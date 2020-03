De bedste droner i 2020

Vi anbefaler de følgende droner efter utallige timers hårdtprøvede tests højt over vore hoveder. Droner fra DJI og Parrot fortsætter med at regere i højderne, uanset om du er førstegangs dronepilot eller erfaren droneekspert, der søger det ultimative svævende kamera.

Det bedste ved at skulle udvælge de bedste droner for 2020 er, at de rimelige og sågar selv billigste droner nu optager video i 4K-opløsningen og med billedstabilisering. Det er sandt: Du behøver ikke blockbuster-budgettet fra en Hollywoodfilm for at opfange imponerende luftoptagelser.

Selvom vores topanbefaling af en drone, DJI Mavic Air, ikke ligefrem er billig, er den stadig den bedste drone du kan få til prisen.

At finde en kvalitetsdrone til en rimelig pris er ikke længere svært. At styre den på lovlig vis er dog mere kompliceret, særligt i byer. Den gode nyhed er, at de bedste droner kommer med en advarsel, ofte igennem de medfølgende apps, som viser hvor det er lovligt at flyve uden at komme i klammeri med de lokale myndigheder.

Her er vores udvalg af de bedste droner til alle, fra begyndere til eksperter.

1. DJI Mavic Air

Det her er den foldbare drone du vil have i 2018

Vægt: 430g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 12MP | Batteri: 2,375mAh | Rækkevidde: 10 km)

Vældig transportabel

4K-video med op til 100Mbps

Næsten fejlfri evne til at undgå forhindringer

Flere batterier er en nødvendighed

Det er svært ikke at forelske sig i DJO Mavic Air, den første foldbare drone, der kan optage rolige 4K-optagelser med 60 billeder pr. sekund og stadig passe ned i en rygsæk eller sågar en jakkelomme. Der er ikke indgået mange kompromisser, hvis du kan leve med en batterilevetid på 21 minutter. Vores tests viser sågar at batterilevetiden kan være så lav som 18 minutter, men det er nok for de fleste, især hvis man køber den anbefalede Fly More-pakke med tre medfølgende batterier.

Mavic Air er lille, hurtig og kan lave en masse fede tricks. Den kan følge objekter i bevægelse, flyve som en boomerang imellem forudbestemte koordinater, og lave sfæriske optagelser imens den styrter mod jorden og herved tager den ultimative drone-selfie.

Årsagen til at den topper vores liste er, at det er den bedste foldbare drone du kan købe, men vi opfordrer dig alligevel til at bruge lidt ekstra på Fly More-pakken.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Mavic Air

2. DJI Mavic 2 Pro

Kongen af droner vender tilbage

Vægt: 907g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 20MP | Batteri: 3,850mAh | Rækkevidde: 5 km)

Fremragende foldbart design

Nye foto- og video-indstillinger

Overlegent kamera

Kan ikke optage 4K med 60fps

Anden udgave af DJIs Mavic Pro giver de skarpeste videoer og stilbilleder fra nogen drone til konsumentmarkedet takket være sit gimbal-stabiliserede Hasselblad-kamera og dettes indbyggede CMOS-sensor på én tomme. Billeder er lysere, mere detaljerede og tydeligt bedre end de taget med den forrige model.

DJI har også forbedre softwaren med nye muligheder for at optage foto og video – her inkluderet ”hyperlapse” som laver betagende luftoptagelser.

Dette har naturligvis sin pris – Mavic 2 Pro er dyrere end sin forgængere, så hold eventuelt øje med den til Black Friday. Mange forhandlere har her gode priser på droner og Mavic 2 Pro kunne meget vel være én af dem.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Mavic 2 Pro

3. DJI Spark

Mindre drone, lavere pris og Jedi-agtig styring

Vægt: 300g | Controller: Ja/Følger ikke med | Kameraopløsning: 12MP | Batteri: 1,480mAh | Rækkevidde: 2 km)

Controller-fri gesture-kontrol

Automatisk Quickshot mode

Kort flyvetid

DJI Spark er firmaets mest tilgængelige drone. Med sin mulighed for at aflæse håndbevægelser, kaldet gestures, kan du føle dig som en Jedi og med sine medfølgende skaller i flere farver, er den klart sjovere end de fleste andre modeller på vores liste.

Den er let at styre med din smartphone, men det er værd at notere sig, at det samtidig er den eneste måde at styre den på, såfremt du ikke betaler ekstra for den særlige separate controller. Den er helt klart til at betale, når vi taler om droner, men vi havde nu gerne set, at controlleren fulgte med som standard.

