De bedste gamingmus i 2019: De bedste gamingmus, vi har testet

Der er ingen grund til at spille uden den bedste gamingmus på markedet. For at få det optimale ud af din mus, er det vigtigt, at du vælger den helt rette blandt markedets mange muligheder. På den måde har du stærre chance for at finde den gamingmus, der passer til netop din spillestil, hvadend du dyrker e-sport eller skal til at prøve kræfter med det nyeste first-person-shooter.

Men skal kigge lidt dybere end bare prisen, da prisen alene ikke altid er den bedste indikator for, om der er tale om godt PC-tilbehør. SteelSeries Sensei 310 er et eksempel på en fremragende mus, der både ser godt ud, yder godt og har en fornuftig pris.

I 2019 er musen vigtigere end nogensinde, og det handler i høj grad om at finde en mus, der yder godt og samtidig kan tåle nogle klø. Og selvom det er let nok bare at vælge den dyreste mus på markedet, hvorfor så ikke kigge efter den, der giver dig mest for pengene - hvilket er et gennemgående tema for en del af de gamingmus, du finder på vores liste.

Ja, der er et hav af forskellige gamingmus at vælge imellem, og de kommer fra flere forskellige producenter end nogensinde. Det kan være overvældende at at beslutte sig for, hvad der går en mus perfekt for dig, men det er netop grunden til, at vi har sat denne liste sammen. Alle musene på vores liste har været igennem tandhjulet her hos Techradar, så du kan stole på, at hver og en er blevet grundigt testt og anmeldt.

SteelSeries Rival 710 Razer Viper Corsair Harpoon Wireless Logitech G502 Hero Roccat Kain 120 AIMO Cooler Master MasterMouse MM520 Razer Naga Trinity HyperX Pulsefire Surge RGB Corsair Ironclaw RGB Gigabyte Aorus M5

Funktioner, balance og ydeevne er alle til stede i SteelSeries Rival 710. (Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Rival 710

Den bedste gamingmus, vi har anmeldt

DPI: 12,000 | Funktioner: OLED display, tilpasselig vægt, 60-millioner klik mechanical switches, Haptisk motor, RGB-lys

Tung og velbalanceret

Lækre funktioner

Dyr

Når vi snakker om årets bedste gamingmus, så er funktioner, balance og ydeevne alle tilstede i SteelSeries Rival 710, hvilket sikrer den førstepladsen på vores liste. Denne matodont af en gamingmus - i det mindste når vi taler power - er en smule dyr. Men når man tager det tilpasselige OLED-display, haptisk feedback og fremragende byggekvalitet i betragtning, er SteelSeries Rival stadigvæk et glimrende køb. Som en ekstra funktion, er den bygget i moduler helt ned til mindste detalje, så du føler aldrig, at du går glip at den seneste teknologi.

Læs den fulde anmeldelse: SteelSeries Rival 710

Razer Viper er vores nye yndlings esports-mus (Image credit: Razer)

2. Razer Viper

Lille, hurtig og klar til kamp

DPI: 16,000 | Funktioner: Optiske taster, fleksibelt Razer Speedflex kabel, 5G Optisk Sensor, 5 programmerbare DPI-indstillinger via Razer Synapse 3

Let

Fremragende ydelse

Passer til både højre- og venstrehåndede

En anelse dyr

Der er flere grunde til, at Razer Viper er vores nye favorit esports-mus. kombineret med det lette design, der passer til både venstre og højre hånd, ægte 16.000 DPI og Razer Chroma-lys, har denne kraftfulde lille mus også 1.000 Hz Ultrapolling, optiske taster målt til 70 millioner kliks og 8 uafhængige, programmerbare Hyperesponse-knapper. Hvis du er konkurrencepræget, og leder efter en gaming mus, der giver dig en ekstra fordel, så har du fundet den her.

Læs den fulde anmeldelse: Razer Viper

Corsair Harpoon RGB Wireless er det perfekte eksempel på, at pris og ydeevne ikke altid hænger sammen. (Image credit: Corsair)

3. Corsair Harpoon RGB Wireless

Trådløs på budget

DPI: Up to 10,000 | Funktioner: Trådløs, RGB-lys, Omron-taster

Prisvenlig

Høj ydeevne

Kun til højrehåndede

Den bedste gamingmus vil altid være den, der giver bedst ydeevne for pengene. Her er Harpoon RGB Wireless det perfekte eksempel på en mus, hvor man få meget for pengene. Du får en trådløs mus, der har RGB-lys, lang batteritid og slet ikke er dårlig. Altsammen til en pris under 500 kroner. Ergonomisk passer den desværre kun til højre hånd, men til den pris, og med imponerende ydelse, er der ikke meget andet at klage over.

