: 380 mm x 145 mm x 223 mm | Driver2: 2 x 3" full range | Supported Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Nej

Diskret og pænt design

Imponerende afspilning

Ingen Goolge Cast

Pure Evoke C-F6 er ikke en prangende højttaler - dens beskedne (men raffinerede) udseende lader den passe ind i enhver indretning, selvom den ikke kan prale af multirumsfunktioner som de dyrere konkurrenter på denne liste.

Men det er heller ikke meningen med Evoke C-F6, der positionerer sig som den eneste højttaler du har brug for. Her tilbydes en bred vifte af lydkildemuligheder, hvor de vigtigste er Spotify Connect, DAB, Internetradio, Bluetooth og god gammel CD-afspilning.

Med en god app, der giver dig mulighed for at kontrollere højttaleren fra et rum, og et varmt og naturligt lydbillede fra sine stereohøjttalere, vil Evoke C-F6 passe ind på hvilket som helst natbord eller stuehylde.

Læs hele anmeldelsen: Pure Evoke C-F6

4. Bedste bluetooth-højttaler: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

Et ikonisk design

Vægt: 6.5kg | Mål: 188mm x 660mm x 183mm | Drivere: 2 x Tweet , 2 x Mid-range, 1 x Subwoofer | Forbindelser: AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth aptX | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Nej

Ikonisk design

Mange forbindelsesmuligheder

Lidt underlig opsætning

Det er et hårdt at skulle vælge mellem denne højttaler og Mu-So Qb, når det kommer til den smukkeste musikafspiller på denne liste, men Zeppelin er bestemt den mest slående.

Men som med alle disse højttalere, skal den måles på sin ydelse, og Zeppelin lyder absolut forbløffende, uanset hvilket lydstyrke du spiller det på. Dens bas er fri for forvrængning, og dens mellemklasse er pæn og slagkraftig.

Det understøttes også af en komplet række forbindelsesmuligheder, så du har ikke noget problem med at få dine mere obskure apps til at spille gennem højttaleren.

Det eneste problem er prisen. Men selv om prisen kun vil tiltrække de audiofile, er den stadig billigere end Mu-So Qb, og du får en lignende lydkvalitet.

Læs hele anmeldelsen: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

5. Bedste Hi-Fi højttaler: Mu-So Qb

Ikke kun smuk, den spiller også godt

Vægt: 5.6kg | Mål: 210mm x 218mm x 212mm | Drivere: 1 x Woofer, 2 x Mid-range, 2 x Tweeter, 2 x Passive Radiator | Forbindelser: UPnP, AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth aptX | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Smukt design

Fyldig og levende lyd

Lille formfaktor

Opsætningen er lidt bøvlet

Du har måske ikke hørt om det før, men Naim audio er et firma, der producerer nogle af de mest stilfulde forbundne højttalere i branchen, og vi synes, Mu-So Qb er det bedste, de endnu har produceret. Den har en komplet pakke af tilslutningsmuligheder, herunder aptX Bluetooth, Spotify Connect og AirPlay, hvilket betyder, at al din musik kan afspilles i bedste kvalitet, uanset hvilken enhed du bruger.

Men selv hvis du ikke har din telefon i hånden, kan højttaleren stadig kontrolleres ved hjælp af sin slanke berøringsskærm, som giver dig mulighed for f.eks. at få adgang til internetradiostationer.

Det har en høj pris, men hvis du vælger Qb, bliver du ikke skuffet.

[Opdatering: Naim har netop lanceret en 2. version af Mu-so Qb, og den ser fantastisk ud - vi er sikre på at opdatere denne liste, så snart vi får chancen for at høre den.]

Læs hele anmeldelsen: Mu-So Qb

6. Bedste trådløste TV-højttaler: Samsung HW-MS650

Traditionelle Hi-Fi-højttalere kan godt ryste i bukserne

Vægt: 3.6kg | Mål: 1060 x 78 x 130mm (W x H x D) | Drivere: 3 x custom units | Forbindelser: Single 4K/HDR HDMI loopthrough, one optical audio input, 3.5mm audio port, 2-way Bluetooth, Wi-Fi | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Fantastisk kraftig lyd

Imponerende bas

Mange indgange og understøttede formater

Begrænset stereoeffekt

Samsung er ikke tilfreds med at dominere tv-verdenen, og ser nu ud til også at ville være det største brand inden for lyd til hjemmebiografen. Dette har indtil videre givet gode resultater i form af både HW-K850 og især HW-K950 Dolby Atmos-soundbarene, samt en række banebrydende trådløse multirums-højttalere.

