Bedste gaming headsets 2020: De bedste hovedtelefoner til PS4 og Xbox One

Hvis du er på udkig efter de bedste gaming-hovedtelefoner til PS4 og Xbox One, er der en pæn chance for, at du vil føle dig lidt overvældet af alle de muligheder, der er på markedet. Det er let at gå galt i byen, fordi der er så meget at vælge imellem. Men hvis du træffer det rigtige valg, kan dine hovedtelefoner lyde næsten lige så godt som et kæmpe surround-system med en dundrende subwoofer.

Men tag den med ro. Hvis du har brug for noget, der ikke vil vække naboerne, men som også giver forbløffende lyd med høj troværdighed, er vi her for at hjælpe. De bedste Xbox One- og PS4-hovedtelefoner leverer ikke kun den bedste lyd, de giver dig også mulighed for at kommunikere med andre på tværs af forskellige multiplayer-spil (hvilket er især nyttigt på konsoller). Få et par gode hovedtelefoner, og din spiloplevelse (og ydeevne) bliver markant forbedret.

Når du kigger efter de bedste gaming- hovedtelefoner, skal du sørge for at se efter den bedste lyd til både at lytte og tale. Det giver ingen mening at råbe instruktioner til dine teammedlemmer, hvis ingen kan forstå, hvad du siger, og det er altid en god ting at kunne høre dine fjenders fodtrin.

Det er også værd at huske, at selvom PS4 leveres med hovedtelefoner inkluderet i kassen (i modsætning til Xbox One), er det ikke et sæt, vi kan anbefale, da lydkvaliteten på ingen måde kan leve op til den standard, som de hovedtelefoner, du finder her på vores liste har. Hvis du har lidt ekstra penge til rådighed, kan du vælge ekstra gode funktioner som trådløs betjening og støjreducering.

Så uden yderligere palaver: Her er vores guide til de bedste hovedtelefoner til PS4 og Xbox One:

De bedste PS4/Xbox One hovedtelefoner: Her er hvad du skal kigge efter

Hvis du leder efter nye gaming hovedtelefoner til PS4- eller Xbox One, er der et par faktorer, du skal overveje. Det vigtigste er, at du skal finde ud af, hvilken type spil, du oftest spiller.

Hvis du for eksempel overvejende spiller multiplayer-onlinespil, bør komfort være din første prioritet, da du typisk har dine hovedtelefoner på i lange perioder. I det tilfælde er et trådløst sæt med en begrænset batteritid ikke så velegnet.

Hvis du er en seriøs hurtig-rykkende ninja-gamer med pro-ambitioner, kan du med fordel satse på et high-end headset med surround sound, så du er i stand til at høre, når dine fjender lister ind på dig.

Det er også vigtigt at overveje dit gaming-miljø. Hvis du ønsker at være opmærksom på, hvad der foregår omkring dig, mens du spiller, skal du vælge et par åbne - såkaldte "open back" - hovedtelefoner. Hvis du dog gerne vil spille i et støjende miljø, er hovedtelefoner med en støjdæmpende mikrofon et must.

For at hjælpe dig med at vælge det bedste sæt gaming hovedtelefoner, har vi lavet denne guide, der spænder over de allerbedste trådløse, kablede, avancerede eksemplarer til budgeteksempler, der er på markedet. Da vi fokuserer på konsol snarere end pc-spil, går vi ud fra, at det er mere sandsynligt, at du bruger dit headset til at spille mainstream actionspil i stedet for store multiplayer-spil.

Det er også værd at huske på, at både Xbox One og PlayStation 4 har en smule design-udfordringer, som kan gøre det lidt svært at få hovedtelefonerne til at fungere optimalt.

Xbox One tvinger dig til at forbinde dine gaming hovedtelefoner til dens controller, og de ældre Xbox One-controllere har ikke 3,5 mm stik, hvilket tvinger dig til at købe en ekstra adapter, da sådan et stik sjældent følger med.

På den anden side kan PS4-hovedtelefoner lyde temmelig lavt, da udgangsniveauet for lyden som standard er indstillet til 50 procent, hvilket gør det nødvendigt at rode med systemindstillingerne.

Men når du først har fået det hele til at spille, vil du opdage, at der findes nogle rigtig gode hovedtelefoner på markedet, som også kan bruges til at høre musik og se film, når du vil skåne dine nærmeste omgivelser

Hvis du er på udkig efter en guide til at finde de bedste gaming hovedtelefoner, så er du kommet til det rette sted.

De bedste generelle gaming hovedtelefoner til PlayStation 4

HyperX Cloud Revolver S

Fantastisk ydelse til en rimelig pris

Fantastisk lyd

Dolby 7.1 Surround Sound

Nemme at indstille

Ikke så robuste som nogle af de andre

Føles lidt store

HyperX har fået sig en betydelig fanskare blandt pro-gaming samfundet gennem årene. Dets nyeste sæt hovedtelefoner, Cloud Revolver S, tilføjer Dolby 7.1 Surround Sound til de features, der tilbydes af den enormt populære Cloud Revolver - uden at kræve, at du optager et banklån.

