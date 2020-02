De bedste true wireless-hovedtelefoner 2020: De bedste alternativer til Apple AirPods

True wireless vs wireless: hvad er forskellen? True Wireless hovedtelefoner– modellerne i denne guide er helt og aldeles fri for ledninger. Imens normale trådløse hovedtelefoner lader os kappe forbindelsen til musikafspilleren, er kablerne helt droppet med True Wireless og giver derfor optimal frihed. Trådløse hovedtelefoner har eksisteret et godt stykke tid – omtrent samtidig med at Bluetooth blev en fast standard. Selvom de er batteridrevne og ikke er fysisk forbundet til din telefon, er der stadig et kabel imellem hver side – og nogle gange også en bøjle bagom nakken. Hvis du ikke droppe kablerne helt, kan du med fordel tjekke vores liste med de bedste trådløse in-ear hovedtelefoner.

Kablede hovedtelefoner er gået af mode. Trådløs lyd er bedre end nogensinde, komprimerede lydformater over Bluetooth 5.0 er mere stabilt, flagskibstelefoner er ikke længere udstyret med hovedtelefonudgang, og brugere i alle aldre er begyndt at få øjnene op for trådløs lyd. True wireless tager dette et skridt videre.

True wireless in-ear-hovedtelefoner er dem helt uden kabler imellem propperne, hvilket betyder, at der ikke er noget kabel eller halsbøjle at bekymre sig om. Der ingen kabler, som filtrer sammen i lommen eller hænger fast i din lynlås, intet der hopper rundt om halsen på dig til cardiotræning og intet der forbinder og holder de to propper sammen.

True wireless hovedtelefoner er ganske vist lidt dyrere, men den højere pris betyder til gengæld mere bekvemmelighed og kabelfri livsstil. Vi har samlet de bedste true wireless-modeller på markedet netop nu – men lad os først forholde os til elefanten i lokalet…

[Opdatering: Har du alt for mange penge, som brænder i lommen? Hvorfor ikke spendere 1000 dollars på disse true wireless-propper med Luis Vuitton-monogram ?]

De bedste helt trådløse propper netop nu

Sony WF-1000XM3 True Wireless Earbuds Cambridge Audio Melomania 1 Klipsch T5 True Wireless RHA TrueConnect True Wireless Eabuds Jabra Elite 65t Beats Powerbeats Pro Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds Sennheiser Momentum True Wireless Sony WF-SP700N Noise-Cancelling Earbuds B&O Beoplay E8 Wireless Earphones Samsung Galaxy Buds Audio-Technica ATH-CKS5TW

(Image credit: Apple)

En ny udfordrer: Apple Airpods Pro

Før vi kaster os over den officielle liste, er vi nødt til at nævne Apple AirPods Pro, som netop er kommet i butikkerne. De nye helt trådløse propper fra Apple har indbygget støjdæmpning og udskiftelige silikonepropper. De vil dermed være direkte konkurrent til Sony, RHA og Jabra. Hovedtelefonerne benytter H1-chippen med et 'Adaptive EQ'-system, så du kan ændre lyden på farten, afhængig af hvad du lytter til. Ligesom 2019-udgaven af AirPods, følger der et etui med, som kan oplades trådløst. Etuiet har 24 timers batterilevetid, og tidlige rapporter indikerer, at propperne i sig selv kan spille i 4,5 timer på en opladning. 5 minutter i opladeren giver en ekstra time.

Prisen er I den høje ende: 2.199 kroner. Det er betydeligt mere end de almindelige AirPods men stadig lavt nok, til at de kan være en seriøs konkurrent for vores nuværende topplacering fra Sony - WF-1000XM3.

(Image credit: Sony)

1. Sony WF-1000XM3 True Wireless Earbuds

Støjdæmpende helt trådløse hovedtelefoner som gør drømme til virkelighed

Akustisk design: Lukket | Vægt: 70g | Frekvensgang: 20 – 20,000kHz | Drivere: 6mm | Driver type: Dome | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 6 timer | Batterilevetid (etuiet): 18 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Ja

Effektiv støjdæmpning

Diskret design

God lyd

Ingen fysisk volumenkontrol

Egner sig ikke til sport

Du finder sjældent et sæt kablede hovedtelefoner (og endnu sjældnere et sæt helt trådløse propper) på listen over de bedste støjdæmpende hovedtelefoner. Fordi det er så sjældent at se teknologien i propper, fortjenerSony WF-1000XM3 netop en plads på vores liste. De er ganske imponerende.

