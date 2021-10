Bedste Android smartwatch 2021: de bedste muligheder for dig der har en Android

Med det bedste Android smartwatch mener vi de smartwatches, der fungerer bedst, når de er parret med en Android telefon, og der er mange at vælge imellem, og det er her, denne guide kommer ind.

Mulighederne omfatter ikke kun dem, der kører Wear OS, som det seneste Samsung Galaxy Watch 4, men også muligheder, der kører Tizen, Fitbit OS og mere. Faktisk er operativsystemet en af de mange ting, du skal kigge efter, når du køber et smartwatch - men i det mindste ved du, at hvis du køber noget der er inkluderet i denne vejledning, vil det fungere godt med din telefon.

Udover det skal du overveje, hvilke fantastiske funktioner du helst vil have, såsom træningssporing eller noget mere avanceret som pulsmåling eller GPS funktionalitet, men du vil også tænke over, hvilken stil der passer bedst til dit udseende.

Og selvfølgelig skal du også tænke over, hvad dit budget er. Vi har testet alle de vigtigste wearables på markedet for at hjælpe dig med at beslutte, hvilke enheder der bedst opfylder disse kriterier, så du kan finde det, der fungerer for dig.

Som nævnt er det ikke alle enhederne på denne liste, der bruger Googles Wear OS (som Fitbit Versa 3), så vi har en separat liste over de bedste Wear OS ure, hvis det er det, du leder efter, eller vi har en mere generel bedste smartwatches guide også.

Ellers har vi rangeret de bedste smartwatches, der er kompatible med Android telefoner i denne liste. Vores placeringer er baseret på pris, ydeevne, design og hvor godt uret kan integreres med Android økosystemet af fitness apps.

Du er forkælet med valg, så tag dig tid til at læse de fulde anmeldelser igennem, og glem det ikke - hvis du er iPhone ejer, fungerer de fleste af dem stadig med din Apple telefon, men mangler muligvis et par funktioner.

Bedste Android smartwatch 2021

(Image credit: Samsung)

Det bedste Android smartwatch samt et af de bedste smartwatches generelt, Samsung Galaxy Watch 4 er spækket med funktioner. Med en forbedret batterilevetid i forhold til forgængeren og noget interessant ny software i form af One UI Watch 3, er det en overbevisende blanding af funktioner helt ned til dens nye krops sammensætnings værktøjer.

Der er begrænset kompatibilitet, hvis du ikke har en Samsung smartphone at parre den med, og vi savner den roterende ramme (selvom der er en virtuel), men du kan ikke slå Samsung Galaxy Watch 4 for all-round stil og nyttige funktioner. Dens smukke display hjælper yderligere også her med hurtig ydeevne, der følger med dine planer.

Det er måske ikke det mest specielle fitnessur derude, men det er en solid all-rounder for dem, der er ivrige efter at kontrollere deres puls, iltindhold i blodet og mere, mens de også ser godt ud i deres fritid.

Læs hele anmeldelsen Samsung Galaxy Watch 4

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch 3 er fyldt med funktioner og fås i to størrelser, der passer til forskellige håndled.

Vi elsker tilbagevenden af den fysiske roterende ramme, som du ikke finder på Galaxy Watch Active serien. Det gør det til en fornøjelse at zippe igennem de cirkulære menuer i Samsungs Tizen software. Watch 3 gifter sig med fremragende, moderne design med topklasse fitnessfunktioner som GPS og multisport sporing.

En lille ulempe er, at batteriet kun holder en dag, men det gør Apple Watch også. Men Watch 3 gør mere end op for dette med dets fremragende software, alle de fitnessfunktioner, du kan ønske dig, og en premium fornemmelse, der retfærdiggør den høje pris.

Læs hele anmeldelsen Samsung Galaxy Watch 3

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Versa 3 er et fremragende smartwatch, især hvis dit fokus er mere på fitness end generelle smarte funktioner.

Den har GPS, SpO2 overvågning, 24/7 aktivitet og pulsmåling, guidede vejrtrækningsøvelser og mange træningstilstande. Med Fitbit Premium abonnements tjenesten får du også adgang til et Health Metrics dashboard, som lader dig dykke endnu dybere ned i dine sundheds- og fitnessstatistik.