Cloud Revolver S lyder forbavsende godt, især til prisen. Du vil blive overrasket over den gode lyd, der kommer med en dyb, buldrende bas og en sprød, aldrig overvældende diskant, som giver mulighed for at høre alle lydeffekter. Du kan dermed fordybe dig fuldstændigt i spillet.

Hovedtelefonerne er temmelig godt lavet, de er behagelige med et klassisk design, og Dolby 7.1 Surround Sound er simpelthen prikken over i'et. Spiller du first-shooter games får du ingen problemer med at høre indkommende fjender - især ikke hvis du udforsker indstillingerne i de pre-konfigurerede modes. Det er et virkelig et kvalitets sæt hovedtelefoner til en god pris.

Læs hele anmeldelsen: HyperX Cloud Revolver S

De bedste generelle gaming hovedtelefoner til Xbox One

Turtle Beach Elite Pro with Tactical Audio Adapter

Bygget som en tankvogn med en lyd, der matcher

Fremragende lyd

Super komfort

God kvalitet

Dyr

Ingen surround sound i basis-udgave

Turtle Beach er den ældste specialist i gaming hovedtelefoner på markedet, og mærket har en fanatisk fanskare. Og i samme øjeblik, du pakker boksen med dens top-of-the-range Elite Pro ud, kan du se hvorfor. Det oser af kvalitet, og man kan se, at der ikke er sparet på noget som helst. Overalt er der detaljer, der stammer fra årtiers erfaring med gaming hovedtelefoner.

Men vigtigere end det, de lyder simpelthen spektakulært - med enorm bas og krystalklar diskant, der tilføjer en lyd, der giver dig mulighed for at fordybe dig i spillet. Komfortmæssigt er de eksemplariske med store, tykke ørepuder, der eliminerer al støj, og de kan let justeres, så de passer til alle hovedstørrelser. En fin feature giver dig mulighed for at tilføje afstand til ørepuderne, så du kan have briller på.

På en Xbox One vil vi anbefale at parre dem med Tactical Audio Adapter, som tilføjes til Xbox One-controlleren og fungerer som en forstærker. Hermed tilføjes nogle af de ekstra lydfunktioner, der ellers kommer i et separat grafik/equalizer-sæt kaldet Tactical Audio Controller. (Det er dyrt, men tilføjer Dolby 7.1 Surround Sound).

Disse funktioner inkluderer Turtle Beach's Superhuman Hearing, der forbedrer lyden af fjender, der lister sig ind på dig og er fantastisk til hardcore first-person shooter fans. Hertil kommer Dynamic Chat Boost, der gør, at chat-niveauet er hørbart, selv når baggrundsstøjen stiger. Plus, det giver dig mulighed for uafhængigt at justere spil- og chat lydstyrke.

Føj en fantastisk byggekvalitet til ligningen, og du har et headset, der er blevet noget af et statussymbol for dem, der tager deres spil alvorligt.

Læs hele anmeldelsen:: Turtle Beach Elite Pro Tournament Headset.

Bedste trådløse Xbox One gaming hovedtelefoner

LucidSound LS40

Trådløse hovedtelefoner uden kompromisser

Fantastisk lyd

Godt design

Lang batteritid

Besværlig lydstyrke

Besværlig justering af chat

LucidSound er nye i verdenen af gaming hovedtelefoner, men de har bestemt gjort opmærksom på sig selv, og det er hovedsageligt takket være deres LS40-model, der har fantastiske specifikationer og både en lyd- og designkvalitet, der passer til. Oveni ser de godt ud med røde syninger, så man har ingen problem med at tage dem på, mens andre er til stede.

Trådløse hovedtelefoner er ofte ikke lige så gode som kablede hovedtelefoner, men sådan er det ikke med LS40, der har en stor, fed lyd, der skal tilfredsstille enhver gamer. Den trådløse forbindelse virker også meget stabil. Men hvad mere er; hovedtelefonerne kan prale af DTS X 7.1-surround sound, der giver en overraskende præcis placering af indgående lyde - en stor fordel, hvis du er en hardcore-gamer.

Komfortmæssigt er de også spot-on, og en trådløs USB-dongle gør det lige så let at konfigurere som ethvert andet trådløst sæt (Uundgåeligt en vanskeligere proces end for et kablet headset). Batteriets levetid på 15 timer er så god, som den kan være, selvom det tager lidt tid at vænne sig til dens chat og samlede lydstyrke-kontrol. Som med alle trådløse headset er man stadig nødt til at tilslutte en ledning til Xbox Ones controller, men i vores overbevisning er



LucidSound LS40 et sæt hovedtelefoner, der stort set har det hele.

De lydmæssigt bedste gaming hovedtelefoner til PlayStation 4

SteelSeries Arctis Pro + GameDAC

Lyd der kan tilfredsstille en audiofil

Fremragende lydkvalitet

Dedikeret DAC

Ikke velegnet til store stuer

Lydmæssigt er SteelSeries Arctis Pro et af de bedst lydende headset, du kan købe. Og hvis du også bruger din PlayStation 4 til film og musik, så får du dobbelt så meget for pengene.

