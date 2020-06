For mange virksomheder er online cloud-opbevaringsløsninger kommet til at erstatte traditionell lagringsmedier. I stedet for at gemme filer og mapper på en enkelt server, distribuerer cloud-lagring data på tværs af en andens infrastruktur (datacenter, server, harddisk osv.)

Lige siden Amazon populariserede online opbevaring med S3 (Simple Storage Service) for 13 år siden, viser Google-data, at interessen for "Cloud Storage" alene er steget med 40x.

I betragtning af det store udvalg af cloud-lagerudbydere, skal man tænke sig om, når man vælger en udbyder, der tilbyder den maksimale mængde lavprislagring og båndbredde, mens dine data stadig holdes sikre.

Denne liste repræsenterer vores favoritter inden for skyopbevaring: de fleste tilbyder en gratis løsning, så du kan se, om tjenesten passer til dig, inden du betaler.

Lige nu ligger iDrive i top, da den er hurtig, alsidig og let at bruge.

Eksklusiv IDrive 5TB plan | $69.50 $3.48 for 1 år | 95% rabat

$ 69,50 kan virke dyrt for et år med 5 TB, men nu kan du få hele 12 måneder til kun $ 3,48. Det er latterligt billigt. De 5TB rækker langt og har masser af plads til utallige timers musik, tusinder af fotos og hundreder af computerspil.Se tilbud

Forretningsbrugere bliver nødt til nøje at overveje, hvad deres behov er, da vilkår og betingelser såvel som servicekvalitet sandsynligvis adskiller sig markant fra deres almindelige brugeraftaler

Hop direkte til de enkelte sektioner via genvejene herunder:

Bedste lagerplads i skyen i 2020:

1. IDrive

Cloud lagringsløsning, der dækker netværksdrev

Hurtig

Let at bruge

God sikkerhed

IDrive Express service hjælper ved problemer

Ingen two-factor authentication

IDrive tilbyder kontinuerlig synkronisering af dine filer, også dem på netværksdrev. Webbrugergrænsefladen understøtter deling af filer via e-mail, Facebook og Twitter. Forsigtige eller klikglade brugere vil være glade for at høre, at filer, der slettes fra din computer, ikke automatisk slettes fra serveren, så der er mindre fare for at fjerne noget vigtigt ved et uheld. Op til 30 tidligere versioner af alle filer, der er sikkerhedskopieret til din konto, bevares.

En anden ting, der er værd at bemærke, er, at IT-administratorer har adgang til IDrive Thin Client-applikation, som giver dem mulighed for at sikkerhedskopiere / gendanne, administrere indstillinger og mere for alle deres tilsluttede computere via et centralt dashboard. Til fotos har du en nydelig ansigtsgenkendelsesfunktion, der hjælper dig med automatisk at organisere dem samt synkronisere dem på tværs af alle dine forbundne enheder. IDrive tilbyder også IDrive Express, som sender dig et fysisk harddisk, hvis du mister alle dine data, hvilket giver det muligt hurtigt at gendanne alle dine sikkerhedskopierede filer. Det gælder den nyligt indførte backup-funktion til diskbillede.

Der findes en forretningsversion der tilbyder prioriteret support, enkelt login samt ubegrænset antal brugere og server backup. Derudover er der IDrive Cloud, en enterprise-klasse cloud-objektlagring.

2. pCloud

Ideel skyplads til store mediefiler

Overkommelig

Elegant og intuitiv brugerflade

Nem at bruge

Ingen samarbejdsværktøjer

Hvor der kan være begrænsninger på båndbredden, ser det ud til, at der ikke er nogen grænse for størrelsen på de filer, som du kan uploade, så synkroniser gerne store mediefiler med pCloud. Tjenesten er tilgængelig for alle desktop- og mobile platforme - brugere kan også logge på via hjemmesiden. Virksomheden er registreret i Schweiz, som har stærke privatlivsregler, og du kan også købe ekstra sikkerhed for $ 4,99 per måned og få pCloud Crypto, der kan låse (og låse op) for individuelle filer med adgangskoder.

Bemærk, at det er en af de meget få skytjenester, der tilbyder abonnement på livstid. Sidstnævnte kommer med 30 dages papirkurvshistorik og ubegrænset fjernoverførselstrafik (du behøver kun filens URL); du er - som forventet - begrænset af downloadlink-trafikken: 500 GB for Premium-pakken og 2TB for Premium Plus-pakken.

