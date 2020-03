De bedste systemkameraer i 2020

Spejlløse kameraer holder fast ved de store sensorer og D-SLR kameraernes udskiftelige objektiver, men skrotter spejlmekanismen for at lave et kamera, der er mindre i størrelse og vægt og enklere i betjening.

Spejlløse kameraer går også under betegnelsen kompakte systemkameraer eller CSC, og aldrig har så mange at vælge imellem. De spænder fra begynder-modeller med enkel betjening til sofistikerede full-frame monstere, der kan konkurrere med de bedste spejlreflekskameraer.

Er et spejlløst kameras da så bedre end et D-SLR? Der er både for og imod, når det gælder begge typer, så hvis du gerne vil vide mere, så læs denne artikel: Spejlløse vs D-SLR: 10 afgørende forskelle eller se videoen nedenfor.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Nogle spejlløse kameraer har en kompakt rektangulær krop, som er opbygget ligesom et D-SLR med en pentaprisme ovenpå, men her har de en elektronisk viewfinder i modsætning til den optiske søger, man får i et D-SLR.

Vær også opmærksom på, at de billigste spejlløse kameraer slet ikke er udstyret med en viewfinder, men at du i stedet komponerer dit foto på skærmen bag på kameraet, nøjagtigt som du gør med et kompaktkamera eller en smartphone.

(Hvis du stadig er i tvivl om, hvilken slags kamera der passer til dine behov, så læs vores simple guide: Hvilket kamera skal jeg købe?)

Der findes ikke to fuldstændigt ens fotografer, og det er altid lidt forskelligt, hvad vi hver især er ude efter, så vi har bedømt de 10 bedste spejlløse, der er på markedet lige nu, ikke blot på grundlag af deres specifikationer, funktionalitet og ydeevne, men også ud fra størrelse, enkelthed og hvad, man får for pengene.

1. Sony Alpha A7R III

Sony's megapixel monster med forbedret ydeevne

Sensor size: Full-frame | Opløsning: 42.2MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbar touchscreen, 1,440,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Prpf

10fps ved 42.2MP

Hurtig autofokusering

Begrænset touchscreen betjening

Batteritid kunne være bedre

Med Alpha A7R III har Sony tager et af vore foretrukne spejlløse kameraer og forbedret dets ydeevne, så det er blevet et af de mest komplette og alsidige kameraer, der fås i dag. Med en fremragende full-frame 42.2 sensor, der understøttes af et avanceret AF-system og 10fps burst optagelse behøver man ikke længere give køb på ydeevne for at få en højere opløsning eller omvendt. Dette er et kamera, der hører lige godt hjemme på en klippetop som i et atelier eller på sidelinjen til en fodboldkamp.

Læs vores dybtgående Sony Alpha A7R III anmeldelse

2. Fujifilm X-T2

Et fantastisk kamera, der er perfekt til fotoentusiaster

Sensor size: APS-C | Opløsning: 24.3MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbart display, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagelse: 8fps | Video: 4K | Brugerniveau: Prof

Godt at holde på

Hurtigt autofokus

Ingen touchscreen

Ellers ikke noget

Fujifilm's opdatering af X-T1 ser måske ikke meget anderledes ud ved første øjekast, men der er sket nogle store forbedringer, og den største af dem er nok dets autofokuseringssystem. Det er et stort spring fremad sammenlignet med det, der er i X-T1; autofokusering af objekter, der bevæger sig, er nu meget mere præcis og hurtig, ligesom omfanget af raffinementer og individuel brugertilpasning også er imponerende. Læg dertil en 8 fps burst shooting, et smart dobbelthængslet display, klar EVF, Fuji's glimrende 24.3MP X Trans III CMOS sensor og masser af funktionalitet på kamerahuset, som alt sammen fremstår i en lækker indpakning, og du står tilbage med et fremragende kamera.

Læs vores dybtgående Fujifilm X-T2 anmeldelse

3. Sony Alpha A9

Giver Canon og Nikon kamp til stregen

Sensor size: Full-frame | Opløsning: 24.2MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbar touchscreen, 1,440,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagelseshastighed: 20fps | Video: 4K | Brugerniveau: Prof

Rasende hurtig ydeevne og nbsp;

Særdeles effektiv AF

Begrænset touchscreen betjening

Har ikke XQD card slots

Man kan ikke undgå at blive imponeret af Alpha A9. Det autofokussystem, Sony har velsignet sit flagskib med, er ikke bare utroligt hurtigt, dets tracking skal ses, før man tror det. Kombinér det med en utrolig hurtig 20 fps burst shooting og en stor og klar elektronisk viewfinder, der ikke går i sort, når du optager, og du har et kamera, der kan måle sig med det bedste, som Canon og Nikon har at byde på, når det gælder shooting action.

