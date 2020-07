De bedste soundbarer i 2020

Hvad er den billigste soundbar I kan anbefale? Det er ikke Sonos Arc, men I stedet Sony HT-MT300, som er en kompakt soundbar, der vil passe ind de fleste steder. Den leveres med en trådløs subwoofer og har en vejledende pris på 2.500. Vi har dog set den flere steder til omkring 1.300, så se dig for og du kan gøre et kup på en billig men god soundbar.

I takt med at TV bliver tyndere og tyndere, blive de indbyggede højttalere også dårligere og dårligere. Lad os bare være ærlige, selv de bedste Samsung TV ville have godt af et eksternt højttalersystem – og dette er årsagen til, at vi har samlet de bedste soundbarer på markedet i en læsevenlig guide.

Hvis du prioriterer den slanke udformning af din nye fladskærm højere end god lyd, så vil du have stor glæde af en soundbar.

De bedste soundbarer du kan købe netop nu, vil dog ikke rage for meget ud ved siden af din nye slanke skærm, som et ældre stereoanlæg ellers ville gøre. Moderne soundbarer er ligesom moderne TV lavet til at se godt ud, ligesom de naturligvis skal tilfredsstille din øregang. De er en fornuftig løsning til mindre hjem og små rum, hvor du ellers ikke kan klemme et traditionelt 7.1-højttalersystem ind.

Størstedelen af soundbarerne på denne liste er designet til at skulle placeres foran din skærm, men de kan også vægmonteres ovenover eller ved siden af, hvilket giver dig ekstra frihed, når du skal indrette din hjemmebiograf.

Udover primært at bestå af fremadrettede højtalere, er mange soundbarer også i stand til at projektere lyden på måde, så det lyder som om, at den kommer fra flere forskellige vinkler.

Vil du have ægte surround sound? Tjek vores liste med de bedste Dolby Atmos-højttalere

Mangler du et smart tv-møbel til dit nye TV?

Hvad er det største problem med soundbarer? Der er så mange at vælge imellem. Hvis du ikke finder den, der passer dig bedst, kan du ende med én, der ikke passer ind i dit hjemmebio-setup – eller knap leverer bedre lyd end dit TVs indbyggede højttalere.

Læs videre herunder for at se de bedste soundbarer du kan købe i 2019, uanset om du ønsker Dolby Atmos -understøttelse, multirums-højttalere, lækkert design eller andre avancerede funktioner som bonus til en fantastisk lydoplevelse.

De bedste soundbarer: TechRadars favoritter

Sonos Arc Samsung HW-Q90R Soundbar Sony HT-X8500 Soundbar Q Acoustics M4 Soundbar Samsung HW-Q70R Soundbar Sennheiser Ambeo 3D Soundbar Sonos Beam Denon HEOS Bar LG SK8 Soundbar Vizio SB362An-F6 Sound Bar Polk Audio Command Bar

(Image credit: Sonos)

1. Sonos Arc

Den bedste soundbar du kan købe netop nu

Mål: 1141.7 x 87 x 115.7mm (W x H x D) | Højttalere: 5.0.2 | Påstået output: N/A | Forbindelser: HDMI input (ARC), optical digital audio til HDMI converter, Bluetooth, Ethernet port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR receiver

Dolby Atmos, TrueHD og Dolby Digital Plus

Diskret alt-i-et soundbar

Imponerende lyd ved surround sound og musik

Passer ikke til alle rum

Sonos er på gaden med en ny surround sound-løsning. Dette er deres enkle soundbar kaldet Arc. Vi kan ikke helt kan gennemskue, om enheden får sit navn fra HDMI-interfacet, den buede lyd eller det faktum, at det måske er en metafor for en enhed, der leverer imponerende surround-lyd til det moderne minimalistiske hjem. Uanset hvad er den nye soundbar fast besluttet på at vende hele soundbar-genren på hovedet – og det gør den. Sonos Arc understøtter Dolbys seneste TrueHD og Dolby Digital Plus lydformater, og kan herigemmen levere den bedste ukomprimerede lydkvalitet, som findes på de nyeste Blu-Ray-film og hos nogle af de førende streaming-tjenester. Dernæst forbedrer den 3D-lydbilledet ved hjælp af Dolby Atmos, som kaster lydene rundt på væggene omkring dig, så det lyder som om de kommer fra alle vinkler.

Alt dette lyder muligvis kompliceret, men opsætningen af Sonos Arc kunne ikke være enklere, og involverer, ligesom alle nyere Sonos-produkter, kun et par trin på smartphone-appen. De minimalistiske kabelforbindelser og alt-i-et-konstruktionen tilføjer en vidunderlig følelse at strømlinet æstetik – alt dette gør det til den bedste soundbar, som du kan købe i 2020.