Det er en utrolig let drone, hvilket forklares via dens beskedne størrelse. Det er både dens største styrke og svaghed, idet den let kommer rundt, men også let påvirkes af vindstød, når den er i luften.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Spark

4. DJI Phantom 4

Solid og funktionsrig

Vægt: 1380g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 12.4MP | Batteri: 5,350mAh | Rækkevidde: 5 km)

Pæne og rolige 4K-optagelser

Fiskeøje

Glimrende smartphone-app

Svær at opgradere

Videreudviklingen af den allerede imponerende DJI Phantom 3 Professional, Phantom 4, har en mere solid konstruktion, opdateret forhindrings-sensor-teknologi og, som mange andre af DJIs modeller, en fremragende fjernbetjening, der forbindes til en lige så funktionsdygtig smartphone app.

4K-videooptagelse er naturligvis understøttet og gimbal-designet betyder at du får bundsolide optagelser hvad enten dronen bevæger sig hurtigt eller skifter retning. Den største ulempe, som du hurtigt vil opdage, er den primære anke ved mange kommercielle droner, er batterilevetiden, som kun er på omkring 15 til 20 minutter alt afhængig af hvor hårdt du presser dronen.

Selvom den ikke helt tilhører samme liga som sin Inspire 1-slægtning, giver Phantom 4 samme grad af performance og funktionalitet, men til en lavere pris, hvilket gør den til et godt bud til amatørfotografer i stedet for erfarne professionelle.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Phantom 4

5. Parrot Bebop 2

Giver et nyt perspektiv til droneflyvning

Vægt: 500g | Controller: Valgfri | Kameraopløsning: 14MP | Batteri: 2,700mAh | Rækkevidde: 300 meter)

Rystefri optagelser

Glimrende controller og headset

Visse funktioner koster ekstra at låse op

Bebop 2 befinder sig i mellemklassesegmentet og har stadig overraskende mange funktioner, selvom du ikke behøver røve en bank for at få fingre i den. Kameraet benytter en fiskeøje-optik og stabiliseringssoftware, der eliminerer behovet for en gimbal. Kombineret med en intelligent konstruktion, der benytter vibrationsdæmpere i gummi, resulterer det i forfriskende rystefri optagelser.

Brænder sedlerne i lommen, kan du fint tage Bebop 2 til nye højder ved at investere i den valgfri controller og det særlige FPV headset. Den første forbindes til din smartphone og giver ordentlige styreredskaber imens den anden bruger skærmen på din telefon til at give et førstepersonsbillede af hvad Bebop 2 rent faktisk ser. Det er en ret rystende oplevelse af flyve på denne måde, men efter et stykke tid ville du ønske, at alle droner blev leveret med denne slags ekstraudstyr.

På den negative front, har Parrot låst nogle af de funktioner som gør Bebop 2 særlig interessant bag en betalingsmur, hvilket hæver prisen yderligere. Heriblandt muligheden for at planlægge en rute og ”følg mig”-funktionaliteten. Batterilevetiden er også ganske skuffende, så du gør klogt i at investere i et ekstra batteri.

Læs den fulde anmeldelse: Parrot Bebop 2

6. Parrot Anafi

En lille drone med et fantastisk alsidigt kamera

Vægt: 3202g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 21MP | Batteri: 2,700mAh

4K UHD video med 60fps

180-grader vertikalt kamera

Ingen forhindrings-detektor

Denne lette insektagtige drone er måske lille, men dens fotografiske evner er nogle af de bedste på markedet.

Dens kamera kan dreje 180 grader, hvilket gør den i stand til at tage billeder lige op i luften – en funktion ingen anden drone kan matche. Den har også en linse der kan zoome 2.8 gange uden nogen reduktion i billedkvaliteten.

Parrot Anafi er særligt god til selfie fans. Dens Follow Me-indstilling følger dine bevægelser og justerer sig automatisk til mere optimale vinkler imens dens SmartDronies-indstillinger, Orbit, Parabola, Boomeran og Tornadu, får dronen til at flyve rundt om dig i forskellige cirkler og buer.

Den primære ulempe er Parrot Anafis manglende evne til at undgå forhindringer, hvilket gør det svært at anbefale den til nybegyndere. Det er også en skam, at et par af flyveindstillingerne er låst og kræver ekstra betaling i appen.

Læs den fulde anmeldelse: Parrot Anafi

7. DJI Mavic Pro

Stadig en af de bedste

Vægt: 734g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 12.35MP | Batteri: 3,830mAh | Rækkevidde: 7 km)

Meget transportabel

Dedikeret fjernstyringsenhed

Svag ved lav belysning

Den er nu blevet overgået af DJI Mavic 2 Pro, men det er stadig en af de bedste droner til konsumentmarkedet – og nu også en af de mere prisvenlige. Før DJI Spark kom til, var Mavic Pro den mindste drone i DJIs portefølje. Men lad ikke den beskedne størrelse narre dig. Denne lille flyver har de samme evner, som nogle af DJIs større droner er kendt for.