Læs vores dybtgående Sony Alpha A9 anmeldelse

4. Panasonic Lumix G9

Lumix GH5 - målrettet fotografer

Sensor size: Micro Four Thirds | opløsning: 20.3MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbart display, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 60fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof/prof

6.5-stop billedstabilisering

Op til 60fps burst shooting

ISO spektrum kunne være større

Batteri-niveau ikke angivet i procent

For et kamera, der er målrettet til fotoentusiaster og semi-professionelle fotografer, har Lumix G9 bestemt en konkurrencedygtig pris; man får rigtigt meget kamera for pengene. Nogle vil måske betragte den mindre Micro Four Thirds sensor som lidt af et kompromis, men resultatet er et kompakt og godt afbalanceret system, og vi var grundigt imponerede, da vi parrede G9 med 200mm f/2.8 telephoto prime. Læg dertil 60fps optagelse, godt at holde på og et væld af avancerede funktioner, og Lumix G9 er et fremragende spejlløst kamera. For ikke at sige Panasonic's bedste spejlløse kamera til dato.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix G9 anmeldelse

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10 Mark III er et lille kraftværk af et kamera

Sensor size: Micro Four Thirds | Opløsning: 16.1MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbar display, 1,037,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 8.6fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Kompakt størrelse, også objektiverne

Fremragende viewfinder

Mindre sensor end andre

Fokus tracking kunne være bedre

OM-D E-M10 Mark III er måske ikke et stort spring fremad i forhold til forgængeren Mark II, da mange af dets specifikationer er de samme. Men Olympus har justeret og forfinet en af vore favoritter blandt spejlløse kameraer og gjort det til et endnu mere fristende tilbud til såvel begyndere som fotoentusiaster. Nogle vil kritisere det mindre Micro Four Thirds sensor-format (ca. halvt så stort som APS-C), men effekten på billedkvaliteten er beskeden, og det betyder, at objektiverne er så kompakte og lette som kameraet selv. Udstyret med et 5-axis billedstabiliseringssystem, en ordentlig elektronisk viewfinder, en imponerende 8.6fps burst optagehastighed og 4K video, er dette kamera ikke et stykke legetøj, men et ganske kraftfuldt kamera.

Læs vores dybtgående Olympus OM-D E-M10 Mark III anmeldelse

6. Fujifilm X-T20

Alle de gode ting ved X-T2 til en overkommelig pris

Sensor size: APS-C | opløsning: 24.3MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbar touchscreen display, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 8fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Fortrinligt bygget og designet

Stærke og detaljerede billeder

Begrænset touchscreen betjening

EVF forstørrelse

Hvis du synes X-T2, som topper vores liste, ser godt ud, men ikke har lyst til at spendere helt så mange gysser, så har Fuji svaret i form af X-T20, som formår at inkorporere mange af de vigtige funktioner på X-T2 inklusiv den excellente 23.3MP sensor og et avanceret AF-system, men i et mere kompakt og mindre kostbart kamera. X-T20 føles meget lig dets storebror, når det gælder billedkvalitet, samtidig med at dets behagelige betjening og et fint greb om det gør det til et meget tilfredsstillende kamera at fotografere med. Mange fotograferer vil med sikkerhed have et svaghed for dette kamera. Og hvis du synes godt om X-T20, men gerne vil have noget, der er lidt mere kompakt, så tag et kig på X-E3. Det er udstyret med så godt som de samme specifikationer, men har et mere kompakt design.