Sony WF-1000XM3 opnår en grad af støjdæmpning, some r meget god for et par trådløse in-ear-hovedtelefoner. De giver naturligt nok ikke samme grad af isolation som et par over ear-hovedtelefoner, men har til gengæld en langt mere handy formfaktor. De er ikke kun de smarteste helt trådløse hovedtelefoner på markedet, de kombinerer også støjdæmpning med gode musiske egenskaber. Vil du ikke slæbe rundt på et almindeligt stort sæt bøffer, kan du med fordel putte disse i lommen.

Læs hele anmeldelsen af: Sony WF-1000XM3

(Image credit: TechRadar)

2. Cambridge Audio Melomania 1

Helt utrolig god lyd uden kabler

Akustisk design: Lukket | Vægt: 9.2g | Frekvensgang: 20 – 20,000kHz | Drivere: 5,8mm | Driver type: Dome | Følsomhed: 9.8dB | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 9 timer | Batterilevetid (etuiet): 36 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Ja

Fremragende lydkvalitet

Meget for pengene

Behageligt design

Ingen knapper til styring

Ingen støjreducering

Cambridge Audio er kendt for sit gode lydudstyr, men indtil nu har de ikke givet sig i kast med helt trådløse propper. Ind på scenen træder Cambridge Audio Melomania 1: imponerende 45 timers batterilevetid kombineret med deres prisvindende hardware giver et sæt særdeles lytteværdige helt trådløse propper. Lydkvaliteten er ganske enkelt fænomenal og uhørt god for denne formfaktor. De har måske ikke samme støjdæmpende egenskaber som Sony WF-1000XM3 Wireless Earbuds, men er i stedet billigere og har langt bedre batterilevetid.

De spiller langt bedre end Apples AirPods og mangler kun det trådløst genopladelige etui. Prisen for så god lyd er bestemt rimelig og de får vores varmeste anbefaling.

Læs hele anmeldelsen af: Cambridge Audio Melomania 1

(Image credit: Lewis Leong)

3. Klipsch T5 True Wireless

Audiofile vil elske lyd og byggekvaliteten på Klipsch T5

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: 20 – 20,000kHz | Drivere: 5,8mm | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 8 timer | Batterilevetid (etuiet): 24 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Fremragende byggekvalitet

Varm og detaljeret lyd

Fremragende batterilevetid

De går meget langt ind i øret

De er ikke billige, men T5 er alligevel med i toppen og blandt de bedste modeller på markedet netop nu. Årsagen hertil ligger i deres fremragende lydkvalitet, byggekvaliteten, den lange batterilevetid og et af de fedeste etuier, som vi har set til dato. Når du køber et Klipsch-produkt får du naturligvis også deres signatur-lyd, som er varm, detaljeret og aldrig skinger. Akustisk musik er rig og detaljeret og detaljerne kommer også godt frem i toppen, hvilket lader hovedtelefonerne synge i de høje registre, uden at de blive hvislende.

Batterilevetiden er på 8 timer for en opladning og 24 ekstra i det medfølgende etui. Vores testmusik med 50% volumen gav os ca. 7 timer på en opladning og etuiet kunne uden problemer give os tre fulde opladninger mere. Disse hovedtelefoner holder uden problemer til en længere flyvetur.

Læs hele anmeldelsen af: Klipsch T5 True Wireless

4. RHA TrueConnect True Wireless Earbuds

Stadig et par fantastiske true wireless propper

Akustisk design: Lukket | Vægt: 13g | Frekvensgang: 20Hz - 20kHz | Drivere: 6mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 5 timer | Batterilevetid (etuiet): 20 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Nej

Afbalanceret og detaljeret lyd

Fremragende byggekvalitet

Stabil forbindelse

Fedtfinger-magnet

Grødede knapper

Selvom TrueConnect er første bud på en true wireless-hovedtelefon fra RHA, beviser firmaet, at de har gjort et grundigt stykke research-arbejde og skabt en af de bedste true wireless-modeller på markedet indtil videre. Kombinationen af lydkvalitet, batterilevetid og trådløse egenskaber betyder, at dette er et sæt hovedtelefoner du trygt kan stole på hver dag.