Men mest fremtrædende fra den sydkoreanske producent er HW-MS650. Ingen anden soundbar har så meget rå kraft med, så meget klarhed og især bas, eller udmærker sig så konsekvent med både film og musik. Det er den slags ydelse, som kun ægte lydinnovationer kan levere - og med det i tankerne er den til fulde sin pris værd.

Læs hele anmeldelsen: Samsung HW-MS650 Soundbar

7. Bedste Google Assistant højttaler: Google Home Max

Stor lyd med intelligent indmad

Vægt: 3.2kg | Mål: 209 x 294 x 166 mm | Drivere: 2x Tweeters, 2x Woofers | Forbindelser: DLNA, Spotify Connect, Bluetooth, USB, 3.5mm | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Lyder fremragende

Google Cast er indbygget

Bluetooth

Kan kun købes i USA

Vi elsker højttalere med Google Assistant og her er Google Home Max det bedste du kan få. Desværre kan den endnu ikke købes uden for USA. Home Max er en overraskende alsidig tilføjelse til et rum i enhver størrelse, takket være sin afbalancerede, fantastiske lyd og Smart Sound-funktion, der hjælper den med at tilpasse sig ethvert miljø.

Googles store højttaler er mere elegant end den har nogen ret til at være, med smart berøringsstyring og orienteringsvenlige berøringsfunktioner. Vi sætter også pris på, at dens udseende skiller sig ud, hvis du bemærker den, imens den falder ind i baggrunden ved dagligt brug.

Læs hele anmeldelsen: Google Home Max

8. Bedste højttaler til boghylden: KEF LS50 Wireless

Skal du ha højttalere til reolen, bør du vælge disse

Weight: 6.12kg | Size: 420 x 198 x 192 mm | Drivers: 2x Mid-to-high range, 1x Woofer | Supported Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth aptX, USB, Toslink/3.5mm | Ethernet: Yes | Aux-in: Yes | USB: Yes

Betagende lydkvalitet

Smukt kompakt design

Ingen AirPlay eller Google Cast

Langsom mobil app

Hvis du leder efter et par reolhøjttalere, der håndterer trådløs lyd såvel som de traditionelle forbindelser til din vinylafspiller, så tjek KEF LS50 Wireless. Selvom KEFs flagskibshøjttalere ikke understøtter enhver trådløs standard på markedet, så understøtter de imidlertid Tidal eller Spotify, plus standard Bluetooth 4.0.

Med hensyn til lydkvalitet er de svimlende detaljerede, og deres fremtrædende soniske træk er deres holografiske billeddannelse og instrumentale lagdeling: Vi kunne høre nøjagtigt, hvor hvert instrument kom fra, og hvert instrument lød tydeligt og aldrig sløret. Lydbilledet var ekspansivt med god plads til siden og over lytteren. Opløsningen er fremragende, da højttaleren kan grave efter de små mikrodetaljer, der går tabt i mindre lydsystemer.

Hvis du er en audiofil, der vil have bekvemmeligheden ved trådløs lyd - hvad enten det er direkte fra internetstreamingtjenester som Tidal eller Spotify eller fra en hjemmeserver - burde KEF LS50 Wireless være øverst på din liste.

Læs hele anmeldelsen: KEF LS50 Wireless

9. Smarteste trådløse højttaler: Marshall Stanmore

En hyperforbundet og smuk højttaler

Vægt: 4.70kg | Mål: 350 x 185 x 185 mm | Drivere: 2x Mid-to-high range, 1x Woofer | Forbindelser: Wi-Fi, Bluetooth aptX, USB, Toslink/3.5mm | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Lots of connectivity options

Great retro design

Big heavy build

Price

Fra sin trio af nye multirumshøjttalere er Marshall Stanmore det midterste barn. Det betyder dog ikke, at det er det ikke uønskede barn.