Kameraet er monteret på en gimball, hvilket er usædvanligt for droner af denne størrelse. Den giver fantastiske resultater hvad enten der er tale om foto eller video, såfremt lysforholdene er gode. Sensorens beskedne størrelse betyder, at optagelse ved dårlig belysning kan være lidt vanskelig. Mavic Pro har en tophastighed på 64 km/t, så den er bestemt ikke nogen søndagsbilist, imens batteriet kan holde til 20 til 25 minutters luftakrobatik.

Som det gør sig gældende med andre DJI-droner, leveres Mavic Pro med en dedikeret fjernkontrol, som bruger din telefons display til at vise præcis hvad dronen ser. Rækkevidden er oplyst til at være lige omkring 7 km, hvilket giver gør det muligt at opfange nogle fantastiske billeder og video, uden at du behøver bekymre dig om at tabe forbindelsen.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Mavic Pro

8. DJI Inspire 2

Måske den flottes flagskibs-drone i dag

Vægt: 3440g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 30MP | Batteri: 4,280mAh | Rækkevidde: 7 km)

Imponerende byggekvalitet

God batterilevetid

Masser af funktioner

Temmelig dyr

Inspire 2 hopper på elegant vis foran sin forgænger på vores top 10-liste. Med en lækker opgradering af det ydre i form af en metalskal, er den et meget mere lækkert stykke grej. Dertil er den bedre til at undgå forhindringer, så du ikke behøver bekymre dig om, at den smukke krop bliver ridset eller ved en fejl rammer et træ.

Du får mere end 25 minutters flyvetid ud af de to indbyggede batterier og muligheden for at udbytte kameraet betyder, at professionelle fotografer og fotojægere får fuld kontrol over deres billeder og 5K-video.

Den kompetente smartphone app og dedikerede fjernkontrol gør denne drone utrolig nem at styre, men tag ikke fejl, her er tale om en professionel enhed.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Inspire 2

9. DJI Inspire 1

En professionel drone med et matchende prisskilt

Vægt: 2935g | Controller: Ja | Kameraopløsning: 12.76MP | Batteri: 5,700mAh | Rækkevidde: 2 km)

Fremragende byggekvalitet

Let at opgradere

For dyr for den almindelige forbruger

DJI Inspire 1 ligner en form for frygtløs krigsrobot fra fremtiden, men når du er kommet dig over det let intimiderende udsende, er det let at forelske sig i denne livlige og funktionsrige enhed.

Den leveres med sin egen fjernkontrol og har en fantastisk rækkevidde - du skal blot bruge en smartphone eller tablet som skærm. Kameraet, som sidder på en gimbal, kan opgraderes, så du behøver ikke bekymre dig om, at din investering bliver forældet om et par måneder.

Ydelsen i luften er intet mindre end eksemplarisk, selv under svære vindforhold. DJI Inspire 1 er også meget hurtigt og nem at styre, når du bruger den fremragende fjernkontrol. Dens eneste ulempe er prisen og det faktum at det medfølgende batteri kun holder dig flyvende i 15 til 20 minutter, før det skal genoplades.

Læs den fulde anmeldelse: DJI Inspire 1

10. ZeroTech Dobby

En drone der er lille nok til at den kan ligge i din lomme

Vægt: 199g | Controller: Nej | Kameraopløsning: 13MP | Batteri: 970mAh | Rækkevidde: 100 meter)

Ultra transportabel

Funktionsrig app

Dårlig batterilevetid

Dette er den mindset drone på listen og samtidig en af de billigste. Til trods for sin beskedne status, eller rettere besynderlige navn, er Dobby en overraskende kraftfuld og alsidig lille enhed. Solgt af ZeroTech som en ”selfie drone” er den lille nok til at kunne ligge i din taske, hvilket giver den en fordel i forhold til de fleste andre droner, som ofte er for store til at blive båret rundt.

Den beskedne størrelse på Dobby betyder også, at den let bliver kastet rundt i stærk vind, men på en god dag er den ydelse imponerende. Den styres via en smartphone app og funktioner såsom ”orbital moves”, objekt tracking, og ansigtsgenkendelse er inkluderet som standard og er lette at bruge. Dronens lyd- og billede-sensorer sidder på undersiden, hvilket betyder, at den kan lette og lande fra din håndflade og bruges indendørs.

Fordi der er tale om så lille en drone, bør det ikke komme som en overraskelse, at stamina ikke er Dobbys stærkeste side. Batteriet holder imellem fem og 10 minutter afhængig af vindhastighed og optagetid. Billede og videokvalitet er også lidt dårligere end på de dyrere droner på denne liste.