En veletableret skyafspiller med en fin stamtavle

Hybrid backup

File versionering

Meget overkommelig

Ingen live backup

Mangler 2FA

Der er meget at holde af ved Zoolz Cloud Backup til både personligt og forretnings-brug. Du får et let brugerinterface med fremragende webadministrationsmuligheder og muligheden for at kombinere skyopgaver med lokal ekstern lagring.

Dette britisk-baserede selskab udnytter Amazons Glacier-infrastruktur til at levere en tiltalende balance mellem pris og ydelse, med priser der er langt billigere end konkurrenterne. Med 20PB data, der i mere end et årti har været opbevaret for tre millioner brugere, er Zoolz en af de gamle spillere på markedet.

Eksklusic Zoolz 5TB cloud lagerplads backup | $124.99 $49.95 for 1 år (60% rabat)

Zoolz har slået sig sammen med TechRadar for at levere en af de bedste cloud-lagringspakker nogensinde. Få 1 TB lagerplads på AWS for kun $ 19,95 pr. år. Dette tilbud er begrænset til én bruger og inkluderer filversionering og ubegrænsede eksterne drev. Det er en besparelse på mere end 53%. Har du brug for mere opbevaring? Vælg derefter 5 TB opbevaring i skyen til kun $ 49,95. I modsætning til konkurrenterne forbliver disse priser lave, selv efter tilbuddets udløb

En nybegynder inden for skyopbevaring, med masser af slagkraft

Gode mobil apps

Meget overkommelig

2FA kun via Google

Svenske Degoo er ikke et kendt navn, og det er derfor en overraskelse, at det har formået at bide sig fast i en niche på det ultrakonkurrenceprægede marked for skylagring.

Med kun to pakker har denne virksomhed været i stand til at tiltrække mere end 15 millioner brugere globalt siden starten tidligere i 2019 - omkring 20.000 mennesker tilmeldes dagligt Degoo. Det er et af de få skylagringsfirmaer i verden, der krypterer lagrede filer og spreder dem over fire forskellige kontinenter. Det understøtter også tofaktorautentificering via Google-login.

Eksklusiv Degoo 10TB cloud lagerplads backup | $239.76 $99.99 for 2 år (58% rabat)

TechRadar og Degoo har indgået samarbejdet om at tilbyde en eksklusiv pakke. Du kan få svimlende 10 TB lagerplads for kun $ 99,99 over en toårig periode. Det er en besparelse på 58% sammenlignet med standardprisen på $ 9.99 pr. måned og er en eksklusiv aftale med TechRadar. Det er en pris, der er langt lavere end konkurrenterne. Denne pris er også fastlåst pris og ændres ikke.

5. Mega

Skyopbevaring med høj sikkerhed

Let brugerflade

Virkelig godt tilbud

Sync klienten er open source

Med en meget generøs gratisudgave og et simpelt træk-og-slip-interface er New Zealand-baserede Mega en af skytjenesternes tunge drenge. Der er en praktisk mobil-app, der giver dig mulighed for at uploade filer og fotos samt synkronisere klienter med stationære maskiner. Virksomheden har også skræddersyede planer til forretningsbrug.

Mega hævder, at alle data, der er gemt i deres sky, er krypteret på din enhed, før de når firmaets servere. Da virksomheden har frigivet sin source code til sin synkroniseringsklient, kan eksperter kontrollere, at der ikke er nogen sårbarheder.

Pris: 50 GB gratis. 400 GB for $ 6 om måneden. 2 TB for $ 12 om måneden. 8 TB for $ 23 om måneden. 16 TB for $ 35 om måneden.

6. OneDrive

Cloud lagerplads fra Microsoft

Integreret i Windows

Filgenoprettelse

Kun 5GB gratis

OneDrive er direkte integreret i Windows 10s File Explorer. Du behøver ikke at downloade en ekstra app – det virker bare fra starten, hvilket naturligvis er meget praktisk for dem, der har taget springet til Microsofts nyeste operativsystem.

Microsofts Fotos-app kan også bruge OneDrive til at synkronisere billeder på tværs af alle dine enheder. Fra slutningen af marts er Autodesk AutoCAD blevet integreret med OneDrive, hvilket er gode nyheder for alle, der bruger styresystemets tegneværktøjer. Derudover har du en funktion kaldet Personal Vault, som giver dig et ekstra lag af beskyttelse. Der er en app til Android- og iOS-enheder, og der er endda en i App Store til Mac-brugere (selvom den har modtaget blandede anmeldelser).

