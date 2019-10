Black Friday 2019: Sådan scorer du de bedste tilbud

Der er ingen tvivl om, at forberedelse på ninja-niveau er vejen frem, hvis du vil have fingrene i de allerbedste tilbud under Black Friday 2019, som skydes i gang fredag den 29. november.

I mange tilfælde kan du spare helt op til 70-80 procent på alt lige fra mobiltelefoner, tv'er, smartwatches og bærbare til audio- og gamingudstyr, så det kan godt betale sig at være årvågen – ikke bare under selve udsalget, men også forinden.

For mange af forhandlerne tager forskud på løjerne med ekstra tilbud og særlige konkurrencer i tiden op til efterårets udsalgsevent, ligesom der kan være store fordele at hente ved at kende de enkelte butikkers Black Friday-strategi.

Nedenfor har vi samlet de bedste tips til, hvordan du kommer først i udsalgskøen og scorer de bedste Black Friday-rabatter hos en håndfuld af landets største elektronikforhandlere.

Elgiganten tyvstarter

Hos Elgiganten starter Black Friday fredag den 29. november kl. 00:00, men i ugerne op til dagen tyvstarter forhandleren med såkaldte Black Tag-tilbud. Et produkt med Black Tag bliver ikke billigere til Black Friday, så det er altså bare om at slå til, hvis du gerne vil have fat i det.

Der ikke forskel på Elgigantens rabatter online og i de fysiske butikker. Men foretrækker du at handle via nettet, er det værd at være opmærksom på, at forhandleren samler alle online-tilbud til Black Friday på én hjemmeside, hvor du let kan få overblik over dem i kampens hede.

Du kan løbende blive opdateret med Elgigantens tilbud ved at tilmelde dig deres nyhedsbrev – og mon ikke, at der i øvrigt falder nogle ekstra Black Friday-godter af til medlemmerne af forhandlerens nye kundeklub?

VIP-status hos Dustin

Dustin home strækker deres Black Friday-tilbud, der gælder i weekenden fra fredag den 29. november kl. 00.01 og frem til søndag den 1. december kl. 23.59.

Men hvis du tilmelder dig onlineforhandlerens nyhedsbrev, kan du få VIP-status og dermed få lov at købe ind i et par timer inden, at Dustin homes Black Weekend starter for alle andre tilbudsjægere.

Helt konkret opnår du VIP-adgang ved at tilmelde dig nyhedsbrevet, og allerede den 28. november modtager du så en e-mail med et link, der giver dig adgang til et udvalg af Dustin homes Black Weekend-tilbud på elektronik.

Komplett afslører hint

Facebook er stedet, hvor du kan holde dig på forkant med Kompletts Black Friday-tilbud, for forhandleren lover, at der kommer til at ske en masse på det sociale medie i forbindelse med shopping-festen, eksempelvis i form af nyheder og konkurrencer.

Er Facebook ikke lige dig, kan du selvfølgelig også holde dig opdateret via onlinebutikkens nyhedsbrev. Det kan du tilmelde dig på Kompletts Black Friday-side, hvor der foruden en række gode råd til udsalgsjagten også er et hint om de kommende tilbud.

Her har Komplett nemlig offentliggjort en liste med sidste års bestsellere, og ifølge Komplett giver denne liste et fingerpeg om, hvad de sætter på tilbud under Black Friday i år.

Ekstra chance hos Power

På power.dk starter Black Friday den 29. november 2019 kl. 00.01, hvor alle tilbuddene bliver afsløret. Og får du ikke fat i det, du havde udset dig, har du en ekstra chance i Powers fysiske butikker, der slår dørene op for Black Friday kl. 7.00.

Powers tilbud gælder nemlig ikke bare online, men også i deres 16 butikker, der fordeler sig over det meste af landet. Det er ifølge forhandleren smart at møde op i god tid på dagen, da der sikkert vil være lidt kø.

Inden du opgiver din online tilbudsjagt hos Power, er det dog værd lige at skrive sig bag øret, at tålmodighed (måske) betaler sig. For når en kunde har tilføjet et produkt til sin kurv, er det reserveret i 15 minutter, hvorefter vil det blive frigivet igen. Så selv om et produkt ser ud til at være udsolgt, kan det altså godt dukke op igen.

Hold øje med CDON

CDON røber endnu ikke det store på deres hjemmeside om, hvad vi kan forvente os af den kommende Black Friday.

Men sidste år bød CDON på store besparelser inden for en bred vifte af elektronik – og ikke mindst gamingudstyr og spil – så det er absolut værd at holde øje med, hvad forhandleren har i godteposen i år.

Det gør du bedst ved enten at tilmelde dig onlineforhandlerens nyhedsbrev, eller følge CDON på Facebook, hvor de løbende smider nyheder op.

Når Black Friday 2019 rulles ud, sidder vi på TechRadar selvfølgelig også klar ved tasterne og holder dig opdateret, så du ikke går glip af et kup.