De bedste grafikkort i 2020

Der har aldrig været et bedre tidspunkt at være på markedet før end nu med hensyn til at finde det bedste grafikkort, også kaldet GPU. Uanset om du opdaterer en ældre pc eller bare vil opdatere den gamle, så kan du vælge mellem muligheder som RTX 2080 Ti og RTX 2060, drevet af Nvidia Turing-arkitekturen eller AMD's som for nylig har afsløret deres næste generation af AMD Navi GPU, eller hvad med de nye Super RTX-kort.

Imidlertid er der jo forskel på, hvilket grafikkort, der er det bedste for netop dig. Har du tænkt dig at ofre, hvad der egentlig svarer til prisen på en helt ny pc, bare på et grafikkort, eller vil du bare have et budgetkort og så komme videre med livet- som for eksempel et Nvidia GeForce GTX 1660? Det hele afhænger af, hvad dine prioriteter er. Uanset hvad det måtte være, vil de bedste grafikkort stadig kunne håndtere de bedste pc-spil fra Rage 2 til Sekiro Die Twice.

Og ja, at finde det perfekte grafikkort kan være en forvirrende proces, så lad os gøre det lidt lettere. Hvert af de bedste grafikkort, vi har anført, er testet grundigt her på TechRadar. Så kig på vores anbefalinger til de bedste grafikkort, før du åbner din sparegris.

De ni bedste grafikkort lige nu

AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Nvidia GeForce GTX 1660 Super

AMD Radeon VII

Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

1. AMD Radeon RX 5700

Det bedste grafikkort for den almindelige bruger

Stream Processors: 2,304 | Core Clock: 1,465 MHz (1,725 MHz boost) | Memory: 8GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin and 1 x 6-pin | Outputs: 1 x DisplayPort 1.4 with DSC, 1 x HDMI with 4K60 Support

Glimrende ydelse

OK pris

Ingen ray tracing

Den absolutte gigant blandt grafikkortene er forholdsvist nyt, og det topper allerede listen over de bedste grafikkort. Hermed slår det den tidligere mester og direkte rival Nvidia GeForce RTX 2060 af pinden. Dette kraftfulde mellemklassekort bringer 1440p-gaming ved Ultra- eller Max-indstillinger til folket til en pris, der er til at have med at gøre for mange. Til den pris behøver det ikke være perfekt, så hvis du insisterer på ray tracing, så må du se andre steder hen. Men med hensyn til værdi for pengene, så fortjener det fuldt ud titlen som 2019's bedste grafikkort til den almindelige bruger.

Læs hele anmeldelsen: AMD Radeon RX 5700

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Bedste grafikkort til 4K

Stream Processors: 4,352 | Core Clock: 1,350MHz (1,635MHz boost) | Memory: 11GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Power Connectors: 2 x 8-pin | Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

4K-gaming med høj framerate

Spydspids for en ray tracing-revolution

Ekstremt dyrt

Hvis du er ude efter et af de absolut bedste grafikkort på markedet og har nogle penge der brænder i lommen, bør du overveje Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Det er uden sammenligning det kraftigste grafikkort på markedet, så længe prisen ikke skræmmer dig væk. Det første spil til at udnytte Ray Tracing er desuden klar – Battlefield V. Selvom du kan slå RTX til, så husk at det går ud over ydelsen.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

3. Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Det bedste QHD grafikkort

Stream processors: 2,560 | Core clock: 1,605 | Memory: 8GB GDDR6 | Memory clock: 14Gbps | Power connectors: 6 pin + 8 pin | Outputs: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

Flere CUDA-kernerFl

1440p gaming med ray tracing

Lidt dyrt

Det bedste QHD grafikkort er ikke bare bemærkelsesværdig, fordi det er en "super opgraderet" version af det meget populære RTX 2070-kort, der tilbyder enestående 1440p-spil. Det er også fantastisk, fordi det kommer med masser af kræfter til en meget rimelig pris, hvilket gør det til et super køb for de fleste brugere, også for dem, der er på et budget. Og hvis du ønsker ray tracing, så er det også det bedste sted at begynde. De behøver ikke længere slå sparegrisen i stykker for at få råd til et RTX 2080 eller RTX 2080 Ti-grafikkort.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2070 Super

4. Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Det bedste grafikkort til Fuld HD

Stream Processors: 1,408 | Core Clock: 1,530MHz (1,785MHz boost) | Memory: 6GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin | Outputs: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

Prisvenligt

Fremragende ydeevne

Ingen RT-kerner

Da Nvidia udgav GTX 1660 og GTX 1660 Ti, udmærkede de sig ved Full HD-spil til en pris, der ikke ville få dig til at krumme tæer. Og nu, hvor Nvidia GeForce GTX 1660 Super er her, er begge disse kort praktisk talt uden betydning. Det nye grafikkort er godt nok kun en smule hurtigere end GTX 1660, men er koster stort set det samme. På den anden side når GTX 1660 Super det samme niveau som GTX 1660 Ti, mens det er betydeligt billigere. Hvis du leder efter et grafikkort til Full HD-gameplay, burde du virkelig tage et kig på Nvidia GeForce GTX 1660 Super - det er absolut et af de bedste grafikkort til prisen.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce GTX 1660 Super