Pris: 5 GB gratis. 100 GB for $ 1,99 om måneden. 1 TB for $ 7 om måneden. Ubegrænset (som en del af Onedrive for Business) for $ 10 om måneden.

7. iCloud

Apples konkurrencedygtige opbevaring i skyen

Rimelige priser

Fuldt integreret med Apples platforme

Kun 5GB gratis

Hvis du vil tage backup af din iPhone til iCloud, har du brug for mere end de gratis 5 GB, som Apple giver dig, men sammenlignet med rivalerne er iCloud-priserne meget rimelige.

Mac Finder-appen integrerer med iCloud Drive, hvor du kan gemme de filer, du ønsker. Dokumenter, der er oprettet i iWork-kontorpakken, gemmes også i iCloud og kan synkroniseres på tværs af dine enheder. Windows-brugere kan også synkronisere deres filer med iCloud Drive ved hjælp af den officielle klient og få adgang til iWork-apps på iCloud-webstedet.

Pris: 5 GB gratis. 50 GB for $ 0,99 om måneden. 200 GB for $ 2,99. 2 TB for $ 9.99.

8. Google Drive

Generøs skylagring fra Google

Generøs mængde gratis lagerplads

Integreret med Android-enheder

Ikke det bedste web interface

Google Drive er et naturligt valg til ejere af Android-enheder, da det allerede er integreret, men brugere af andre platforme kan også sætte pris på den generøse gratis lagerplads. Du kan også gemme billeder i høj opløsning på din mobiltelefon med ledsagende app Google Fotos og gøre brug af Googles egen kontorpakke (nu kendt som G Suite). Opgradering til betalte Google Drev-planer kaldes nu Google One (selvom de muligvis endnu ikke er tilgængelige, afhængigt af regionen).

Ulemper inkluderer, at webgrænsefladen ikke er meget nem at bruge, selvom Windows- og Mac-brugere kan downloade en desktop-app og herved let flytte rundt på filer.

Pris: 15 GB gratis. 100 GB for $ 1,99 om måneden. 200 GB for $ 2,99 om måneden. 2 TB for $ 9,99 om måneden. 10 TB for $ 99,99 om måneden. 20 TB for $ 199,99 om måneden. 30 TB for $ 299,99 om måneden.

9. NextCloud

Gør det selv skyløsning

Innovativ self-hosting løsning

Skræddersy din sky til dine behov

Forudkonfigurerede opsætninger tilgængelige

NextCloud er ikke I sig selv en online cloud-tjeneste, men tilbyder gratis software til at downloade og installere en cloud-lagringstjeneste på din egen server. Det er meget hurtigere at bruge en server på dit hjemmenetværk til skylagring. Du kan også aktivere kryptering og sikre dig, at oplysningerne aldrig forlader dit hjemmenetværk, hvilket er langt sikrere.

Hvis du ikke har nogen server- eller IT-erfaring, kan du endda købe en prekonfigureret NextCloud Box (hvis du kan finde en), der leveres med en 1 TB harddisk og vil arbejde med et billigt Raspberry Pi-bundkort for at holde dine data synkroniseret. Desværre er NextCloud Box udsolgt, men du kan tjekke alternativer på deres hjemmeside

Pris: Gratis at installere og bruge. Du hoster selv, så lageromkostningerne varierer.

10. SpiderOak

En diskret skyudbyder

God sikkerhed

Masser af klienter

Begrænsede gratis muligheder

SpiderOak er en del af en ny tendens hos leverandører af cloud-lagring. Webstedet hævder, at efter installation af klienten er dine data krypteret, før de synkroniseres. Fordi SpiderOak ikke har gjort klientkildekoden offentligt tilgængelig, er der desværre ingen måde at bekræfte dette på.

SpiderOakOne-klienten er tilgængelig til Windows, Mac og Linux såvel som Android og iOS (skønt både Android og iOS er skrivebeskyttede apps, hvilket betyder, at du kun kan se filer og ikke kan uploade eller synkronisere noget). Du kan også logge ind via webgrænsefladen, men de der foretrækker total sikkerhed, bør nok alligevel holde sig fra dette, da du herved synliggør dit kodeord for SpiderOak-medarbejdere.

