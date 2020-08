De bedste løbeure i 2020

Hvis du løber regelmæssigt, vil et løbeur som regel være et fornuftigt køb.

Med et sådan fastgjort til dit håndled vil du være i stand til at holde styr på dine løbedata, som kan hjælpe dig med at forbedre din kondition eller generelt bare til at blive bedre til at løbe. Desværre er der frygtelig mange ure at vælge imellem, og det kan være svært at vælge det ur, som er bedst til dig. De findes i en række former og størrelser, men endnu vigtigere, i flere prislasser. Derfor har vi med denne liste udvalgt en række ure, og sorteret dem efter pris, så du nemmere kan vælge imellem dem og finde det ur, der passer til dit behov og budget. En ting der bør være højt på din prioriteringsliste skal være en nøjagtig GPS, det skal være idiot-sikkert, når din løbende hjerne bliver træt, og have et stort udvalg partner-apps, der hjælper dig med at lære af din statistik og forblive motiveret.

Mere traditionelle smartwatches som eksempelvis Apple Watch 5 vil være tilstrækkelig til den mere afslappede løber, men hvis du ønsker at træne op til et maraton eller lignende, bør du overveje et ur fra polar, Suunto eller Garmin - virksomheder, hvis ure fokuserer udelukkende på at løbe og som ikke har mange andre funktioner.

Selvom vi har valgt det bedste af det bedste, er det værd at huske på, at nogle af modellerne er temmelig spraglede og levende i farverne og passer måske ikke ind i et kontormiljø. Der kommer ofte nye modeller og vi gennemgår en mængde af dem her på TechRadar, så kig forbi jævnligt, da vi hele tiden forsøger at holde listen så opdateret som muligt.

Lige nu er dette de ti bedste løbeure i verden.

De bedste løbeure netop nu:

Polar M430 Garmin Forerunner 235 Garmin Vivoactive 3 Fitbit Ionic Samsung Galaxy Watch Suunto Ambit3 Vertical Polar Vantage V Apple Watch 5 Garmin Forerunner 935 Garmin Fenix 5 Plus

Bemærk: Vi har rangeret vores bedste løbeure fra det billigste til det dyreste i henhold til de gældende priser. Vi tester løbende nye modeller, så kom tilbage og se, om andre muligheder kommet med på listern!

Der er en grund til, at Polars M400 var Europas bedst sælgende løbeur. Det var enkelt, effektiv og havde en god pris – en klar vinder.

Heldigvis har de med den nye Polar M430 fulgt det gamle ordsprog 'hvis det fungerer…' og har beholdt det meste af det, der gjorde M400 til en favorit, men tilføjede nogle nyttige nye funktioner.

Det er stadig let at bruge med et holdbart, men måske lidt kedeligt design, og den største opgradering er, at M430 nu leveres med indbygget pulsmåler (HR) til zone-træning og kontinuerlig pulssporing fra håndleddet, så du kan overvåge din hvilepuls og din fremskridt.

Der er også søvnsporing og smarte meddelelser samt den stadig gode Polar Flow-app, som giver dig mulighed for at tilføje smart coaching til dit håndled, som er skræddersyet til dine evner og mål, og giver dig et fuldt overblik over din fremgang.

På en eller anden måde har troldmændene på Polar presset alle disse ekstra smarte funktioner ind, mens de stadig tilbyder en anstændig batterilevetid på op til 30 timers træningssporing. Selvom uret mangler noget af den mere avancerede dynamik, som du finder i Polar V800 eller Garmin Forerunner 935, er dette et rigtig godt løbeur til en god pris.

Læs hele anmeldelsen: Polar M430

2. Garmin Forerunner 235 Fremragende til seriøse løbere på et budget Informationer om hvilepuls Stile og let design Periodiske synkroniseringsproblemer Lidt plastikagtigt

Dette overkommelige ur tilbyder alt, hvad Garmin har perfektioneret til løbere, i kompakt form. Det betyder GPS-sporing i 11 timer og aktivitetssporing 24/7 i ni dage på en enkelt opladning.

Det betyder også, at du får håndledsbaseret kontinuerlig pulsmåling og Garmin's mange apps til ting som brugerdefinerede urskiver eller maraton-specifikke træningsapps. Du kan få smartphone-meddelelser, lydbeskeder, live-tracking og selvfølgelig Garmin Connect-appen, som giver en dybdegående analyse af din indsats.