Læs hele anmeldelsen: Sonos Arc

Image credit: Samsung (Image credit: Samsung)

2. Samsung HW-Q90R Soundbar

Traditionelle Hi-Fi-højttalere kan godt begynde at ryste i bukserne!

Mål: 1226 x 83 x 136mm (B x H x D) | Højttalere: 7.1.4 | Påstået output: 512W | Forbindelser: 2 x HDMI input, 1 x HDMI output med eARC, optical digital audio input, USB (service only), Bluetooth og WiFi

Fantastisk kraftig lyd

Dolby Atmos og DTS:X

Understøtter mange kilder

Begrænset antal HDMI-indgange

Samsung HW-Q90R er firmaets spritnye flagskibs-soundbar. Den understøtter ikke kun objekt-baseret lyd i form af Dolby Atmos og DTS:X, det er også den eneste model fra 2019, som kan opnå dette ved hjælp af baghøjttalere og fire opadrettede drivere.

Selv i 2020 kommer ingen anden soundbar i nærheden af at producere fuld Dolby Admos og DTS:X-lyd og takket være tuningen fra Harman Kardon lyder HW-Q90 endnu bedre med musik. En god samlet pakke og fuld-speccede HDMI-indgange skaber den næsten perfekte soundbar… så længe du har råd til den.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung HW-Q90R Soundbar

Image credit: Sony (Image credit: Sony)

3. Sony HT-X8500 Soundbar

Sonys alt-i-én Dolby Atmos-bar er måske den bedste til prisen i år

Mål: 890 x 64 x 96 mm (B x H x D) | Højttalere: 2.1 | Påstået output: N/A | Forbindelser: 1 HDMI input, 1 HDMI Out (ARC), analogue audio in/out, Ethernet, optical audio in, Bluetooth, Wi-Fi

Understøtter Dolby Atmos og DTS:X

Kompakt formfaktor

Integreret subwoofer

Ingen opadfyrende drivere

Når man medtager, at sammenlignelige Dolby Atmos-kompatible soundbarer typisk koster det dobbelte, er det ikke svært at anbefale Sonys HT-X8500. Den lavere pris kan måske ses i forbindelser og funktioner, men det der for alvor overraskeros er hvor godt HT-X8500 lyder.

Nøglen til den fremragende lyd i HT-X8500 er Sonys egen Vertical Sound Engine – som sammen med Dolby Atmos og DTS:X-indhold skaber en overbevisende illusion af omsluttende lyd, som tillader Dolby Atmos-film at fremstå med en klar fornemmelse af et udvidet lydbillede i højden og vidden.

Byggekvalitet og design er i top og den overordnede lydmæssige ydelse imponerer med klarhed og bredde i præsentationen. Vil du have en soundbar, som er en biograf værdig og ikke slår huller i sparegrisen, er dette nok dit bedste bud netop nu.

Læs den fulde anmeldelse: Sony HT-X8500 Soundbar

Image credit: Q Acoustics

4. Q Acoustics M4 Soundbar

“Skulle der findes en bedre spillende soundbar til mindre end 3.000 kroner, har vi ikke hørt den endnu”

Mål: 1,000 x 90 x 142mm (B x H x D) | Vægt: 4.9kg | Påstået output: 100W | Input: 1 x HDMI, 1 x digital optical, 1 x 3.5mm | Output: N/A | Wireless: Bluetooth aptX | Subwoofer inkluderet?: Ja | Special features: N/A

Meget musikalsk

Let at bruge

Kun stereo

Ingen HDMI-indgang

Q Acoustics M4 giver ikke umiddelbart hjertebanken med sit let prosaiske udseende, sine 2.1 kanaler og manglende HDMI-porte. Men du behøver blot lytte til M4 og hvad den formår med både film og musik, før tvivlen øjeblikkeligt bliver afløst af begejstring. Den spiller faktisk så godt, at den udfordrer hele ideen om at levere så mange kanaler som muligt til en lav pris. Den spiller bedre end stort set alle rivaler i samme prisklasse og giver fuld valuta for pengene – især hvis du går ligeså meget op i musik som i film.