Jabra Elite 65t satte standarden for hvordan true wireless-hovedtelefoner skal skrues sammen, og uagtet hvad RHA her har præsteret med TrueConnect, er det stadig et par glimrende hovedtelefoner. Sammenlignet med RHA TrueConnect har Jabra flere funktioner med sin nyttige ambient noise mode, der lader dig lukke omverdenen ind og en app, som lader dig justere lydprofilen.

RHA har ingen af disse funktioner, men vi savnede dem ikke takket være en bedre lydkvalitet og pålidelig trådløs forbindelse. RHA føles desuden mere som et Premium-produkt sammenlignet med Jabras plastikindpakning.

Med det sagt: hvis du er på udkig efter et par true wireless-hovedtelefoner til omkring 1.300 kroner, bør RHA TrueConnect være øverst på din liste.

(Er du på udkig efter et mere stilfuldt design? Det har sin pris, men Earin M-2 true wireless ser lige så godt ud som de lyder.)

Læs hele anmeldelsen af: RHA TrueConnect

5. Jabra Elite 65t

Nogle af de bedste true wireless-hovedtelefoner du kan købe

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: N/A | Drivere: N/A | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 2,5 timer | Batterilevetid (etuiet): 25 timer | Trådløs rækkevidde: 8m | NFC: Nej

Fremragende batterilevetid

Afbalanceret lydkvalitet

Begrænsede tilpasningsmuligheder

Begrænset modstandsdygtighed over for vand

Hvis du vil have et par true wireless-hovedtelefoner af høj kvalitet, som ikke er Apple AirPods , bør Jabra Elite 65t figurere højt på din liste.

Efter at have brugt dem i en måneds tid, var vi meget imponerede over hvor afbalanceret en pakke Jabra har formået at skabe: Hovedtelefonerne har et diskret og modent udseende samt en pålidelig trådløs forbindelse, hvilket ikke altid er tilfældet , når vi har med truly wireless-propper at gøre. Dertil lyder de glimrende sammenlignet med konkurrenterne

Har du kun råd til ét sæt, bør du vælge Elite 65t.

Læs hele anmeldelsen af: Jabra Elite 65t

Image credit: TechRadar

6. Beats PowerBeats Pro

Imponerende trænings-propper fra Beats

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: N/A | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 9 timer | Batterilevetid (etuiet): 16 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Let parring med iOS

God pasform

Behagelig lyd

Klumpet etui

Begrænset støjreducering

De nye PowerBeats Pro true wireless Beats headphones er ikke de propper, som analytikere har forudsagt, men er stadig ganske specielle. De har en utrolig god pasform, rimelig lyd, og sidder umådelig godt fast.

Når det er sagt, er de et af de bedste sæt helt trådløse hovedtelefoner fra Apple til dato, takket være små tilføjelser som ”pressure-reducing micro-laser barometric venting hole”, deres længere batterilevetid og gode lyd. Skal vi vælge imellem disse og AirPods, når vi bare går rundt derhjemme eller på kontoret, vil vi vælge disse.

Læs hele anmeldelsen af: Beats PowerBeats Pro

7. Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds

God lyd med inkluderet fitness tracking

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: N/A | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 4,5 timer | Batterilevetid (etuiet): 13,5 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Gode sportsfunktioner

Fremragende lydisolation

Meget god lydkvalitet

Pasformen kan afskrække nogle

Begrænset batterilevetid på etuiet

Hvis du er den atletiske type, er Jabra Elite Sport på nuværende tidspunkt det bedste bud på en truly wireless-hovedtelefon. Modellen egner sig godt til løbere og andre typer af atleter. De har indbygget pulsmåler i højre side, hvilket lader dig holde øje med dit anstrengelsesniveau imens du træner.

Jabras medfølgende app viser en oversigt over din træning, og du kan starte en træningssession blot ved at trykke på en knap i den ene side. Pulsmåleren er desuden mere pålidelig end de fleste armbånd… så længe Elite Sport sidder tæt til i øret.