Når du er ude at løbe, kan du bruge information som aerobic Training Effect til at sikre, at du ikke presser dig selv for langt og forhindrer træning, alt mens du kører gennem hjertefrekvenszoner for at sikre fremskridt - og får efterfølgende vist overvågning af din VO2 Max, som viser hvordan du bliver mere fit – men tag dig ikke for meget af de upræcise løbetidsprognoser.

En anden dejlig funktion: hvis du nogensinde farer vild, kan du bruge funktionen Back To Start for at blive vist tilbage, hvor du kom fra.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Forerunner 235

Er det et smartur, er det et GPS-sportsur, er det et modeur? Det er alle tre i ét. Dette er det første Garmin-ur, der virkelig går efter den designbevidste løber, og vil konkurrere mod Apple Watch og Android Wear-enheder.

Som du sandsynligvis kan forestille dig, indeholder det har alle de smarte Garmin-funktioner, hvilket betyder GPS- og pulsmåling, multisportsupport og endda Garmin Pay, som giver dig mulighed for at foretage kontaktløse betalinger.

Batteriets levetid holder til syv dage ved normalt brug eller 13 timers GPS-træning. På designsiden har dette ur en kant af rustfrit stål og behagelig gummirem, der kan skiftes ud, så den passer til lejligheden.

Et stort udvalg af urskiver og appindstillinger er tilgængelige via Garmin Connect, som er åben for udviklere, hvilket betyder flere seje nye tilføjelser hele tiden.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Vivoactive 3

Fitbit Ionic er et fitnessfokuseret smartur uden for mange digitale forstyrrelser, som du eksempelvis får fra et Apple Watch. Virksomhedens første smartwatch er et tilgængeligt valg for løbere.

Der er flere dages batterilevetid, kontinuerlig pulsmåling, GPS, personlig stemme coaching, søvnsporing og muligheden for at gemme musik til offline brug via Bluetooth-hovedtelefoner.

Med Fitbit Coach-appen kan du få adgang til en række ekspertstyrede lydøvelser til løbebåndet og udendørs løb, der er designet til at forbedre din udholdenhed, hastighed og form.

Selvom det ikke har samme udvalg af tredjepartsapps, som du finder i App Store eller på Google Play Store, får du få adgang til et mindre udvalg af populære apps gennem Fitbit OS, mens al din statistik synkroniseres tilbage til Fitbit-appen.

Der findes billigere Fitbits derude, men hvis du løber og besøger gymnastiksalen regelmæssigt eller kan lide at løbe på et løbebånd, er Ionic den bedste allround mulighed.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Ionic

Galaxy Watch er på grund af dens gode fitness tracking funktioner og fire dages batterilevetid Samsungs mest raffinerede smartur til dato. (Du får dog kun fire hele dage, hvis du vælger 46 mm-modellen, som vi også anbefaler i vores gennemgang.)

Alle urets fantastiske funktioner er pakket ind i et sofistikeret cirkulært sølv-sort smartur, der har en roterende ring til ubesværet menunavigation. Vær opmærksom på, at apps fra tredjepart mangler, og iOS-support er begrænset, hvis du bruger en iPhone. Det betyder, at dette ur er bedst til Samsung-fans.

Galaxy-uret har automatisk træningssporing til nogle sportsgrene, især løb og gang, som det i vores test identificerer efter et par minutter.

Det håndterer løb godt, hvilket giver et væld af data og er let at styre, imens du tonser derud af.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Watch

6. Suunto Ambit3 Vertical Et robust løbeur til de lange ture væk fra stierne Fremragende off-road sensorer God batterilevetid Ingen optisk pulsmåler Lidt stort

Et andet godt ur til atleter, der elsker detaljeret nedbrydning af deres løb, er Suunto Ambit3 Vertical, der har en indbygget højdemåler, barometer, kompas, GPS og et termometer til at spore alle dine udendørs udfoldelser ned til mindste detalje.Det er også velegnet til byen, men der er sandsynligvis bedre muligheder derude. Uret har også begrænsede smartphone-underretninger (herunder opkalds-ID og e-mail-support) takket være Bluetooth-parring. Det kan godt være, at det kun har en sort / hvid skærm, men det betaler sig i forhold til batteriets levetid, som holder til flere dage, selv med regelmæssig GPS-brug. Én ulempe - hvis du ønsker pulsmålinger, har du brug for en ekstra rem.

