Crysis-remaster forsinket, efter fans udtrykker skuffelse over lækket trailer

I årevis er udtrykket "kan det køre Crysis?" blevet brugt som benchmark for, hvorvidt en gamer-pc var dyr nok til at håndtere spillets utroligt smukke, banebrydende grafik.

Så da udvikleren Crytek annoncerede, at det ville frigive en ny version af det første Crysis-spil, begyndte fans straks at klargøre deres grafikkort i forventning.

Desværre er denne entusiasme nu stoppet med en lækket trailer til Crysis Remastered, der afslører, at spillet ikke ser så forskellig ud fra den version, der har været tilgængelig i de sidste 13 år.

"Det ligner det originale Crysis, men med de laveste indstillinger", står der i en brugers kommentar under videoen på YouTube, mens flere andre brugere var hurtige til at påpege, at en modificeret version af det originale spil allerede ser langt bedre ud end hvad der vises i traileren .

Selvom det for nogle dage siden blev rapporteret, at Crysis Remastered muligvis kommer før, end du tror,



har den negative reaktion fra fans nu fået det tysk-baserede studie til ikke kun at bekræfte, at den underholdende trailer er reel, men også forsinker spillets udgivelse et par uger.

I sin officielle erklæring bemærkede Crytek, at de "har set alle reaktionerne - de gode og de dårlige - og vi lytter" og yderligere erklæret, at de "stadig arbejder på en række ting i spillet, såvel som butiksmaterialet".

De fortsætter, "Denne ekstra tid op til udgivelsen vil give os mulighed for at få Crysis remasteret op på den pc- og konsolstandard, som du er blevet vant til fra Crysis-spil."

Vi skal dog indrømme, at vi undrer os over, om et par ekstra ugers polering vil være nok til at bringe spillet op til dagens standard - især med en Nintendo Switch-port af spillet, der også skal udkomme på samme tid.

Du kan tjekke Cryteks fulde erklæring herunder.