Jabra Elite Sport sidder ikke bare i dine ører, de fylder dem ud, som var de formet specifikt efter netop dit øre. På grund af dette er lydisoleringen fremragende og pasformen meget fast.

For at gøre det hele endnu bedre, opdaterede Jabra for nyligt deres Elite Sport, så de nu har en endnu bedre batterilevetid, fire og en halv time på en opladning – hvilket er mere end rigeligt til dine ugentlige træningssessioner – før du smider håndklædet.

Læs hele anmeldelsen af: Jabra Elite Sport

8. Sennheiser Momentum True Wireless

Glimrende lyd og design

Akustisk design: Lukket | Vægt: 72.6g | Frekvensgang: 5-21,000Hz | Drivere: 7mm | Driver type: Beryllium | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 4 timer | Batterilevetid (etuiet): 12 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Stærk full-range lyd

Stilfuldt design

Etuiet indeholder to ekstra opladninger

Upræcis volumenkontrol

Kunne være mere behagelige

Sennheiser melder sin ankomst med Momentum True Wireless. Her er tale om en videreudvikling af deres velrenommerede Momentum-serie, og disse trådløse propper byder på Sennheisers velkendte høje lydkvalitet i en nydelig indpakning.

Du får kun fire timer på en opladning, men det medfølgende etui kan lade dem op igen to gange, hvilket i alt giver dig 12 timer på farten.

Det primære, som taler imod at købe disse, er prisen: 2.200 kroner er næsten det dobbelte af Apple AirPods. Du får dog touch-baseret styring, så du ikke behøver gribe ud efter din telefon hver gang du vil springe i playlisten eller sætte musikken på pause, men følelsen af at trykke dem ind i øret kunne være mere behagelig – imens justeringen af lydstyrken er underligt upræcis.

Det til trods formår Sennheisers første true wireless-hovedtelefoner at kombinere stil og lyd som få.

Læs hele anmeldelsen af: Sennheiser Momentum True Wireless review

(Image credit: Sony)

9. Sony WF-SP700N Noise-Cancelling Earbuds

Sonys anden generation af truly wireless byder på billigere støjreduktion

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: N/A | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 4,5 timer | Batterilevetid (etuiet): 13,5 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Behagelig pasform

Svedresistente

Klarheden kunne være bedre

Dårlig støjdæmpning

Sonys første true wireless-hovedtelefoner, Sony WF-1000X , var kontroversielle. Nogle mente ikke, at de havde nok bas. Andre syntes, at de havde for meget. Nogle sagde, at lyden ind imellem faldt ud eller helt tabte forbindelsen til telefonen. Andre havde ikke lignende problemer. Kritikken kom hård og hurtigt fra alle hjørner af internettet og den eneste konklusion man kunne drage efterfølgende var, at Sonys hovedtelefoner bare ikke kunne tilfredsstille alle.

Nu er Sonys anden generation af true wireless-hovedtelefoner klar, Sony WF-SP700N, og de giver det et forsøg mere. Disse true wireless-hovedtelefoner er bedre justeret til de dybere toner og passer til stort set enhver situation. De har stadig en mild grad af aktiv støjreduktion indbygget og kan modstå sved takket være en PX4-certificering. Det nye etui er pænt, men ikke radikalt forandret i forhold til det forrige.

Læs hele anmeldelsen af: Sony WF-SP700N

10. B&O Beoplay E8 Wireless Earphones

Dyre trådløse propper som spiller aldeles vidunderligt

Akustisk design: Lukket | Vægt: 13g | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: 5.7mm | Driver type: Electro-dynamic | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 4 timer | Batterilevetid (etuiet): 8 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Ja

God lydkvalitet

Enestående design

Let opsætning

Sidder godt til

Lad os få en ting ud af verden - B&O Beoplay E8 er et af de flotteste par trådløse hovedtelefoner du kan købe, og var ved sin lancering også nogle af de dyreste.

Prisen er siden faldet og du kan i dag finde dem til omkring 1.400 kroner. Ofrer du lidt ekstra, kan du også få vores foretrukne ANC-hovedtelefoner, Bose QuietComfort 35 , som udover aktiv støjdæmpning også byder på bedre batterilevetid og en fyldigere lyd. Men hvis du leder efter noget du kan have med i træningscentret, er Beoplay E8 måske hvad du leder efter.