Pris: 21-dages gratis prøveperiode. 150 GB for $ 6 om måneden. 400 GB for $ 11 om måneden. 2 TB for $ 14 om måneden. 5 TB for $ 29 om måneden.

Hvordan vælger jeg en cloud-lagringstjeneste? Florian Malecki, Senior Product Marketing Senior Director hos StorageCraft fortæller: Organisationer er ofte uklare omkring den bedste måde at holde deres filer og systemer sikre på, men der er masser af forebyggende foranstaltninger, som kan træffes, for at undgå den dyre risiko for nedetid. Det er sandsynligt, at den vigtigste faktor er sikkerhedskopiering og hurtigt og effektiv gendannelse af data. Det er her cloud-lagring kommer ind i billedet. Hos de fleste leverandører af cloud-tjenester kan virksomheder skræddersy dækningen til at imødekomme unikke krav til gendannelse og budget, mens de nyder adgang til deres data når som helst og hvor som helst, med øjeblikkelig backup fra en sky, der er bygget specifikt til katastrofegendannelse. Skyen kombinerer lave installations-, styrings- og basisomkostninger med høj fleksibilitet. Det vigtigste er at beskytte og sikre sikkerhedskopier offsite og give virksomheder ro i sindet af at vide, at data holdes sikre. Kerneområder, som organisationer bør overveje, når de flytter til skyen, er: ● Opbevar sikkerhedskopier on-site og off-site. Med data gælder det, at redundans er vigtigst af alt. Datakopier skal opbevares både på stedet og off-site. Off-site kan være i skyen, men det kan også være sikkerhedskopierede billeder, der er gemt på en hot-swappbar harddisk, som du kan tage til en sekundær placering (sagt med andre ord "en slags fattigmandssky"). ● Vælg en sky med gendannelsesindstillinger. Hvis det ikke er muligt at gendanne data lokalt, skal organisationer have en sikkerhedskopieringsstrategi på plads. Nogle skytjenester giver dig mulighed for at starte en virtuel maskine (VM), selvom lokal genopstart også er muligt. For systemer, der har nul-tolerance ift. nedetid, er en skybaseret gendannelsesindstilling den bedste løsning. ● Spejl kritiske data. 99.999% oppetid er usædvanligt, men intet er ufejlbarligt. Det er vigtigt at huske, at selvom oppetiden er stor, forekommer der fejl, og data kan ved et uheld slettes eller på en eller anden måde ødelægges. For ekstra kritiske data er det ikke kun klogt at tage backup af data i skyen, men også at spejle dem til et geografisk uensartet område for ekstra sikkerhed.

Bedste gratis opbevaring i skyen

1. Google Drive

Sværvægter inden for cloud opbevaring med forbindelse til G suite apps

15GB gratis lagerplads

G Suite

Backup og Sync desktop app

Gratis lagerplads: 15GB (kan udvides)

Hvis du er en Google-bruger, drager du allerede nytte af Google Drev-integration, f.eks. muligheden for at gemme e-mail-vedhæftede filer fra Gmail. Imidlertid kan enhver tilmelde sig den gratis skytjeneste, selvom de ikke har en Gmail-adresse, ved at oprette en ny Google-konto. Google er også i gang med at lancere Google One, som en slags erstatning for Google Drive, skønt det afhænger af din region, hvor det muligvis ikke er tilgængeligt endnu.

Med 15 GB plads til nye brugere er Google Drive et af de mere generøse cloud-tilbud, og der er lejlighedsvis måder at øge denne gratis kapacitet på. Fordelen er, at denne Google-lagerplads også deles med en brugers andre Google-tjenester, herunder Gmail og Google Fotos.

Mobilapps er tilgængelige for at give nem adgang til iOS- og Android-brugere, og Googles desktop-app til Backup og Sync giver dig mulighed for at synkronisere filer fra din pc til skyen. Google Drive inkluderer også online-kontorværktøjer til tekstbehandling, regneark og præsentationer, som kan gøre det nemt at dele filer med andre.

Image credit: Microsoft

2. OneDrive

Endnu en god lagerløsning, især til Windows-brugere

God integration med Microsoft produkter

Rediger filer uden at hente dem først

Kun 5GB som standard

Ligesom Google Drives appel til Google-brugere, vil OneDrive være en god pasform for enhver, der er bruger af Microsofts tjenester. Der er fx god integration med Outlook.com. Det er også integreret med ikke-Microsoft-tjenester som AutoCAD. OneDrive arbejder også fint sammen med Windows 10, og der er et godt udvalg af rimelige mobilapps til at lette adgangen på farten.