Læs den fulde anmeldelse: Corsair Harpoon RGB Wireless

Logitech G502 Hero ånder gaming. (Image credit: Logitech)

4. Logitech G502 Hero

Den kommer med fred

DPI: Up to 16,000 | Funktioner: RGB-lys, programmerbare knapper, justerbar vægt, 1ms latency

Prisvenlig

Fantastisk sensor

Ukomfortabel for store hænder

Når det kommer til udseendet, så har du normalt to valgmuligheder, når du leder efter den bedste gamingmus: en mus med høj ydeevne, der passer ind i et hvert kontormiljø, eller en mus, der lever og ånder gaming. Logitech G502 passer perfekt i sidstnævnte kategori med sit robotlignende design. Hvis det ikke skræmmer dig, så får man justerbare, udskiftelige vægte, vanvittige 16.000 DPI og super ydelse. Den er ikke egnet til brugere med større hænder, men derudover, har denne absolut fortjent sin plads på listen.

Læs den fulde anmeldelse: Logitech G502 Hero

Roccat Kain 120 AIMO er en prisvenlig gamingmus i mellemklassen. (Image credit: Roccat)

5. Roccat Kain 120 AIMO

Nyt udseende fra profferne

DPI: 16,000 | Funktioner: ROCCAT Owl-Eye optisk sensor, justerbar lift-off distance, 50G acceleration, ROCCAT Easy-Shift[+]-teknologi

God pris

Lækkert design

Føles godt i brug

Kan ikke tilpasses ligeså meget som andre gamingmus

ikke egnet til begge hænder

Hvis du er på udkig efter en prisvenlig gamingmus i mellemklassen, så er Roccat Kain 120 AIMO muligvis det bedste valg. For det første, har musen et godt design og god byggekvalitet, derudover har den en række justerbare funktioner, der lader dig tilpasse musen efter dit behov og din spillestil. Ikke nok med det, så er musen også fremragende i brug, hvor den føles tilfredsstillende, responsiv og meget pålidelig. Roccat Kain 120 AIMO vil uden tvivl give de fleste gamere en fordel.

Læs den fulde anmeldelse: Roccat Kain 120 AIMO

Cooler Master MasterMouse MM520 er den ideelle tilføjelse til dit gaming-rig. (Image credit: Cooler Master)

6. Cooler Master MasterMouse MM520

En udmærket mus til en fordelagtig pris

DPI: 12,000 | Funktioner: Designet til claw grip, Justerbare DPI-indstillinger, Trezoners RGB-lys

Gode taster

Prisvenlig

Tvivlsom byggekvalitet

Hvis du leder efter den bedste gamingmus, der er både økonomisk og funktionel, er Cooler Master MasterMouse MM520 en ideel tilføjelse til din gaming-rig. Den vinder ingen skønhedskonkurrencer, men kvalitets Omron-taster og en relativt følsom sensor, der kan yde op til 12.000 DPI, gør musen til et godt køb. Disse gør det nemt at ignorere det utiltalende design - især hvis du bruger claw grip.

Læs den fulde anmeldelse: Cooler Master MasterMouse MM520

Razer Naga Trinity har altid været MMO-spillernes favorit. (Image credit: Razer)

7. Razer Naga Trinity

En mus med mange ansigter

DPI: 16,000 | Funktioner: udskiftelige sideplader, Razer chroma support, 1000Hz Ultrapolling

Flydende motion-tracking

Udskiftelige sideplader

Dyr

Er du blevet bidt af World of Warcraft: Classic for nylig? Så bør du undersøge Razer Naga Trinity. Razers Naga-mus har altid været fanfavoritter i MMO-samfundet, og producenten har taget tingene til det næste niveau med Naga Trinity. Med den får du tre let udskiftelige sideplader, så du kan konfigurere din mus, uanset hvordan du finder det passende. Derudover har musen en sindssyg 16.000-DPI-sensor og Razer Chroma RGB-belysning. Er der nogen tvivl om, at Razer Naga Trinity hører til på listen over de bedste gamingmus?

