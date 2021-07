Børnene lider: Far og mor er afhængige af mobilen

Mange børn synes forældrene afviser dem

“Jeg skal lige … Jeg skal lige … Det er vigtigt … To sekunder”.

Sådan lyder det ofte, når børn vil have kontakt til deres forældre. Og faktisk er det ofte ikke særlig vigtigt, dét børnene skal vente på.

Det er nemlig bare mobiltelefonen, som stjæler forældrene fra børnene. Og selvom der opstår kontakt til forældrene, så kigger forældrene ofte stadig på skærmen – uden rigtigt at give barnet den opmærksomhed, barnet søger.

Det er nogle af de fortællinger børnene i en ny undersøgelse er kommet med. Det er analyseinstituttet Epinion, som har lavet undersøgelsen for Børns Vilkår og YouSee.

Således er kvalitetstid vekslet til fravær. Det viser besvarelserne fra 1.123 børn, som har besvaret et spørgeskema på Børnetelefonens hjemmeside om deres forældres skærmbrug.

Blandt andet svarer hvert tredje barn, at forældrene ignorerer dem, når de afbryder forældrene, mens de sidder med deres mobiltelefon.

28 procent svarer, at forældrene bliver irriterede eller frustrerede.

Digital medieekspert i Børns Vilkår, Camilla Mehlsen, siger til Berlingske, at undersøgelsen er et opråb til forældre:

“De skal være opmærksomme på deres eget skærmforbrug, når de er sammen med deres børn”, siger hun og tilføjer:

“Mange af børnene siger, at de føler sig overset og afvist af deres forældre på grund af telefonen, og de oplever, at forældrene bliver sure på dem, hvis de vil i kontakt. Samtidig siger en del af dem, at forældrene godt kan blive sure over, at børnene bruger for meget tid på skærmen, men at samme regler ikke gælder for dem selv”.

Stort set alle forældre i undersøgelsen synes, det er vigtigt at vide, hvad der foregår i deres barns digitale liv. 86 procent af forældrene svarer, at de i familien taler om, hvad der er god adfærd på nettet, og 76 procent bruger tid på at sætte sig ind i, hvilke digitale medier deres barn bruger.