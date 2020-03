De bedste mobiler i 2020

Vi er kommet godt ind i 2020 og har allerede set flere store smartphone-lanceringer, hvilket betyder, at der er en god chance for, at vores bedste mobil-liste får flere nye tilføjelser over de kommende uger (hvis ikke måneder).

Samsung Galaxy S20/S20 Plus er netop strøget ind på vores liste og har indtaget førstepladsen som den bedste telefon i øjeblikket. Flere flagskibe er på vej, og hævder at byde på den bedste oplevelse.

Men hvis din mobil trænger til en udskiftning her og nu, vil du sikkert gerne vide hvilke 10 mobiler, som er de bedste på markedet i øjeblikket? Læs videre for at finde ud af netop dette.

Vi ved, at det ikke kun handler om dyre telefoner med de bedste specifikationer, så vi har derfor sammensat en liste med de bedste mobiler, som du kan få på markedet netop nu, og adresserer de ting, som du som køber bør vide.

Vi har gennemtestet telefonerne, gransket dem fra alle vinkler og været hver en funktion igennem. Men vigtigst af alt har vi kigget på, om de har en rimelig batterilevetid, god skærm, godt design og sidst men ikke mindst et fremragende kamera.

De må dog heller ikke være vanvittig dyre – ikke alle har råd til en luksusmobil, så vi har sikret os, at her er flere muligheder at vælge imellem.

Er du på udkig efter en billig telefon, kan du også med fordel kigge på vores liste over de bedste lavpristelefoner i 2020 .

Er du her stadig? Overvejer du hvilket mobil, du skal vælge? Bare rolig… her er 10 gode bud af vælge imellem.

De bedste telefoner sorteret efter mærke Huawei LG Motorola Nokia Samsung Sony

De bedste telefoner netop nu:

Nogle links i denne artikel tager dig til sider skrevet på engelsk. Vi arbejder hele tiden på oversættelse og opdatering af disse links.

Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

Den bedste smartphone i øjeblikket

Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 163 g | Mål: 151.7 x 69.1 x 7.9mm/161.9 x 73.7 x 7.8mm | OS: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,2/6.7 tommer | Opløsning: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8/12 GB | Lagring: 128GB (S20) eller 128GB/256GB/512GB (S20 Plus) | Batteri: 4,000mAh/4500mAh | Kamera: 12MP + 64MP + 12MP | Frontkamera: 10MP

Den bedste skærm på en smartphone

Fremragende kameraer

Den bliver dyrere og dyrere

Små forbedringer

Samsung Galaxy S20 er den bedste telefon netop nu. Det dækker både S20 og den større Galaxy S20 Plus, da der ikke er ret stor forskel på de to telefoner, bortset fra på størrelsen og lidt specs.

De har taget det bedste fra smartphones på markedet og proppet det i én samlet pakke, som har været en fornøjelse at teste.

Skærm: Begge enheder har skærme, som er bedre end konkurrenternes, og begge har en opdateringshastighed på 120Hz, som tillader mere glidende bevægelser og gameplay på din telefonskærm.

Batterilevetid: Batteriet i Galaxy S20 og Galaxy S20 Plus er ikke det bedste vi har set i en smartphone, men batterierne er dog større end i forrige generation og skulle kunne holde til en dags brug. Begge telefoner har trådløs opladning, ligesom Reverse Power Share lader dig dele strøm med en ven.

Kamera: Samsung har forbedret kameraet i Galaxy S20-enhederne i forhold til Galaxy S10. På papiret er der ike den store forskel, men større pixels og forbedret software giver en bedre oplevelse og resultater.

Minikonklusion: S20 og S20 Plus er spækket med det bedste fra Samsung og munder ud i den bedste smartphone-oplevelse netop nu. Skulle vi vælge, ville vi vælge den større skærm, det større batteri og lidt bedre kamrea på Galaxy S20 Plus, selvom begge telefoner fortjener stor ros.

Læs mere: Anmeldelse af Galaxy S20 | Anmeldelse af Galaxy S20 Plus