Det er muligt at dele filer med andre mennesker, selvom de ikke er OneDrive-brugere (komplet med justerbare tilladelser), og muligheden for at redigere filer online uden at downloade dem er rar.

Gratis lagerplads: 5GB

Denne tjeneste kommer fra Microsoft - et firma med masser af penge at smide i skyen. Derfor er det lidt skuffende at finde ud af, at OneDrive ikke inkluderer mere gratis plads. Gratis brugere får kun 5 GB lagerplads, selvom det er relativt billigt at øge dette til 50 GB.

Hvis du har Office 365, bliver du automatisk opgraderet til 1 TB plads, men ikke alle ønsker et Office-abonnement.

3. pCloud

En smart tjeneste med et smart online interface

Lette delingsmuligheder

Smart desktop og mobil apps

Rig mulighed for mere plads

Gratis lagerplads: 10GB (kan udvides)

Du kan muligvis ikke genkende navnet, men hvis du leder efter en god portion gratis lagerplads I skyen, kan pCloudvære lige hvad du leder efter. For at sparke tingene I gang, får du en ret generøs pakke på 10 GB at lege med, og der er en begrænsning på 50 GB downlink-trafik pr. måned.

Mens vi primært er interesseret i den gratis version af pCloud, skal du være opmærksom på, at du kan opgradere til 500 GB plads til en månedlig plan på $ 4.99 eller 2 TB til $ 9.99 om måneden - som begge er gode tilbud til lagring af data. De har også årlige og levetidsplaner, som er en billigere mulighed i det lange løb.

Det oprindelige gratis tilbud på 10 GB kan også udvides til 20 GB via en yderligere 4 GB, når du gennemfører nogle tilbud samt henvisninger, som hver tilføjer 1 GB ekstra. Det er også værd at bemærke, at pCloud tilbyder veldesignede desktop- og mobilapps, der supplerer webstedet med problemfri integration af brugers arbejdsgang. Tjenesten har ikke begrænsninger på filstørrelser og med enkle delingsindstillinger er pCloud en fantastisk måde at sende store filer til venner og kolleger - det er endda muligt at dele med folk, der ikke selv bruger tjenesten. Tilføj her fine streamingmuligheder og en pæn online brugerflade, og pCloud er bestemt et besøg værd.

4. Dropbox

Endnu et stort navn inden for online lagerplads

Mange understøttede platforme

Mange smarte funktioner

Kun 2GB plads i starten

Gratis lagerplads: 2GB (kan udvides)

Dropbox er en dinosaur i verdenen af gratis lagerplads i skyen med en webbrugergrænseflade, der forbliver strømlinet og let at bruge. På trods af sin popularitet har Dropbox desværre en af de mindst generøse gratis pakker til nye brugere (kun 2 GB), men der er forskellige måder at øge denne plads på uden at skulle betale, herunder at invitere venner til at deltage (du får 500 MB pr. henvisning og kan skrabe op til 16 GB sammen), udfylde guiden Kom godt i gang (250MB) og bidrage til Dropbox-forummet (som giver 1 GB pr. Mighty Answer du kommer med).

DropBox kommer virkelig til sin ret, når du begynder at dykke ned i tjenestens ekstra funktioner. Der er et fantastisk samarbejdsværktøj kaldet Dropbox Paper, der fungerer som et gruppearbejdsområde, og - hvis du installerer desktop-appen - kan du sikkerhedskopiere fotos automatisk. Funktionen Filanmodninger giver dig også mulighed for at anmode en anden bruger om at uploade en fil til din Dropbox-konto. Derudover giver en funktion kaldet Dropbox Rewind dig mulighed for at gendanne mapper eller hele din konti til et bestemt tidspunkt.

Der er desktop-apps til Windows, Mac og Linux og mobile apps inklusive Android, iOS og endda Kindle. Dette giver Dropbox bred appel, ligesom med understøttelsen af tredjeparts apps og tjenester. Webversionen af Dropbox giver dig mulighed for at redigere filer uden at skulle downloade dem, og det eneste, der virkelig taler imod cloud-lagringstjenesten er, at de fleste alternativer giver mere plads til gratis brugere.

