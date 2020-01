Kan 2020 blive året, hvor den bærbare vi kender ændres for altid?

Den bærbare computer har eksisteret i 40 år, men ikke meget har ændret sig i igennem årene. Formfaktoren og det sammenklappelige format, med skærm på den ene halvdel og tastatur på det andet, kan dateres tilbage til 1981 med Osborne 1, som mange regner for den første bærbare computer.

Men selvom et 40-årigt design må vise sig at holde vand, når det nu har hængt ved så længe, er det så ikke på tide, at vi ryster posen lidt? Det kunne se ud til, at laptop-producenterne har samme tanke, idet vi i 2020 kommer til at se flere nye foldbare bærbare, som enten er lavet af én stor skærm, eller to som er forbundet af et hængsel.

Nu tænker du sikkert – er bærbare computere ikke allerede foldbare? Til dels jo, men denne nye generation af bærbare er alligevel markant anderledes, og byder på teknolgi, som vi indtil videre kun har set i smartphones – idet de vil bestå af enkelte foldbare skærme.

Vi så allerede et par af disse under CES 2020, som netop er blevet afholdt i Las Vegas i begyndelsen af januar. Her gav Lenovo ThinkPad X1 Fold os måske det bedste blik ind i fremtiden for laptops.

Lenovo ThinkPad X1 Fold består af en enkelt OLED-skærm på 13,3 tommer og kan bruges som en tablet eller foldes som en traditionel laptop, hvor den ene halvdel af skærmen fungerer som et almindeligt tastatur.

I mellemtiden arbejder også Dell på et koncept, Dell Concept Duet som de havde en prototype med af til CES 2020. Dells alternative laptop har dog en anden tilgang og består af to separate skærme, som er forbundet via et hængsel – i stil med Microsofts kommende Surface Neo.

Med navne som Lenovo, Dell og Microsoft i spil i forhold til foldbare laptops, er det tydeligt, at denne nye formfaktor kan gå hen og blive interessant. Firmaerne skal dog også være påpasselige. Sender de noget på gaden, som ikke fungerer ordentligt kan det ende med at kvæle idéen før den overhovedet har fået ben at gå på.

Her kan de blot skæve til Samsungs første forsøg på en foldbar telefon, Galaxy Fold, som ganske vist var innovativ og nyskabende, men som mange følte blev lanceret for tidligt. Dette især på grund af de mange veldokumenterede problemer, som i sidste ende betød, at Samsung udskød den officielle lancering, men også den høje pris, som helt sikkert er en af de primære årsager til det skuffende salg.

Ingen ønsker at gennemgå det samme som Samsung, hvilket måske også er årsagen til den forsigtige fremgang indtil videre. Microsoft annoncerede eksempelvis Surface Neo i oktober 2019, men vi skal ikke regne med at se den før slutningen af 2020.

Som senior device analyst hos GlobalData, Anisha Bhatia, påpeger: ”Foldbare skærme befinder sig stadig på det eksperimentale stadie. Både producenter og operatørerne er ved at finde ud af hvordan de bedst skal markedsføre de foldbare skærme til forbrugerne – skal de sælges som medieenheder, som effektive værktøjer eller to-i-ét-produkter.”

Har vi overhovedet brug for foldbare laptops?

Men har vi overhovedet brug for foldbare laptops med én eller to skærme? Som nævnt tidligere er der en grund til, at laptops stort set ikke har ændret form henover årene, da de netop fungerer så godt.

Alle som har brugt en skærm som tastatur, som disse maskiner vil bruge, ved samtidig, at de bare ikke kan sammenlignes med et fysisk tastatur – især hvis man skriver meget og over længere tid.

Hertil kan de famøse problemer ved Galaxy Fold også være med til at skræmme potentielle kunder væk. Ligesom foldbare smartphones, vil fold bare laptops meget vel også blive dyrere end traditionelle laptops. Producenterne skal derfor arbejde hårdt for at overbevise forbrugerne om, at disse nye laptops er den ekstra udgift værd, og ikke blot er dyre gimmicks.

Men der er klart også et potentiale i disse nye formfaktorer, og når Dell og Microsoft investerer i foldbare laptops, er det tydeligt, at man i branchen mener, at der vil være nok kunder, som er trætte af det traditionelle design og ønsker noget nyt, noget spændende, uanset prisen.

“De fleste foldbare skærme, hvad end der er tale om en telefon, en laptop eller en smart højttaler, er stadig niche-koncept-enheder, for ikke at forglemme dyre,” fortsætter Bhatia. ”De repræsenterer en tendens i udvikling, især inden for en moden og stagneret trådløs industri, som ikke har set nogen reel hardwaremæssig innovation siden Apples første iPhone i 2007.”

“Stagnering” er måske et hårdt ord at bruge, men det er ganske præcist. Kunderne er måske ved at være trætte af de samme gamle enheder, som kun byder på små opdateringer i stedet for revolutionerende ændringer, hvorfor producenterne er forhippede på at finde på nye dristige designs, som vil ændre industrien og fænge forbrugerne igen.

Kan foldbare laptops så gøre dette? Måske. Men uanset hvad der sker, kan 2020 gå hen og blive et af de mest interessante år inden for bærbare computere i lang tid.