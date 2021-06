Battlefield 2042 udgivelsesdato, trailers, gameplay og kort

Det nye Battlefield hedder officielt ’Battlefield 2042’, og det udkommer til oktober.

Det er blevet udråbt til at være ’det mest ambitiøse’ spil i serien, og er bygget på den seneste Frostbite motor. Baner med 128 spillere bliver tilgængelige på de seneste konsoller og PC, mens en række nye våben, køretøjer og gadgets også bliver introduceret – og ja, rygterne om en robothund holdt stik.

Battlefield 2042 kommer dog ikke til at have en singleplayer kampagne eller Battle Royale, som rygterne ellers gik på. I stedet får spillere adgang til tre ’distinkte, forskellige multiplayer oplevelser’. Vil du vide mere? Så læs videre – her har vi samlet alt, vi ved om det kommende Battlefield 2042.

Battlefield 2042: skåret ind til benet

Hvad er det? Det næste spil i Battlefield serien

Det næste spil i Battlefield serien Hvornår kan jeg spille det? 22. oktober, 2021

22. oktober, 2021 Hvad kan jeg spille det på? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One og PC

Hvad er Battlefield 2042?

Battlefield 2042, udviklet af EA DICE, er det nyeste spil i rækken i den klassiske Battlefield serie. Det er det 17. spil i serien og er et multiplayer-fokuseret førstepersons skydespil. Battlefield 2042 bliver seriens officielle debut på PS5 og Xbox Series X.

Battlefield 2042 udgivelsesdato, platforme og pris

Battlefield 2042 udkommer d. 22. oktober 2021 til PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One og PC.

Man kan nu forudbestille Battlefield 2042 med tre forskellige versioner at vælge mellem. Priserne er endnu ikke ude hos de danske forhandlere, men kommer nok ikke til at afvige synderligt fra priserne i EU, der er som følger: den standard PS4, Xbox One og PC version kommer til at koste £59.99 (cirka 450 kr), mens Xbox Series X/S og PS5 versionen koster £69.99 (cirka 520 kr). Battlefield 2042 Gold Edition koster £89.99 (cirka 670 kr) på PC og £99.99 (cirka 750 kr) på konsol. Endelig kan man få lov til at slippe £109.99 (cirka 820 kr) for Battlefield 2042 Ultimate Edition på PC eller £119.99 (cirka 900 kr) for konsollerne.

Vælger man at forudbestille, får man tidlig adgang til den åbne beta – ruller du længere ned, kan du læse mere information om betaen og den tekniske spiltest.

Battlefield 2042 trailers

Gameplay trailer

EA Dice gav os endelig et indblik i Battlefield 2042s gameplay, da de fremviste spillet i live action under Microsoft og Bethesdas samlede fremvisning på E3 2021 konferencen. Traileren viste os et af spillets baner – ’Hourglas’ hedder den – der foregår i Egypten.

Gameplay traileren viser tanks, der skyder helikoptere ned, der kollapsede i et flammehav blandt sandklitterne, mens soldater kravlede rundt på banen som veludrustede myrer. Traileren viste også Hourglass’ neon beklædte skyskrabere, hvor elevatorer giver spillere adgang til den øverste etage – og alle etagerne imellem, håber vi, selvom det ikke blev vist. Når spilleren når toppen af skyskraberne, kan de zipline over til andre hustage og bruge deres wingsuit til at svæve fra deres nye position.

Traileren giver også prøver på Battlefield 2042’s dynamiske vejr, der helt sikkert nok skal skabe fuldstændig kaos. I traileren raser en tornado gennem Hourglass banen og skaber ødelæggelse på sin vej, men disse tilfældigt genererede naturkatastrofer kan både være en fordel eller ulempe for spillerne. Du kan forsøge at undgå tornadoen – så meget som muligt – ved at søge tilflugt i skyskraberne, eller du kan vælge at udnytte den til din fordel i forsøget på at besejre dine fjender.

Du kan se traileren herunder:

Battlefield 2042 afsløringstrailer

Den første officielle trailer for Battlefield 2042 blev vist under Battlefield afsløringen d. 9. juni. Traileren gav os det første ordentlige indblik i, hvordan Battlefield 2042 kommer til at se ud, og det ser ud til, det bliver en episk affære med dynamisk vejr, store kampe og endda robothunde. Tjek det ud herunder:

EA Play 2020

Det nye Battlefield var en del af en teknisk trailer under EA Play 2020, selvom vi ikke vidste meget om det dengang. Her fik vi dog kun et glimt af noget, der stadig var "under udvikling".