Der er dog andre højdepunkter ud over fitness siden, Fitbit Versa 3 har en lys, skarp og klar AMOLED skærm og op til seks dages batterilevetid i vores test. Det er ikke en kæmpe opgradering fra Versa 2, dens smartwatch funktioner er lidt begrænsede, og for at få mest muligt ud af dets fitnessværktøjer har du brug for et abonnement oven på den i forvejen dyre hardware, men kvalitet kommer sjældent billigt.

Læs hele anmeldelsen Fitbit Versa 3

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch Active 2 sælges sammen med den originale Watch Active, men vi foretrækker denne nyere model takket være et opdateret design, fantastisk batterilevetid og en digital touch ramme, som i høj grad manglede før.

'Aktiv' branding betyder, at dette er et smartwatch, der er mere velegnet til træning og fitness tracking i forhold til det almindelige Galaxy Watch, afspejlet i de store coachingforslag og påmindelser der skal hjælpe dig til at nå dine fastsatte mål.

Det er vandtæt, velegnet til løb, svømning og cykling blandt andre aktiviteter, håndterer meddelelser godt, og du skal kun oplade det hver anden dag.

Læs hele anmeldelsen Samsung Galaxy Watch Active 2

(Image credit: Fitbit)

Fitbit laver flere smartwatches, men den billigste af flokken er Versa Lite. På trods af prisen er det stadig et godt valg af Android ur takket være en række funktioner.

Selvom den mangler indbygget GPS, kan du tilslutte den til din telefon for at registrere løberuter, og der er alle de sports sporings funktioner, som du finder på Versa 2 eller Ionic.

Batterilevetiden er førsteklasse i vores erfaring og vil vare omkring fem dage, selv ved konstant brug, og selve enheden er slank og let, så det er let at have det på i seng til søvnregistreringsfunktionerne.

Det mangler NFC, så du kan ikke bruge Fitbit Pay, men hvis du vil have Fitbit oplevelsen i et ur til en god pris, er det en no brainer.

Læs hele anmeldelsen Fitbit Versa Lite

(Image credit: Fossil)

6. Fossil Sport Det bedste ældre Wear OS ur Specifikationer OS: Wear OS Skærm: 1.2-tommer 390 x 390 AMOLED Processor: Quad-core 1.2GHz Indbygget lagring: 4GB Batterilevetid: To dage Opladningsmetode: Proprietary IP klassificering: IP68 Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth, GPS Grunde til at købe + Let design + Kraftfuldt ur Grunde til at lade være - Mangler avancerede funktioner - GPS kan være langsom

Fossil Sport er uden tvivl et af de første ure fra virksomheden, der kan følge med Samsung Galaxy Watch og Apple Watch.

Det er let, så det er behageligt at have på til forskellige øvelser, og det er bygget med fitness i tankerne med GPS og en nøjagtig pulsmåler inkluderet.

På trods af sit sportslige fokus føles designet stadig premium, og det er en af de mere kraftfulde Wear OS enheder, da det kommer med Qualcomm Snapdragon Wear 3100 chipsættet indeni, og vi fandt det mærkbart slankere end nogle andre muligheder.

Læs hele anmeldelsen Fossil Sport

(Image credit: Honor)

7. Honor Magic Watch 2 Det bedste smartwatch for batterilevetid Specifikationer OS: LiteOS Kompatibilitet: Android , iOS Skærm: 1.2-tommer / 1.39-tommer 454 x 454 AMOLED Processor: N/A Indbygget lagring: 4GB Batterilevetid: 7 dage / 14 dage Opladningsmetode: Magnetisk forbindelsesstift IP klassificering: Vandtæt Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth, NFC Grunde til at købe + Fantastisk batterilevetid + Top fitness funktioner Grunde til at lade være - Støvmagnet - Begrænset ikke-fitness funktioner

Honor Magic Watch 2 er fantastisk, hvis du vil have masser af avancerede fitnessfunktioner i et smartwatch, der kan udgøre et mere elegant, cirkulært ur. Det er ikke et fuldt sports ur, men det pakker GPS, masser af forskellige træningstilstande med detaljeret information, og softwaren kan give feedback på nogle aktiviteter.

Den bedste del er en til to ugers batterilevetid, udholdenhed, der er meget sjælden at finde på andre smart ure med stor skærm. Dette imponerede os virkelig.

Husk, at dette stort set er en fitness tracker, der ligner et ur, da dets få smartwatch funktioner er meget rudimentære, og meddelelse systemet ikke er det bedste. Det er også bedst at bruge på Android, da der mangler funktioner, hvis du opretter forbindelse til en iPhone, men for Android fitnessfans er dette en god mulighed.