Hvor den større Woburn er lidt for stor til de fleste værelser, og den mindre Acton har en række forbindelsesproblemer, byder Stanmore på en dejlig balance mellem de to med en lyd, der er stor og slagkraftig, uden at gå ind i 'overkill'-territorium.

Den har sin egen app, men vi var fans af, hvor godt den integreres med en række andre tjenester, herunder AirPlay, Google Cast og Spotify Connect, hvilket betyder, at du kan holde dig til de apps, du kender, mens du stadig kontrollerer dit nye legetøj.

Men det er den indbyggede styring, der imponerede os mest. Du er i stand til at indstille forudindstillinger fra en række forskellige tjenester, hvilket betyder, at du kan skifte mellem foruddefinerede Spotify-playlister og internetradiostationer, ved, i klassisk Marshall-stil, at dreje på en messingknap.

Den har ikke den mest raffinerede lyd af højttalerne på denne liste, men Marshall Stanmore er intelligent designet og enkel at bruge. Hvis du leder efter noget at tage med på farten, så tjek vores Marshall Tufton-anmeldelse – her får du det det vintage Marshall-look og rock-lyd i et bærbart design.

Læs hele anmeldelsen: Marshall Stanmore

10. Bedste Alexa højttaler: Amazon Echo Studio

Dolby Atmos med Alexas hjerne

Vægt: 7.7lbs | Mål: 206 x 175mm | Drivere: 1 x upward-firing midrange speaker, 1 x right-firing midrange speaker, 1 x left-firing mid-range speaker, 1 x forward-firing tweeter, 1 x downward-firing woofer | Forbindelser: WiFi, Bluetooth, Airplay | Ethernet: Nej | Aux-in: Ja | USB: Nej

Gigantisk lyd

Alexa

Større end Echo

3D audio er en blandet fornøjelse

Amazon Echo Studio er et imponerende bud - en smart-højttaler og Dolby Atmos hjemmebiograf-enhed i én samlet pakke. Nogle af dens forsøg på upmixing af stereokilder kan lyde en smule forvirrede, men det er ellers en meget kraftig, funktionsrig smart højttaler - især i betragtning af prisen.

Det er en god mulighed for enhver, der ikke har plads eller råd til en opadfyrende soundbar eller multi-højttaleropsætning, imens inkluderingen af Alexa betyder, at den kan fungere som centrum for dit smarte hjem såvel som din musikafspiller.

Hvis du opgraderer fra de enkle højttalere, der er indbygget i dit tv, eller en ringe soundbar er det en fantastisk og enkel opgradering at foretage til dit hjemmebiografsystem. Du får en god resonant basrespons, fremragende lydstyrke og langt mere dybde end en til prisen sammenlignelig soundbar kan tilbyde.

Som altid med virtuel surroundlyd er det ikke så effektivt som at have diskrete fysiske højttalerkanaler over og bag dig, tilsluttet en hjemmebiografmodtager. Men dette er samtidig en dyr og upraktisk løsning i de fleste stuer, hvilket gør Echo Studio til en smart mulighed.

Læs hele anmeldelsen: Amazon Echo Studio

De bedste trådløse højttalere i 2020:

Sonos One Sonos Play:5 Pure Evoke C-F6 Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless Mu-So Qb Samsung HW-MS650 Google Home Max KEF LS50 Wireless Marshall Stanmore Amazon Echo Studio

Hvordan vælger du den bedste trådløse højttaler

Når det kommer til at vælge en ny trådløs højttaler, er lyd sandsynligvis den vigtigste faktor. Hvis du leder efter lyd, der fylder hele rummet, kan du tjekke modeller, der har spreder lyden i 360 grader og i alle vinkler; Amazon Echo Studio eller Sonos One er gode steder at starte.

Hvis det er den gode lyd, du er på udkig efter, skal du vælge betroede mærker som Sonos, Bowers & Wilkins og KEF - højttalere fra disse virksomheder lyder altid sandsynligvis strålende.

Hvis smart home-forbindelse er din største bekymring, så tjek Amazon Echo og Google Home / Nest-højttalere; skal du finde ud af, hvilket stemmeassistent økosystem der passer dig, Alexa eller Google Assistant.