Fra de korte glimt, vi har set, ser det ud til, at ansigtsanimationer er mere realistiske end tidligere, og at slagmarkerne er større - potentielt med flere spillere (som rygtet).

"Vi skaber episke kampe i en skala og troskab i modsætning til noget, du har oplevet før", sagde EAs leder af studiet, Laura Miele, under videoen. Det er måske ikke meget at gå ud fra, men det antyder, at Dice planlægger at udnytte kraften fra de nye konsoller til det yderste. Tjek det selv nedenfor 44 minutter inde i videoen:

Battlefield 2042 setting

Battlefield 2042 udspiller sig i en verden, der er på kanten af komplet ødelæggelse. Mad-, energi- og vandmangel har ledt til ’den største flygtningekrise i menneskets historie’, som en konsekvens af mange af verdens nationers handlinger. Blandt disse flygtninge er de ”Non-Patriated” (også kendt som No-Pats), der består af familier, bønder, ingeniører og soldater, der er blevet efterladt uden en nation at kalde deres.

De sidste to supermagter er USA og Rusland, der kæmper for at få adgang til klodens sidste tilgængelige ressourcer. I et forsøg på overlevelse tilslutter Non-Pat Specialister sig begge sider, så de, når den sidste kugle er blevet affyret, har et sæde ved bordet. Spillerne tager kontrol over disse Non-Pat Specialister.

EA DICE har kaldt Battlefield 2042 en ’ægte revolution’ af Battlefield franchisen.

Battlefield 2042 multiplayer modes

Ifølge EA DICE vil Battlefield 2042 have tre ’distinkte, forskellige multiplayer oplevelser’, men Battle Royale er ikke en af dem.

Den første af disse multiplayeroplevelser er All-Out War, der beskrives som den næste generation af de Conquest og Breakthrough baner, vi tidligere har set i serien. Det foregår på en kæmpe bane med plads til 128 spillere på PC, PS5 og Xbox Series X, mens PS4 og Xbox One spillere må tage til takke med en 64 spillers version, der er blevet nedskaleret til sidste generations konsoller, men stadig er større end tidligere spils baner (mere information om banerne finder du længere ned i artiklen). EA DICE har forsikret spillere om, ’at gameplay, begivenheder og specielle øjeblikke vil blive oplevet af alle Battlefield spillere uanset hvilken platform, de spiller på’.

Conquest er den ’klassiske all-out krigsoplevelse’. Her kæmper spillerne mod hinanden på en stor bane, og ifølge EA DICE har denne mode en varieret pacing, hvor spillerne kan vælge hvor og hvordan, de vil kæmpe. EA DICE siger, at Conquest kommer til at have momenter med mange spillere, der kan gøre kamp en smule kaotisk, mens andre momenter vil være mindre kaotiske og mere personlige.

Breakthrough er på den anden side en mere strømline oplevelse. Her angriber den ene side, mens den anden forsvarer. Man kæmper om at erobre bestemte områder, hvilket resulterer i store sammenstød mellem de to hold.

Udover All-Out War kommer der også til at være to andre multiplayeroplevelser i Battlefield 2042. Den anden hedder Hazard Zone og er beskrevet som en ’helt ny, højrisiko, hold-baseret spiltype i Battlefield franchisen’. EA DICE har lagt vægt på, at dette ikke er en battle royale mode, men i stedet er det en ’moderne fortolkning af multiplayeroplevelsen, der er decideret DICE, men meget forskellig fra All-Out Warfares Conquest og Breakthrough baner’. Vi ser frem til at lære mere om Hazard Zone i de kommende måneder.

Den tredje multiplayeroplevelse bliver annonceret på EA Play d. 22. juli. Den bliver udviklet af DICE LA og bliver endnu en ny mode for franchisen. EA DICE har kaldt den tredje mode ’et kærlighedsbrev til Battlefield fans og en oplevelse, mangeårige fans af serien vil føle sig komfortable med’.

EA DICE har også offentliggjort, at Battlefield 2042 kommer til at have et battle pass for hver sæson, der vil have et gratis og premium niveau – selvom det premium niveau angiveligt kun kommer til at indeholde kosmetiske genstande og aldrig baner.