Læs hele anmeldelsen af: Q Acoustics M4 Soundbar

Image credit: Samsung (Image credit: Samsung)

5. Samsung HW-Q70R Soundbar

En pæn soundbar med gode specifikationer til film og gaming

Mål: 1100 x 59 x 100mm (B x H x D) | Højttalere: 3.1.2 | Påstået output: 3300W | Forbindelser: HDMI input og output med ARC, optical digital audio input, Bluetooth | Subwoofer inkluderet?: Ja

Stor og oppslugende lyd

Medfølgende subwoofer

God til film og spil

Kun én HDMI-indgang

Samsungs lydstudie i Californien kører med klatten for tiden. Over de sidste par år, har laboratoriet hjulpet firmaet med at sende flere prisvindende soundbarer på gaden, som eksempelvis sidste års Samsung HW-M650, den Dolby Atmos-kompatible Samsung HW-N850 og nu Samsung HW-Q70R, en soundbar som er designet til at passe til den koreanske gigants lineup af QLED-TV i 2019. Har du fulgt med i Samsungs navngivning på det sidste, vil du vide, at Samsung HW-Q70R er en videreudvikling af sidste års HW-N650 og selvom den nye model koster mere, er der også en god nyhed. Q70R understøtter Dolby Admos og DTS:X og benytter stadig Acoustic Beaming-teknologi til at udvide lydbilledet. Resultatet er en stor og åben scene, som passer godt til store skærme. Den overordnede effekt er lidt tung fortil, men det må forventes, når der ikke er nogen baghøjttalere. Medtager du designet, byggekvaliteten og funktionerne er her tale om en solid soundbar i mellemklassen.

Læs hele anmeldelsen: Samsung HW-Q70R Soundbar

Image credit: Philips (Image credit: TechRadar)

6. Sennheiser Ambeo 3D Soundbar

Fremragende 3D-lyd - men det koster

Mål: 1265 x 135 x 171 mm | Vægt: 18.5kg | Højttalere: 5.1.4 | Påstået output: 500W | Input: Digital coaxial in, Digital optical in, HDMI 2.1 output (eARC), 3 HDMI 2.0a In, Audio in 3.5 mm jack | Wireless: Bluetooth 4.2 and AAC | Subwoofer inkluderet?: Nej

Fremragende lydkvalitet

Effektiv Dolby Atmos

13 separate drivere

Gigantisk pris, størrelse og vægt

Ingen AirPlay eller AptX til Bluetooth

Sennheiser er måske bedst kendt for sine hovedtelefoner og professionelle mikrofoner, men har i den seneste tid, med introduktionen af deres nye Ambeo Soundbar, også gjort sig bemærket inden for ambitiøs hjemme audio

Den store soundbar er proppet med de seneste lydteknologier, herunder Dolby Atmos og DTS:X til surround sound, samt Sennheisers egen Ambeo ”Virtual 3D”-lydsystem. Sennheiser har med Ambeo klart stillet skarpt på hjemmebiomarkedet, selvom barrens Wi-Fi-forbindelse betyder, at den også kan fungerer som et imponerende lydsystem. Den er ikke perfekt – Sennheisers afhængighed af Google Home for at kunne streame via wifi er lidt besynderlig – men på ren lydkvalitet sikrer Ambeo SOundbar, at den er pengene værd.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser Ambeo 3D Soundbar

Image credit: Sonos

7. Sonos Beam

Dette er den smarte soundbar vi har ventet på

Mål: 68.5 x 651 x 100 mm | Vægt: 2,8kg | Højttalere: 3 | Påstået output: N/A | Input: 1 x Digital Optical-In, 1 x HDMI-in | Trådløse forbindelser: Sonos | Subwoofer inkluderert?: Nej | Specielle funktioner: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Fint kompakt design

HDMI ARC-kopatibel

Super lyd

Ingen Dolby Atmos

Til prisen er Sonos Beam en fantastisk soundbar, som fuldt ud udnytter Sonos-økosystemet og er en fryd at bruge (det samme gælder opsætningen, hvis dit tv har HDMI ARC). Den mindre formfaktor betyder, at enheden asser godt til et tv på 32 tommer, men kan også fint benyttes sammen med større modeller. Sonos Beam har ikke øredøvende bas og den manglende Dolby Atmos -understøttelse vil måske ærgre nogle, men til prisen havde det også været en overraskelse, hvis det var inkluderet. Stemmestyringen virker pt. kun med Alexa, men det fungerer godt og hvis du har investeret i noget af Amazons TV-legetøj, er det værd at lege med.