Læs vores dybtgående Fujifilm X-T20 anmeldelse

7. Panasonic Lumix G80 / G85

Stor funktionalitet klemt ind i en lille krop

Sensor size: Micro Four Third | Opløsning: 16MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch display, 1,040,000 pixels | Maximal kontinuerlig optagehastighed: 9fps | Maximum video opløsning: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Excellent EVF og touchscreen

Rigtig god 4K video

Kun 16MP opløsning

Brugerfladen kunne være bedre

Selv om det ikke er helt perfekt, gør G80's funktioner og ydeevne det til at de mest uimodståelige tilbud inden for mellemklassen af spejlløse kameraer. Dets autofokus er rigtig godt, uanset om du bruger det til objekter, der står stille eller bevæger sig, og databearbejdningen er hurtig, samtidig med at dets billedstabiliseringssystem er meget effektivt, hvad enten du optager stills eller video. Billedkvaliteten er generelt god, og fjernelsen af dets low-pass filter har generelt været en forbedring, og dette er matchet af en høj 4K videokvalitet med masser af videorelaterede valgmuligheder. Sammen med en stærk EVF og LCD kombination, masser af muligheder for individuel brugertilpasning og et stort udvalg af kompatible objektiver er G80 et knaldgodt kamera i flere henseender.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix G80 / G85 anmeldelse

8. Panasonic Lumix GH5

Udvisker grænserne mellem video og stills

Sensor size: Micro Four Third | Opløsning: 20.3MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.2-inch display, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 12fps | Maximum video opløsning: 4K | Brugerniveau: Semi-prof/prof

Fortrinlige video specifikationer

Stor og klar viewfinder

ISO spektrum kunne være større

Billedkvaliteten ikke klassens bedste

Lumix GH5 er den seneste i rækken af Panasonic's GH serie af spejlløse kameraer, der gennem årene har skabt sin egen niche blandt videofotografer takket være bredden i deres videooptagelsesfunktioner. Det er helt sikkert et af de bedste 4K kameraer på markedet, hvis ikke det bedste, inden man begynder at overveje et decideret professionelt videokamera, og så har det desuden et godt udvalg af funktioner til still-fotografen.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix GH5 anmeldelse

9. Sony Alpha A6500

Glem alle bekymringer om langsom fokusering med denne lille perle

Sensor size: APS-C | Opløsning: 24.2MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch kipbar touchscreen, 921,600 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastig: 11fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof/prof

Meget kompetent autofokuseringssystem

Excellent elektronisk viewfinder

Ingen headphone port

Vipbar snarere end fleksibel screen

Du behøver ikke at gå til full-frame for at drage nytte af Sony's fantastiske kamera-teknologi, og denne APS-C model er et godt valg for fotoentusiaster, der gerne vil have et alternativ til et stort, tungt D-SLR. En af udfordringerne for producenterne af systemkameraer har været at gøre deres autofokuseringssystem lige så godt som dem, der sidder i et D-SLR. Alpha A6500 kommer meget tæt på, især i klart dagslys; det er i stand til at følge objekter, der bevæger sig, og mens de nærmer eller fjerner sig fra kameraet. Det har også en excellent elektronisk viewfinder, som gør det let at se, hvornår motivet står skarpt og er korrekt eksponeret. Billedkvaliteten er meget høj, og der er en indbygget Wi-Fi og NFC synkronisering, som gør det muligt at dele billeder via en tilsluttet smartphone..

Læs vores dybtgående Sony Alpha A6500 anmeldelse

10. Olympus Pen-F

Glat retro-stil kombineret med et væld af kreative funktioner

Sensor size: Micro Four Thirds | Opløsning: 20MP | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch fleksibelt touchscreen display, 1,037,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 10fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Semi-prof/prof

Elektronisk viewfinder af høj kvalitet

Konstruktion og funktionalitet i top

Dyrt

Små knapper

Mens designet følger det originale Pen-F filmkamera fra 1960'erne, så er det også dér, lighederne holder op på dette nutidens Pen-F, der er udstyret med Olympus's seneste 20MP Micro Four Thirds sensor. I modsætning til tidligere Pen modeller, vi har set, hvor billedkompositionen udelukkende er overladt til skærmen bagpå (med mindre man er villig til at investere i en ekstra elektronisk viewfinder), så er der i Pen-F indbygget en OLED EVF med en opløsning på 2.36m pixels. Det har også et avanceret 5-axis billedstabiliseringssystem for at modvirke kamerarystelser, og mens et Olympus systemkamera aldrig ville være komplet uden et vist udvalg af art filters, så har Pen-F hele 28 at vælge imellem. Desuden byder det på masser af individuel brugertilpasning og et væld af smarte funktioner samt indbygget Wi-Fi synkronisering.

Læs vores dybtgående Olympus Pen-F anmeldelse