Ifølge udvikleren selv, vil hver sæson skubbe spillets narrativ frem og introducere nyt indhold. Battlefield 2042 kommer til at have fire sæsoner i dets første år – hvor fire nye specialister samt nye lokationer bliver introduceret løbende.

Battlefield 2042 kort

Battlefield 2042's All Out War multiplayeroplevelse bliver lanceret med syv baner. På grund af størrelsen på banerne, er hver af dem delt op i distinkte sektioner, hvor der er flere delmål inde i de sektioner, der er arrangeret i klynger. Klynger er områder, hvor objekter og delmål er fokuseret i et område, såsom en landsby, et stadion eller en olieboreplatform. Sektorerne bestemmer, hvordan du får kontrol over et område. Før man får kontrol over en sektor, skal man klare alle delmål inde i den sektor.

Tjek dem ud herunder:

Kaleidoscope - Songdo, Sydkorea

Her skal du kæmpe for at få kontrol over en disinformationshub. Banen har store skyskrabere med adskillige etager, kanaler udenfor med køretøjer, der både fungerer på land og til vands, en TV-station og alskens ziplines, der gør det muligt at glide på tværs af hustagene.

Manifest - Branai, Singapore

I Singapore kommer spillerne til at kæmpe over forsyningslinjer. Her er en massiv containerpark og automatiserede kraner, der samler containerne op og flytter dem, mens du spiller. Spillerne kan også få adgang til skib, der indeholder områder, man kan erobre. Kamp i denne bane skulle efter sigende blive ‘intens’.

Orbital - Kourou, Fransk Guinea

‘Kontroversiel opsendelse af et rumskib bliver et ræs med tiden’ - sådan beskriver EA DICE selv banen, hvor du skal kæmpe om at få kontrol over affyringsområdet. Der kommer til at være en masse action rundt om opsendelsen og det omgivende område, og raketten kan endda blive sendt op – men det går, angiveligt, ikke altid efter planen...

Discarded - Alang, Indien

I denne bane skal de forskellige faktioner kæmpe for at sikre sig kontrol over nedrige nukleare aktiver. Der er store, strandede skibe fordelt pletvis rundt på banen, der er strandet på grund af de skiftende vandstande, hvor ét af dem, kaldet ‘Colossus’, skjuler en ubåd indeni.

Renewal - Den østlige ørken, Egypten

Spillere skal i Renewal kæmpe for at kontrollere et skelsættende agrikulturelt teknologicenter midt i den egyptiske ørken. Banen er delt i to halvdele: den ene side er frodig og grøn, den anden er ren ødemark.

Hourglass - Doha, Qatar

Hourglass er en ‘by tabt i tiden’ og tvinger spillerne til at kæmpe for en tabt konvoj. Banen er en af de større, og her finder du en by i neon, komplet med skyskrabere, der lyser op, når massive sandstorme blæser forbi, et stadion overdænget med sand og en stor motorvejssammenfletning, hvor konvojen nu står.

Breakaway - Queen Maud Land, Antarktika

Battlefield 2042’s største bane er 5,9km2 og hedder Breakaway. Her skal spillerne kæmpe om at få kontrol over gas- og olieressourcer. På banen er der siloer, der kan eksplodere og særegne kampområder.

Battlefield 2042 Specialister

i Battlefield 2042 kommer spillerne til at indtage rollen som Specialister, der er soldater med hver deres unikke træk og specialiteter, men med muligheden for selv at vælge, hvilke våben man bruger, så du på den måde kan bruge alle våben.

Specialiteter kan for eksempel være en gribekrog, der lader Assault Specialists suse til højere oversigtspunkter; en OV-P Recon Drone, der lader Recon Specialists præcisere fjendtlige mål; eller en S21 Syrette Pistol, der lader Support Specialists affyre små flasker, der kan helbrede holdkammeraterne.