Image credit: MediaFire

5. MediaFire

En meget erfaren skytjeneste

Få op til 50GB gratis

Imponerende UI og delingsmuligheder

Reklamer med gratis konto

Gratis lagerplads: 10GB (kan udvides)

MediaFire har eksisteret i over et årti, og disse års erfaring kan virkelig ses. Du får til at starte med 10 GB ledig plads, men du kan øge dette med 40 GB ekstra gennem aktiviteter som at henvise venner og følge MediaFires sociale mediekonti. Få mennesker er uenige i, at 50 GB gratis skyopbevaring er imponerende. Gratis konti indeholder annoncer, men dette er et lille offer.

Der er understøttelse af store filer op til 20 GB, og delingsindstillingerne er meget imponerende, og tillader endda deling med ikke-brugere.

Den webbaserede brugerflade er også fremragende, og MediaFire tilbyder mobile apps til praktisk upload og download på iOS og Android. Disse gør det nemt at få adgang til filer, du gemmer i skyen, og inkluderer praktiske funktioner såsom automatisk fotosynkronisering.

Bedste cloud-opbevaring til forretningsbrug

1. SpiderOak

Ultrasikker skyopbevaring med en simpel grænseflade

Stærk i sikkerhed

Central enhedsstyring

Ingen samarbejdsmuligheder

SpiderOak er et samarbejdsværktøj, online backup og filhostingstjeneste, der blev grundlagt i 2007. Platformen giver brugerne mulighed for at få adgang til, synkronisere og dele data ved hjælp af en skybaseret server.

Virksomheden lægger vægt på datasikkerhed og privatliv. De tilbyder en cloud-lagring, online sikkerhedskopiering og delingstjeneste, som de hævder er helt sikker at bruge. Dette betyder, at klienten er den eneste, der kan se alle lagrede data. Ikke engang SpiderOak har selv adgang til dine data.

SpiderOaks primære fokus er på privatliv og sikkerhed. Som et resultat heraf har selve værktøjet et meget grundlæggende design. Dette gør administrationskonsollen og al central enhedsadministration meget nem og ligetil at bruge. Det inkluderer også en praktisk træk og slip-funktion til organisering af filer.

Fra det centraliserede enhedsadministrations-dashboard kan brugerne få adgang til indstillinger for alle applikationer, såsom backup og deling. Dashboardet giver også brugere mulighed for at administrere deres konti, indstille gruppetilladelser og få indsigt i brugen.

Potentielle erhvervskunder er nødt til at kontakte SpiderOaks salgsteam direkte for at få et tilbud. Der kræves minimum 500 brugere.

Online-kommentatorer har observeret, at SpiderOak mangler mange af de samarbejdsværktøjer, der er tilgængelige hos andre leverandører af cloud-lagring.

2. Tresorit

Krypter dine filer med Tresorits elegante apps

14 dages prøveversion

End-to-end kryptering

Mange Enterprise-pakker

Tresorit er en cloud-lagerudbyder med base i Ungarn og Schweiz. Firmaet blev grundlagt i 2011. Udbyderen lægger vægt på forbedret sikkerhed og datakryptering for både virksomheder og private brugere.

Hvis du er bekymret i forhold til at sikre, at dine lagrede data holdes sikre online, er Tresorit tjenesten for dig. Denne udbyder giver dig mulighed for at have kontrol med dine filer via 'nul-viden kryptering', hvilket betyder, at kun du og de udvalgte få, som du beslutter at dele med, nogensinde kan se dine data. Din Tresorit-konto kan også sikres ved hjælp af to-faktor-godkendelses-login, og du kan vælge, hvor virksomhedsdata skal opbevares med Data Residency Options. Desuden har du også funktioner som Dokumentscanner, der sikkert skanner og uploader dokumenter direkte til Tresorit.

Tresorits pakker med 'Small Business' starter på $ 25 pr. måned (eller $ 20 månedligt for den årlige plan) med 2-9 brugere. Dette inkluderer krypteret lagerplads på 1000 GB, sikker adgang på op til 10 enheder og synkronisering af eksisterende mappestrukturer.

Tresorits 'forretningsplan' begynder ved $ 30 pr. måned (eller $ 24 månedligt for den årlige plan) for virksomheder med over 10 brugere. Dette leveres med ekstraudstyr som digital rettighedsstyring, fjernsletning og telefonsupport. I skrivende stund er der 50% rabat på "Forretningsplan", så du kan betale så lidt som $ 12 pr. måned

For Enterprise-løsninger skal brugerne kontakte Tresorit direkte. Ekstrafunktioner inkluderet i dette er personaliseret personaleuddannelse, admin API og lokal implementering.