Læs hele anmeldelsen: Suunto Ambit 3

Dette er måske vores foretrukne Polar-ur nogensinde, og det hedder Vantage V. Det er et langt mere let og elegant design, end du får fra mange af Polars andre produkter. Det er en af de bedste ure til at spore masser af statistikker, herunder genopretnings- og træningsindsigt, som ikke alle løbeure giver dig mulighed for at se. Det er også unikt i forhold til sin funktion kaldet Power, der er en måde at overvåge den indsats, som du lægger i dit løb, og kan være særlig nyttigt for enhver, der træner, men ikke ønsker at overdrive det og risikere en skade.

De fleste atleter bør kunne finde noget nyttigt i Vantage V, og med en batterilevetid på op til 40 timer ved kontinuerlig træning, vil du sandsynligvis være tilfreds med, i forhold til hvad det koster

Læs hele anmeldelsen: Polar Vantage V

Watch 5 ser identisk ud i forhold til sidste års nu udgåede Watch 4, men tilføjer en skærm, der altid er tændt, hvilket er perfekt til fitness. Der er også yderligere sundhedsfunktioner samt bedre batterilevetid.

Det er vores foretrukne allround-smartwatch og en fantastisk løbekammerat, når du starter op, især hvis du får version med dataforbindelse, der giver dig mulighed for at streame Apple Music til dine trådløse hovedtelefoner.

Det har automatisk træningsgenkendelse, som er fantastisk til at følge dig, når du glemmer at starte det manuelt, og du får en advarsel, der fortæller dig, at der er en øvelse i gang, og spørger, om du vil spore den.

Det er værd at nævne, at de data der indsamles, inden uret registrerer løb, ikke er så nøjagtige - vi endte ofte med kortere afstande med Apple Watch, hvilket giver mening, da det ikke først venter på et GPS-signal.

En ulempe er, at uret sammenlignet med nogle af de andre på denne liste, er hurtigere til at løbe tør for strøm. Der er derfor ikke helt tale om den opgradering fra Apple Watch 4, som vi havde håbet på.

Læs hele anmeldelsen: Apple Watch 5

Med Forerunner 935 har Garmin taget alt hvad de igennem årene har lært af at lave løbeure med GPS og anvendt det hele i denne fantastiske enhed, som er det mest komplette løbeur, vi til dato har set. Dette er et værktøj til seriøse løbere og triatleter.

Ud over den pålidelige GPS, som du kunne forvente, er der et stort udvalg af avancerede løbedata, herunder kadence, kontakt med jorden, lodret svingning, VO2 max, vejledning i gendannelsestid og mere.

Her ligger vægten på at bruge dine løbsdata til at tilpasse din træning, foretage ændringer i din form som at forkorte din skridt og holde øje med din samlede træningsbelastning i opbygningen til din næste store udfordring.

Du får også op til 50 timers UltraTrac GPS-træning på en fuld opladning, smarte underretninger fra en tilsluttet telefon, plus muligheden for at tilpasse dit urets funktioner ved at tilføje det fra de mange apps på Garmin's IQ Connect-software.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Forerunner 935

Hvis du leder efter et fantastisk multisport- og eventyrur, er denne seneste og opdaterede version af Garmin's Fenix-serie så god, som den bliver. Uret er proppet med nye funktioner, herunder indbygget musik, kontaktløse betalinger og fuldt routerbare topo-kort. En af de største ulemper ved denne enhed er, at den savner et batteri, der holder længe. Vi havde gerne set både mere batteri, strøm og løbedynamik.

Men det til trods, er uret her, i vores øjne, stadig løbeturet, som de andre skal slå. Men igen, hvad forventede du til den superhøje pris? Med det for øje skal du være virkelig seriøs omkring din ydelse og virkelig være interesseret i at svømme, cykle, løbe og vandre, før du overhovedet overvejer så dyr en mulighed - hvis du bare løber lidt rundt i din by, ville dette være spild penge og slet ikke lade uret komme til sin ret.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Fenix 5 Plus

