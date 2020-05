Assassin's Creed Valhalla bliver måske kun 30FPS på Xbox Series X – slet ikke godt nok

Assassin’s Creed Valhalla, det 12. spil I Ubisofts serie, kan ende med at tøffe afsted med kun 30FPS på Xbox Series X. Det burde ikke være tilfældet.

Til trods for at kunne prale af 12 teraflops og understøttelse af 120fps, ser det ikke ud til, at Assassin’s Creed Valhalla vil kunne ramme den eftertragtede 4K/60fps-oplevelse, som mange gamere hungrer efter.

I et interview med Eurogamer Portugal fortæller Ubisoft: ” VI kan i øjeblikket garantere, at Assassin’s Creed Valhalla bliver afviklet med 30 FPS. Assassin’s Creed Valhalla vil kunne udnytte de hurtigere loadtider, og lader spillerne suge sig ind i verdenen og historien uden forhindringer.

"Endelig vil Assassin’s Creed Valhalla nyde godt af forbedret grafik gjort muligt af Xbox Series X, og vi kan ikke vente med at se den smukke verden vi skaber i fremragende 4K-opløsning.”

Vi har taget kontakt til Ubisoft UK, som bekræfter, at spillet vil køre med ”minimum 30 FPS” og samtidig understreger, at det ikke ”kun handler om bedre grafik i den kommende konsolgeneration, men også hurtigere loadtider og ny arkitektur.”

Grafik frem for ydelse

Bortset fra tilføjelsen af lidt nyt grafisk lir, bliver oplevelsen i store træk den samme på Xbox Series X – hvad angår ydelsen – som den vil være på Xbox One X. Lad os ikke glemme, at Assassin’s Creed Odyssey kørte i 4K/30fps. Hvor stor bliver forskellen imellem de to versioner så?

Det er uvist om Ubisoft vil lave en særlig performance mode, som normalt sænker opløsningen mod til gengæld at give en højere og ikke nødvendigvis fastlåst billedhastighed. Det er også muligt, at Ubisoft kan komme med flere optimeringer, før spillet frigives. Uagtet er det svært ikke at være skuffet over, at en af årets største tredjepartstitler til Xbox Series X kun kan give 30fps, når du kører spillet i en 4K-opløsning. Det burde slet ikke være nødvendigt at fedte rundt med 30 billeder i sekundet, når vi tænker på de massive kræfter, som ligger i Microsofts nye konsol.

Slut med 30 billeder i sekundet

Konsoller har historisk set været holdt tilbage af svage processorer, som ofte er designet til laptops og derefter tilpasset til konsollerne. Af denne årsag har 60fps gaming været muligt (og ofte normen) på PC-hardware i over et årti, imens konsollerne ofte plages af en ujævn ydelse. Nu til dags kan de fleste PC’er klare mere end 60fps og når højere framerates såsom 144fps, så det er trist, at konsolspillerne stadig tøffer afsted med kun 30fps.

Selvom både Xbox Series X og PS5 vil være udstyret med en AMD Zen 2 processor, lader det til at begrænsningen på 30fps ikke forsvinder lige foreløbig. Vi ser langsomt udviklere gå væk fra den begrænsende billedhastighed, især inden for konkurrenceprægede spil såsom first-person shooters og kampspil. Udviklere af single-player-titler virker dog mere tilbageholdende og prioriterer i stedet flottere grafik i forhold til mere en mere smidig og flydende præsentation. Er det ikke på tide, at konsolspillere får fordelen fra begge verdener?

(Image credit: Ubisoft)

Alligevel ikke kraftig nok

Microsoft praler med, at Xbox Series X er den kraftigste konsol nogensinde, hvilket er svært at afvise, når man ser specifikationerne. Det kan dog stadig blive et for ambitiøst mål at ramme 4K/60fps, selv med hjælp fra Nvidias dyreste grafikkort GeForce RTX 2080Ti, som kæmper med at fastholde 60fps ved 4K i Assassin’s Creed Odyssey med max-indstilligner.

Når det er sagt, kunne det være rart at få valget imellem enten opløsning eller ydelse, idet forskellen på 1440p (en ganske normal opløsning på PC-skærme) og 4K kan være ret ubetydelig, imens springet fra 30 til 60fps øjeblikkelig er synlig.

Assassin’s Creed Valhalla lander på Xbox Series X og PS5, når det udkommer på til jul. Vi håber at høre mere om spillet på Ubisofts E3-agtige digitale event, Ubisoft Forward, som finder sted d. 12. juli, og vi får samtidig en bedre idé omkring udviklernes prioriteringer, når flere next-gen-titler bliver annonceret.