Læs hele anmeldelsen af: Sonos Beam

Image credit: Denon

8. Denon HEOS Bar

En kraftig og veludstyret udfordrer til Playbar

Mål: 72 x 1100 x 148 mm | Vægt: 4,8kg | Højttalere: 3,0 | Påstået output: N/A | Input: 4K HDMI Input og HDMI Output | Trådløse forbindelser: Bluetooth, 802.11ac Wi-Fi | Specielle funktioner: Heos Multi-Room Audio

Fremragende lydkvalitet

Håndterer alle formater og kilder

Forsinkelse imellem skift

Utilgængelig USB-indgang

Med sine ni drivere arrangeret i sæt af tre til venstre, center og højre kanal samt virtuel surround sound-modus skabes illusionen om at have flere højttalere i rummet, og HEOS Bar er stort set alt du har behov for.

Velsignet med en balanceret lydscene, har HEOS Bar umiddelbart vist sig godt udrustet til musik, og har en varm men veldefineret lyd, som er helt dens egen. Her er det ikke så vigtigt, at vi savner muligheden for at kunne fintune lydindstillingerne. Musik lyder fremragende, især de højtopløste formater, hvorfra HEOS Bar skaber en masse detaljer. Vi oplevede dog ved flere tilfælde, at første halve sekund af sange blev skåret fra.

Læs hele anmeldelsen af: Denon HEOS Bar

(Image credit: LG)

9. LG SK8 Soundbar

Kompakt design med god lyd til en god pris

Output: 360W | Højttalere: 2.1 | Mål: 1061(w) x 57.5(h) x 87(d)mm | Vægt: 3.0 | Inputs: One HDMI in, one HDMI out, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, optical audio input | Trådløse forbindelser: Bluetooth | Subwoofer: Ja

Stilfuldt men kompakt

Åben og klar lyd

Understøtter mange kilder

Temmelig flad sub

Ingen bagkanaler

Kun én HDMI-indgang

LG SK8 ligger elegant og kompakt under dit tv og leverer en ren, detaljeret og åben lyd. Selvom du er nødt til at tage LG SK8's Dolby Atmos-påstande med et gran salt (da den mangler ægte surround-kanaler og da subwooferen har knap så meget slagkraft) har den stadig meget at byde på til prisen.

Den understøtter mange kilder, ser attraktiv ud, og lyder mere kraftfuld, end den ser ud – det uanset om du ser film eller spiller musik. Den indbyggede skærm og Google Assistant-understøttelse gør den samtidig let at bruge.

Læs hele anmeldelsen: LG SK8 Soundbar

Image credit: Focal (Image credit: Cliff Joseph)

10. Vizio SB362An-F6 Sound Bar

Imponerende lydopgradering til dit TV, til budgetpris

Mål: 914.4mm x 52.1mm x 133.1mm | Vægt: 2.54 Kg | Højttalere: 2.0 | Påstået output: N/A | Input: 1 x digital optical,1x 3.5 mm jack | Trådløs: Bluetooth | Subwoofer inkluderet?: Nej

Kraftig dramatisk lyd

Dolby Audio og DTS Virtual:X

Ingen HDMI

Ingen LCD display

Den primære funktion ved SB362An-F6 – også kendt som ”36 tommer 2.1 Sound Bar” hos flere forhandlere – er den lave pris. Den koster under 1.000 kroner på nettet. Trods den lave pris, har den et pænt design og vil passe under de fleste tv. Vizio har lagt vægbeslag med i æsken.

SB362An-F6 er ikke perfekt, men den dramatiske og store lyd kan være en massiv opgradering af lyden til dit TVs indbyggede højttalere. Virtual:X-teknologien virker også godt og hjælper med at skabe en inddragende atmosfære. Den mangler måske en masse ellers vigtige funktioner, men til prisen er det et rent røverkøb.

Læs hele anmeldelsen: Vizio SB362An-F6

Image credit: Polk

11. Polk Audio Command Bar

Billig og meget smart

Mål: 1091 x 51 x 102mm | Vægt: 2,25kg | Højttalere: 2.1 | Påstået output: 260W | Input: 1 x SPDIDF, 1 x HDMI, 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB connection | Output: 1 x HDMI output med Audio Return Channel (ARC) | Trådløse forbindelser: Bluetooth | Subwoofer inkluderet?: Ja | Specielle funktioner: Indbygget Alexa

Alexa er indbygget

Plads til Fire TV

Billig

Appen burde kunne mere

Lyden er gennemsnitlig

Polk Audio Command Bar passer til ethvert lille eller mellemstort lokale. Som du måske kan se på soundbarrens design, har Command Bar indbygget stemmestyring, via Alexa, hvilket gør den ganske smart. Den er også relativt billig, til ca. 2.800 kroner, og har en medfølgende subwoofer.

Lyden er veldefineret og kraftig i bunden, den har smarte funktioner og ser samtidig godt ud.

Læs hele anmeldelsen af: Polk Audio Command bar