Klarheden og lydbalancen er meget bedre end hos de fleste af de andre hovedtelefoner, vi har her på listen. Både Arctic Pro Wireless- og GameDAC-versionerne fungerer fint med en PlayStation 4-konsol, men den kablede version er kun til pc, så vær sikker på for at vælge det rigtige sæt, før du køber.

GameDAC-modellen har en ekstern boks med højkvalitets Hi-Res lydkonverter. Det skal dog tilsluttes via kabel, så det er muligvis ikke det bedste valg, hvis du spiller et par meter væk fra din PS4. Den trådløse version er muligvis et bedre valg.

Alle versioner har lysdioder omkring kopperne. Det er muligvis lavet til lyd-perfektionister, men det er stadig et gamer-headset.

Læs hele anmeldelsen: SteelSeries Arctis Pro review.

Best trådløse gaming hovedtelefoner til PlayStation 4

PlayStation Platinum Wireless Headset

Hurtigt at komme i gang - fremragende lyd

Utrolig lyd

Lækre ørepuder

Meget for pengene

Ikke så pænt design

Surroundlyd mangler lidt bund

Plastdele føles skrøbelige

Ud over at være latterligt enkle at konfigurere, lyder hovedtelefonerne godt, og de er behageligt at have på i længere tid.

Lydkvaliteten er afbalanceret og har en anstændig blanding af lave og høje frekvenser, og de personer, vi testede dem i spil med rapporterede, at mikrofonen leverede et anstændigt lydniveau.

Vores ene forbehold vedrører hovedtelefonernes "3D Audio", der ikke er er så godt i forhold til, hvad der tilbydes af konkurrenterne. Men det opvejes til gengæld af sættets meget rimelige pris.

Læs hele anmeldelsen: PlayStation Platinum Wireless headset

Bedste budget PlayStation 4 gaming hovedtelefoner

Turtle Beach EarForce PX24

En god pris og acceptable kompromisser

Fantastisk lyd

Imponerende konfigurations-muligheder

Dårlig finish

At man ikke har så mange penge, betyder ikke nødvendigvis at skulle nøjes med et par dårlige gaming hovedtelefoner, og Turtle Beach EarForce PX24 sætter da også et par af de dyrere konkurrenter godt og grundigt på plads. Jo, der er meget mere plast involveret end hos de dobbelt så dyre modstandere, men de ser OK ud og føls tilpas robuste. Hertil kommer, at de ikke vejer meget og er behagelige at have på i længere tid ad gangen.

Og på de områder, der virkelig betyder noget - som lyd og mulighed for konfiguration - er Ear Force PX24 langt bedre, end de har ret til at være til prisen. Selvom bassen og diskanten ikke er på højde med konkurrenterne, lyder de stadig bemærkelsesværdigt godt - og takket være forstærkeren, der indsættes mellem hovedtelefonerne og PS4-controlleren, kan du øge basen, gå i Superhuman Hearing-tilstand til first-person shooter og endda fifle med en virtuel surround sound-effekt.

Sådanne funktioner og den gode lyd er en åbenbaring for et så billigt headset. Du kan selvfølgelig hæfte dig ved EarForce PX24s let plastikagtige finish, men efter vores mening, er det en lille pris at betale for et fantastisk headset til en anstændig pris.

Bedste budget Xbox One gaming hovedtelefoner

LucidSound LS20

Billige hovedtelefoner, der ser dyre ud

Ser godt ud

Anstændig lyd

Flot design

Skal oplades

Den gamle fordom om, at gamere er nogle nørder, er håbløst forældet nu, hvor gaming fuldt ud er blevet mainstream, og LucidSunds LS20 gaming hovedtelefoner er rettet mod den stilbevidste gamer. De ser fabelagtige ud med et slankt design, der minder om Beats-hovedtelefoner (Selvom de har en meget bedre lyd til en brøkdel af prisen). De er ydermere også designet til brug som almindelig hovedtelefoner, når man er på farten. Sættet leveres med et gummidæksel til mikrofonindgangen.

Lydmæssigt er de fantastiske til prisen med klare, velafbalancerede egenskaber på tværs af frekvenserne, og du kan booste bassen, hvis du har brug for det. Grunden til, at de kommer med så god en lyd, er, at de har egen forstærker. Ulempen er desværre, at selv om der er tale om kablede hovedtelefoner, så skal man stadig oplade dem, og de leveres ikke med en ladeboks, hvilket kan undre til den pris. Men batteriets levetid er imponerende 20 timer, og det fungerer stadigvæk (Omend med ringere lyd), hvis batteriet løber tør.

Hvis du er en ivrig spiller uden nogen ambitioner om at blive professionel og søger et gaming-headset, der også fungerer som et fremragende iPod- eller telefonsæt, så er LucidSounds LS20 et godt valg.