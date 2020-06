Crash Bandicoot 4: It’s About Time er næsten bekræftet

Et nyt Crash Bandicoot-spil er tilsyneladende på vej til PS4 og Xbox One takket være en lækage fra Taiwan Digital Game Rating Committee.

Beskrivelsen af spillet siger følgende: "Crash slapper af og udforsker sin ø i sin tid, 1998, hvor han finder en mystisk maske gemt væk i en hule, Lani-Loli. Masken er en af Quantum Maskerne og kender tilsyneladende Aku-Aku, Crashs maskeven! Med Quantum Maskernes tilbagevenden og en Quantum Rift i nærheden af vores helte, beslutter de sig for modigt at gå tilbage til forskellige tidspunkter og dimensioner for at stoppe den, der er ansvarlig. "

Selvom udgiveren, Activision, ikke officielt har annonceret spillet endnu - som hedder Crash Bandicoot 4: It’s About Time - er coveret til Crashs seneste eventyr allerede blevet uploadet, og det giver et par interessante detaljer.

Først og fremmest er spillet ikke udviklet af Vicarious Visions, der håndterede Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, men i stedet af Toys for Bob - Spyro Reignited Trilogy-udvikleren. Det kan skyldes, at Vicarious Visions arbejder på Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 remaster, men det er ikke desto mindre en overraskende ændring.

Maskeret gnaver

Vi kan også se forskellige Aku-Aku-masker bag Crash, hvilket antyder, at den lodne gnavert muligvis får nye kræfter og evner afhængigt af hvilken maske han bærer. Coco Bandicoot er også med, men det er uklart, om hun vil være en spilbar karakter eller blot en del af spillets historie.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time vil sandsynligvis også udkomme til Nintendo Switch og PC, ligesom Crash N.Sane Trilogy gjorde det, men indtil videre er det godt at vide, at et nyt Crash Bandicoot-spil er på vej. Vi synes faktisk, at det er på tide...

Kilde: Gematsu