5. AMD Radeon VII

Det bedste Full HD grafikkort

Stream Processors: 3,840 | Core Clock: 1,400MHz (1,800MHz boost) | Memory: 16GB HBM2 | Memory Clock: 2Gbps | Power Connectors: 2 x 8-pin | Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Masser af VRAM

Bliver ikke varmt

Dårlig DirectX ydelse

Lige siden 2017's Radeon Vega 64, har vi ventet på et nyt "top-of-the-line" grafikkort fra AMD. Men i løbet af de par år har situationen på grafikmarkedet ændret sig meget - ikke mindst i kraft af Nvidia Turing. Med AMD Radeon VII forsøger Team Red at genvinde et stykke af high-end grafikmarkedet, og holdet når næsten i mål. AMD Radeon VII slår flot igennem i 4K-spil, men det udmærker sig især ved specifikationerne. AMD Radeon VII er pakket med 16 GB HBM2-hukommelse, så det holder trit med meget dyrere og kreative konkurrenter. Det gør det til et af de bedste grafikkort i 2019 har at tilbyde.

Læs hele anmeldelsen: AMD Radeon VII

6. Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Det bedste VR grafikkort

Stream Processors: 3,072 | Core Clock: 1,650MHz (1,815MHz boost) | Memory: 8GB GDDR6 | Memory Clock: 15.5Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Outputs: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL

Glimrende 1440p og 4K ydelse

Billigere end det originale RTX 2080

Brugbar FrameView software

Lidt dyr

Ydelse ikke meget bedre end RTX 2080

Hvis du går op i de bedste VR-spil, har du selvfølgelig brug for det bedste grafikkort til netop dette job. Og her på listen går denne ære til Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Det er 100 procent VR-klar og proppet med den nyeste Turing-arkitektur, behøver du ikke at bekymre dig om en dårlig VR-oplevelse. Og ud over VR er det også uden problemer i stand til at håndtere alle dine foretrukne pc-spil på 1440p og 4K. Det bedste er måske i virkeligheden, at det er meget billigere end RTX 2080, fordi man får mere værdi for pengene.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

7. Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Bedste mini-grafikkort

Stream processors: 3,584 | Core clock: 1,506 | Hukommelse: 11GB GDDR5X | Memory clock: 10Gbps | Power connectors: 2 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Verdens mindste 1080 Ti

SLI-support

Lav ydelse

Bliver varm og støjer

Når man bygger en microATX - eller især en mini-ITX computer - så sigter man selvfølgelig efter at finde de mindste komponenter, der er tilgængelige, men uden at miste den nødvendige ydelse. Man er i sagens natur nødt til at give lidt ved dørene i forhold til de voksne komponenter, men med Zotacs GeForce GTX 1080 Ti Mini - som i øvrigt er det mindste i klassen med målene 211 x 125 x 41mm - er der ikke meget, der står i vejen for 4K-gaming.

8. Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Det bedste budget grafikkort

Stream Processors: 1,408 | Core Clock: 1,530MHz | Memory: 6GB GDDR5 | Memory Speed: 8Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin | Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Solid 1080p performer

Good overclocking potential

Greater than 75W TDP

Med alle de smarte (Læs dyre) grafikkort, der er på markedet, får man ikke altid øje på alle de budgetvenlige kort, der findes. Det er uheldigt, især da kort som Nvidia GeForce GTX 1660 fortjener et sted i rampelyset, fordi det leverer fremragende 1080p-ydelse til en meget overkommelig pris. Med Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G får du også mulighed for god overclocking. Herudover får du alle de kræfter, du nogensinde har brug for at kunne afvikle alle dine yndlingsspil - også med flere skærme tilknyttet. Det er et godt tilbud, måske et af de bedste, vi nogensinde har haft. Derfor hører det hjemme på denne liste.

Læs hele anmeldelsen: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

9. PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Det bedste eSport grafikkort

Stream Processors: 1,536 | Core Clock: 1,500MHz | Memory: 6GB GDDR6 | Memory Speed: 12Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin | Outputs: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Billigt

Glimrende 1080p ydelse

Begrænset hukommelse bandwith

Da Nvidia afslørede sin Turing-serie, var det svært at finde en model, der ikke kostede en formue, men med lanceringen af Nvidia GeForce GTX 1660 Ti - især PNY XLR8 Gaming OC-modellen - blev denne ydelse tilgængelig for alle. Du får ikke mulighed for at afspille alle 4K 60 fps-spil med dette kort, men det er et af de bedste grafikkort for alle, der stadig bruger en 1080p-skærm. Og ikke mindst, så kan det håndtere de fleste esports-spil godt over 60fps. I denne opløsning får du svært ved at finde en titel, som den ikke kan håndtere.

Læs hele anmeldelsen: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC