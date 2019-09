De bedste gratis spil i 2019: Her er de bedste gratis spil til din PC

3. Planetside 2

To år inden Destiny kom ind på spilscenen, spillede vi Planetside 2, et fantastisk first-person kampspil, der er så fedt, at du får lyst til at knibe dig selv i armen hver gang du starter spillet op. For det er svært at forstå, at et spil, der er så fantastisk, kan være gratis. Selvfølgelig kan du købe ting i spillet, men du har stadig mulighed for at gå ind på den største kamparena og stadig få masser af underholdning, selv om du bruger default udstyret til nul kroner.

Der findes ganske enkelt ikke noget mere spændende end at deltage i et massivt angreb på fjendens base eller at leve i en verden, hvor fjenden hvert øjeblik kan dukke op i horisonten. Planetside 2 er bevis på at "gratis" ikke betyder kedelig.

Image Credit: Grinding Gear Games

4. Path of Exile

Path of Exile er et gratis dungeon spil, der minder om Diablo III. Det adskiller sig en del fra resten af de bedste PC spil i 2019. Det handler nemlig ikke kun om at smadre rigtige personer på skærmen, til de hidsigt skriger som gale i deres Skype headset.

Path of Exile tager sig god tid, sammenlignet med andre multiplayer spil. Men giv det en chance, så opdager du måske, at du bliver ret afhængig. Der er mekanismer og features, som du først opdager efter flere timers spilletid, og der er en masse opgraderinger og skills at lære, så du kan regne med at få siddesår, inden du er færdig. Spillet er perfekt til tidligere Diabo III spillere, der savner et spil i samme stil.

Selv helt almindeligt grej, du samler op eller vinder, kan bruges. For der er hele tiden en chance for, at du kan opgradere tingene med magi. Så hvis du er træt af Diablo III men gerne vil spille noget,der ligner, så tjek Path of Exile.