Alle niveauer leveres med en 14-dages gratis prøveperiode.

Den ekstra sikkerhed, der tilbydes af Tresorit, gør det relativt dyrt sammenlignet med andre cloud-backup-løsninger. Imidlertid vil de fleste brugere sandsynligvis sætte pris på den større sikkerhed og ekstra funktioner, der tilbydes af Tresorit.

3. Egnyte

Generøs opbevaring parret med fleksible synkroniseringsværktøjer

15 dages prøveversion

Fremragende integration

Lidt loading problemer

Egnyte blev grundlagt i 2007. Virksomheden leverer software til synkronisering og deling af virksomhedsfiler.

Egnyte giver virksomheder mulighed for at gemme deres data lokalt og online. Alle typer data kan gemmes i skyen, mens data af en mere følsom karakter kan gemmes på servere på stedet. Dette giver bedre sikkerhed.

Virksomhedsteams kan arbejde som de vil og hvor de vil, med et brugervenligt samarbejdssystem gennem Egnytes platform af indholdstjenester.

Egnyte integreres med populære industriapplikationer såsom Office 365 eller Gmail. Dette giver både eksterne og interne medarbejdere let adgang til alle filer.

Egnytes 'Office' -plan starter ved $ 8 pr. medarbejder pr. måned. Dette dækker 5-25 ansatte, 5 TB lagring og en maksimal filstørrelse på 10 GB.

Pakkerne 'Business' starter ved $ 20 pr. medarbejder pr. måned. Dette inkluderer 25-100 ansatte, 10 TB online lagring og maksimal filstørrelse på 10 GB.

For at drage fordel af deres 'Enterprise-pakker', der inkluderer over 100 ansatte, maksimal filstørrelse på 25 GB og ubegrænset lagerplads, skal du kontakte Egnyte direkte.

Egnyte tilbyder en 15-dages gratis prøveversion for alle pakker.

Brugere har observeret, at nogle filer, såsom fotos, kan tage lang tid at indlæse.

4. Dropbox Business

Pålidelig og rimelig opbevaring fra en af de førende inden for online lagerplads

Let at bruge

Gratis i 30 dage

Ingen redigeringsværktøjer

Dropbox er en af de ældste udbydere af skylagring. Det blev grundlagt i 2007.

Hidtil er det en af de mest enkle lagerudbydere at bruge. Dropbox kan installeres på de fleste computere eller enheder og synkroniseres let mellem apps. Appen kan gemme næsten enhver form for fil, mens den aldrig har problemer med kompatibilitet. Du kan nemt trække og slippe filer til skrivebordsappen.

Du kan også nemt dele filer med andre brugere via links. Disse kan deles med brugere, der ikke har en Dropbox-konto. Grupper kan også gøre brug af Dropbox, som omdanner mapper til samarbejdsarbejdsområder. Desuden kan du med Dropbox Transfer sende op til 100 GB filer med blot et par klik.

Da Dropbox har eksisteret i lang tid, integreres det med de fleste andre apps, såsom MS Office og Slack. Alle filer og mapper kan deles med andre brugere, selvom de ikke er en del af din konto. Disse brugere vil være begrænset til deres egen plans lagringsgrænse. Dropbox Business kan forbindes til din personlige konto, så du kan få adgang til alle dine filer på et sted. Funktion til personlige konti "automatisk kamera upload" er nu også tilgængelig for forretningskonti fra november 2018.

Dashboardet er enkelt og let at bruge. Herfra kan administratorer se, hvor mange holdmedlemmer de har såvel som eventuelle ventende invitationer. Du kan begrænse deling og tillade / blokere kommentarer, som du finder passende. Dashboardet giver dig adgang til indstillinger og overvåger brugen. Dropbox tilbyder en 30-dages gratis prøveversion, der beder om dine betalingsoplysninger. Din plan opgraderes automatisk efter prøveperioden, hvor pengene trækkes på dit kort.

Planen 'Standard' starter ved $ 12,50 pr. bruger pr. måned fra 3 brugere og inkluderer 3 TB lagerplads. Pakken 'Avanceret' begynder ved $ 20 pr. bruger pr. måned med ubegrænset lagerplads. For at abonnere på niveauet 'Enterprise' skal brugerne kontakte Dropbox direkte. Nogle brugere har kommenteret på manglen på online redigeringsværktøjer.