Ved lanceringen vil der være 10 Specialister, der hver falder ind under traditionelle roller – Engineer, Assault, Suppoert eller Recon. Indtil videre er fire Specialister blevet afsløret:

Wikus “Casper” Van Daele

Fødested: Sydafrika

Rolle: Recon

Specialitet: OV-P Recon Drone

Karaktertræk: Bevægelsessensor

Webster MacKay

Fødested: Canada

Rolle: Assault

Specialitet: Gribekrog

Karaktertræk: Adræt

Maria Falck

Fødested: Tyskland

Rolle: Support

Specialitet: S21 Syrette Pistol

Karaktertræk: Krigslæge

Pyotr “Boris” Guskovsky

Fødested: Rusland

Rolle: Engineer

Specialitet: SG-36 Sentry Gun

Karaktertræk: Sentry Operatør

Specialister kan skifte deres våben konfigurationer on-the-go takket være Battlefield 2042s nye ’Plus System’, der lader dig skifte sigte, geværløb og type af ammunition undervejs. Spillerne kommer også til at have adgang til et wingsuit, så de kan svæve ud fra høje bygninger i de forskellige baner.

Nye våben som M5A3, K30 og AV9 bliver også introduceret, og køretøjer kommer til at spille en stor rolle – spillerne kan styre tanks, jetjagere, helikoptere og mere. Disse køretøjer kan anmodes på ethvert givent tidspunkt til enhver lokation. Ifølge EA DICE er køretøjer i Battlefield 2042 en ’platform for godt team play’. Hvert sæde i køretøjerne har en vital rolle, så at have flere spillere i køretøjet, gør det til et mere effektivt våben.

Battlefield 2042 gameplay

Battlefield 2042 kommer til at læne sig op ad sandbox-oplevelsen mere end noget andet spil i serien. Banerne har dynamisk vejr, der tvinger spillerne til at undgå, eller udnytte, naturkræfter som tornadoer og sandstorme. Battlefield 2042 kommer også til at have miljøer og terræn, der kan ødelægges, jorden kan deformeres og ændres, mens der også vil være ’mindre måder’, man kan interagere med verden på – det kan være at løfte eller hæve fortøjningspæle og broer, så køretøjer ikke kan passere.

For dem, der ikke er komfortable med at spille mod andre mennesker, eller bare gerne vil blive bekendte med Battlefield, inden de hopper hovedkulds ud i de storslåede slag, er der også muligheden for at spille de store multiplayeroplevelser mod og sammen med AI spillere. Man kan også vælge at spille med et mix af ægte mennesker og computerstyrede spillere. AI spillernes sværhedsgrad kommer angiveligt til at skalere alt efter spillerens evner, og AI kampene kommer til at hjælpe mod spillerens overordnede progression.

Battlefield 2042: teknisk spiltest

Hvis du vil have fingrene i Battlefield 2042, inden det udkommer til oktober, har du held i sprøjten. EA DICE planlægger en teknisk spiltest i juli for dem, der er blevet identificeret som veteraner af serien (eksklusivt til USA og EU). Disse spillere vil blive inviteret til at spille i et lukket miljø under NDA.

Efter det, men før lanceringen, vil dem, der har forudbestilt Battlefield 2042 modtage adgang til en tidlig open beta. De specifikke detaljer om denne beta er endnu ikke blevet delt.

Battlefield 2042 nyheder

Vi har samlet de største nyheder om Battlefield 2042 herunder.

Battlefield 2042 briefing

EA DICE afholdte en Battlefield 2042 briefing d. 15. juni, hvor udvikleren forklarede yderligere detaljer om det nye Battlefield, som en opfølger på gameplay afsløringen d. 13. juni. Du kan se den fulde video på Twitch.

Ingen planer om Battle Royale

EA DICE bekræftede under en digital forhåndsvisning af Battlefield 2042, at udvikleren ikke har nogle planer om at inkludere en Battle Royale mode ved lanceringen.

EA rekrutterer Call of Duty leder

EA har rekrutteret en tidligere Call of Duty chef, der skal bidrage til Battlefield seriens vækst. Firmaet har for nylig annonceret, at man har hyret den tidligere Call of Duty General Manager, Byron Beede, som General Manager og Senior Vice President på Battlefield serien (via IGN).

EA siger om ansættelsen, at den ’signalerer et strategisk og langsynet engagement til væksten af franchisen’.

Det er dog Beedes erfaring, der er det mest interessante. Beede har tidligere været General Manager på både Call of Duty og Destiny franchiserne, og har senest arbejdet på lanceringen af Call of Dutys live service tilbud, Call of Duty Mobile og Call of Duty: Warzone.

Mens Beede primært skal fokusere på fremtiden for Battlefield franchisen, kan hans viden omkring live service spil vise sig at være en kæmpe gevinst for Battlefield 2042.