Læs hele anmeldelsen Honor Magic Watch 2

(Image credit: Mobvoi)

8. TicWatch Pro 3 Det bedste til innovativ displayteknologi Specifikationer Kompatibilitet: Android, iOS Skærm: 1.4" 454 x 454 OLED parret med LCD skærm Processor: Snapdragon Wear 4100 Indbygget lagring: 8GB Batterilevetid: Op til 72timer, 45 ekstra dage i Essential tilstand Opladningsmetode: Magnetisk forbindelsesstift IP klassificering: IP68 Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC Grunde til at købe + Stort batteri varer 3 dage + Fast chipset Grunde til at lade være - Nogle gange dårlig grænseflade - Søvnsporing er ikke den bedste

TicWatch Pro 3 er en god all-rounder, der ikke nødvendigvis udmærker sig på et hvilket som helst område. Men det behøver det ikke, fordi det også er billigere end dets top-end rivaler.

Og det indeholder en del. For det første var det det første smartwatch, der brugte top-end Snapdragon 4100 chipsættet, så ydeevnen er god i vores test. Det giver også to til tre dages batterilevetid, eller - hvis du skifter det til Essential tilstand - kan det fortsætte i op til 45 dage.

TicWatch Pro 3 har også en god skærm - 1,4 tommer 454 x 454, der er skarp, lys og lydhør, plus uret har alle de typiske sundheds- og fitnessfunktioner, du kan forvente af et smartwatch. Du skal bare ikke købe dette til søvnsporing, da vi fandt ud af, at det ikke var særlig præcist.

Læs hele anmeldelsen TicWatch Pro 3

(Image credit: Mobvoi)

9. TicWatch E2 Det bedste superbillige Wear OS ur Specifikationer OS: Wear OS Skærm: 1.39" 400 x 400 OLED Processor: Snapdragon Wear 2100 Indbygget lagring: 4GB Batterilevetid: Omkring 48timer Opladningsmetode: Magnetisk forbindelsesstift IP klassificering: IP67 Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Grunde til at købe + Et billigere alternativ

Let to dages batterilevetid Grunde til at lade være - Ingen NFC til betalinger - Uinteressant design

Nu er det tid til en af de billigste enheder på denne liste, og det kommer fra den kinesiske producent Mobvoi. TicWatch E2 er ikke en kæmpe forbedring i forhold til det første generations ur, men det tilbyder nogle fantastiske funktioner i betragtning af prisen.

Vi kan virkelig godt lide to dages batterilevetid og det faktum, at du kan få alle funktionerne i Wear OS på et ur til en så lav pris. Det er en ganske imponerende bedrift, og derfor er det på vores bedste Android watch liste.

Der er ingen NFC (så ingen Google Pay), men vi kan tilgive det til denne pris, især når du får GPS og en pulsmåler.

Er du ikke sikker på designet? Hvorfor ikke tage et kig på TicWatch S2? Det er et bemærkelsesværdigt lignende ur, men det kommer med et lidt anderledes udseende.

Læs hele anmeldelsen TicWatch E2

Hvordan vi testede

Vi har gennemgået hvert smartwatch fuldt ud, som vi har rangeret i denne vejledning, så vi er sikre på, hvordan de er sammenlignet med hinanden og resten af konkurrencen.

For at oprette vores placering overvejede vi vores anmeldelse score, specifikationerne, funktionerne, ydeevnen, prisen og hvordan de stabler op til alternativer.

Hvad skal man kigge efter, når man køber et smartwatch til brug med Android For det første skal du ikke købe et Apple Watch, da de ikke fungerer med Android. Udover det er det at vælge et med de funktioner, som du har brug for. Er du ligeglad med at kunne tage et EKG eller er grundlæggende pulsmåling nok? Er du til sundhed og fitness eller vil du for det meste bare have underretninger? Overvej alt det, sammen med hvilke priser og stilarter der passer dig.

Fungerer disse smartwatches også med en iPhone? De fleste smartwatches, der fungerer med Android, fungerer også med en iPhone. Du kan dog miste noget funktionalitet, og der er et par stykker, der slet ikke virker, f.eks. Samsung Galaxy Watch 4. For de bedste resultater med en iPhone skal du holde dig til et Apple Watch.