Selvom du ikke får aktiv støjreduktion, får du en rimelig batterilevetid på fire og en halv time samt Bluetooth 4.2. E8 leveres med et stilfuldt etui og lyden kan justeres i den medfølgende Beoplay app til Android og iOS.

Selv uden justering via ToneTouch er lyden i E8 klar og præcis. Bassen afhænger af hvor tæt de sidder i øregangen, men er acceptabel deres størrelse taget i betragtning. Finder du dem til en god pris, er Beoplay E8 en god investering. De er super kompakte, har fremragende lydkvalitet og ser godt ud. Hvad mere kan man ønske sig?

Læs hele anmeldelsen af: B&O Beoplay E8 Wireless Earphones

Image credit: TechRadar

11. Samsung Galaxy Buds

Små propper med stor lyd

Akustisk design: Lukket | Vægt: 5g | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: 5.7mm | Driver type: Electro-dynamic | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 4 timer | Batterilevetid (etuiet): 8 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Ja

Behagelig og god pasform

Pænt design

Lette at parre og bruge

Ambient sound kan være irriterende

Touch-styring er ikke altid præcis

Samsung har endelig fået styr på sine Galaxy Buds og er nu en seriøs konkurrent til Apple AirPods hvad angår design, lyd og brug. VI kan godt lide perlemorseffekten på ydersiden af propperne og det slanke design på etuiet, ligesom vi fandt dem lette og behagelige at bruge.

Lydkvaliteten er ganske god med dyb bas og et bredt lydfelt; selvom audiofile nok må kigge andetsteds for at få en mere naturlig lyd – Galaxy Buds har en meget varm lyd.

Funktioner såsom ambient noise og equalizerren findes i appen, men virker ikke altid helt som forventet. Dertil er de ikke tilgængelige for iOS-brugere, da du kun kan hente appen til enheder, der kører med Android 5.0 eller senere.

Læs hele anmeldelsen af: Samsung Galaxy Buds

(Image credit: Audio-Technica)

12. Audio-Technica ATH-CKS5TW

Masser af bass, masser af batterilevetid

Akustisk design: Lukket | Vægt: 8g | Frekvensgang: 5Hz - 40kHz | Drivere: 10mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: 110 dB | Impedans: 16 ohms | Batterilevetid (inc etui): 45 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A

Spiller godt

Masser af bass

Lang batterilevetid

Tunge

Passer ikke til alle

Bøvlet etui

Med en lovende batterilevetid og god styring af bassen i forhold til den ellers neutrale lyd fra Audio-Technica, har Audio-Technica ATH-CKS5TW true wireless earbuds meget at byde på.

De har en af de mest komplette og velafrundede lydprofiler vi har hørt fra et sæt helt trådløse hovedtelefoner og dette til trods for den føromtalte bass-styring. Resultatet er en meget fornøjelig lyd.

Desværre taber de på pasformen, som i sidste ende afhænger af dine ørers udformning. Også udformningen af etuiet driller en smule. Når det er sagt, er lydkvaliteten stadig utrolig god.

Læs hele anmeldelsen af: Audio-Technica ATH-CKS5TW review

Hvad med Apple AirPods?

Image credit: TechRadar

Apple AirPods (2019)

Trådløse med god lyd, men Apple AirPods er for dyre

Akustisk design: Open-back | Vægt: 4g (38g med etuiet) | Driver type: Dynamisk **Batterilevetid (indbygget):** 5 timer | Batterilevetid (etuiet): 20 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Nej

Batterilevetiden er fremragende

Pardannelse er hurtig og enkel

Let at miste

Ingen måde at styre dem på udover Siri

Imens de bestemt har sine fordele, kan vi bare ikke give AirPods topplaceringen på vores liste. Helt basalt mangler de en indbygget fjernbetjening, hvilket betyder, at der er andre og og mere brugervenlige modeller derude. Siri er bare ikke en god nok erstatning.

De falder måske ikke så let ud som vi frygtede, men de føles heller ikke sikre nok til prisen og ej heller solide nok. Måske kan Apples AirPods 2 rette op på disse punkter i nær fremtid. Når det er sagt, vil Apple-fans ikke blive skuffede over Apples første trådløse hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Apple AirPods