Læs den fulde anmeldelse: Razer Naga Trinity

HyperX Pulsefire Surge byder på ekstremt pålidelige Omron-taster og stilfuldt RGB-lys. (Image credit: HyperX)

8. HyperX Pulsefire Surge

Bliv i lyset

DPI: 16,000 | Funktioner: RGB Light Ring, 50 millioner click-rated Omron taster

Smukt RGB-lys

Omron-taster

Ingen justerbare vægte

Hvis du er typen, der ruller med øjnene af nogle af markedets gamingmus, på grund af deres latterlige sci-fi-designs, så bør du tage et kig på HyperX Pulsefire Surge RGB. Med ekstremt pålidelige Omron-taster og smuk RGB-belysning - for ikke at nævne en imponerende 16.000 DPI-sensor - scorer du den bedste gamingmus til en enestående pris. Plus, den passer lige ind i ethvert kontor, i det mindste når du slår lyseffekterne fra.

Læs den fulde anmeldelse: HyperX Pulsefire Surge RGB

Corsair IronClaw RGB er en iøjefaldende mus til store hænder. (Image credit: Corsair)

9. Corsair IronClaw RGB

Bygget til et jerngreb

DPI: Op til 18,000 | Funktioner: Omron-taster, Syv fuldt programmerbare knapper, Onboard profillager, Tozoners RGB-lys

Egnet til store hænder

Robust bygget

Tung midtertast

De fleste af de bedste gamingmus på markedet er enten for små eller for lette, eller endda lidt af begge, hvilket efterlader spillere, der har store hænder, med få muligheder. For at gøre tingene værre, er nogle af de store mus derude fyldt med mystiske knapper og underlige former, der får dem til at ligne asylansøgere fra en fremmed robotplanet. Corsair Ironclaw er netop det modsatte. Det er en iøjefaldende mus, til brugere med store hænder, der har et design, som ikke giver dig lyst til at gemme den væk i din skrivebordsskuffe, hver gang en kollega kommer forbi. Den er også ret hårdfør, så den kan håndtere en hel del voldsomt brug, hvilket gør den til den bedste gamingmus til dig.

Læs den fulde anmeldelse: Corsair Ironclaw RGB

Gigabyte Aorus M5 kan tilpasses, er ergonomisk god og har sjovt RGB-lys. (Image credit: Gigabyte)

10. Gigabyte Aorus M5

Gamingmus til nørderne

DPI: Up to 16,000 | Funktioner: Vægtdistributionssystem, DPI-justeringer på farten, 50-million-click Omron-taster, RGB Fusion 2.0

Meget tilpasselig

Ergonomisk god

Konstruktionen føles en smule svag

Når du gør status over alle dens fantastiske funktioner, kan det chokere dig at høre, at Gigabyte Aorus M5 kun koster omkring 500 kroner. Denne mus er blandt de bedste gamingmus, som vi har testet i år. Den er også meget tilpasselig, for ikke at nævne den gode ergonomi og sjove RGB-belysning. Hvad angår funktioner, der giver dig fordelen når du gamer, kan musen prale med et justerbart vægtfordelingssystem, DPI-justeringer på farten og Omron-taster, der er testet til 50 millioner klik. Hvis du leder efter den mus, der giver dig mest for pengene, behøver du ikke lede videre.

Læs den fulde anmeldelse: Gigabyte Aorus M5

Sådan vælger man den bedste gamingmus

Selvom du givetvis finder din drømmemus på et tidspunkt, kan det koste både tid og kræfter. Det er ikke så underligt med mængden af kompliceret, teknisk jargon, der først skal styr på. Udtryk som "polling" og "DPI" er nogle af dem, den almindelige køber måske ikke er bekendt med. Bare så du ved det, så vil du have højest mulige tal på både DPI- og Polling-fronten - selvom de betyder vidt forskellige ting.

Hvis du er ny PC-gamer, skal du vide, at "DPI" står for "dots per inch". Jo højere et tal, des større følsomhed. Hvis du eksempelvis ikke har meget plads at bevæge musen på, bør du kigge efter en mus med en højere DPI, hvilket giver større præcision, Du bør også sikre dig, at musen kan indstille DPI til et lavere tal, hvis du nu skulle gå hen og få et større skrivebord.

Polling derimod handler om, hvor hurtig en responstid du får - alktså fra du rykker musen, til det vises på skærmen. Polling er målt i hertz, og varierer som regel fra 125 Hz til 1.000 Hz. 1.000 Hz betyder, at musens position bliver sendt til computeren 1.000 gange i sekundet.

Andre nøglefaktorer, du bør overveje, er ergonomi, hvilket gør sig specielt gældende til venstrehåndede, og selvfølgelig RGB-lys.

Gabe Carey og Michelle Rae Uy har også bidraget til denne artikel