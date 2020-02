Apple kan være få måneder fra at lancere sine første over-ear-hovedtelefoner

A mockup of Apple's over-ear headphones from German tech publication, Curved.

Skal vi stole på KGI-sikkerhedsanalytikeren, Ming-Chi Kuo, er Apple på nippet til at afsløre sine første trådløse over-ear-hovedtelefoner. En rapport fra Kuo (via 9to5Mac), forudså lanceringen af de opgraderede Apple AirPods og AirPods Pro i 2019, siger, at de trådløse hovedtelefoner vil blive lanceret samtidig med en række nye produkter i første halvdel af 2020.

Dette betyder, at vi kan få de første over-ear-hovedtelefoner fra Apple at se til WWDC i juni måned. Når det er sagt, er Apple også kendt for at afholde events tidligere på året, eksempelvis afslørede de Apple Arcade og Apple TV Plus i marts i 2019, samt de opgraderede AirPods.

De sidste fem år (2019, 2018, 2016 og 2015) har Apple netop afholdt lanceringer i marts, så det er slet ikke utænkeligt, at vi kan få de nye hovedtelefoner at se inden for få uger i stedet for måneder.

Kuo hævder, at vi inden for de næste par måneder får den ventede iPhone SE 2 at se, samt en ny iPad Pro og MacBooks med de nye scissor-taster. Dertil kommer der en ”mindre trådløse lademåtte, UWB tag og et sæt high-end Bluetooth-hovedtelefoner” fra Apple.

UWB tag er noget vi har hørt om I et stykke tid, og skulle være et stykke Apple-tilbehør, som er designet til at ”tagge ting fra din hverdag”, så de ikke bliver væk” – dette lyder som en direkte konkurrent til Tile.

Hvad kan vi forvente fra Apple-hovedtelefoner?

Kuos rapport går ikke i detaljer med de sagnomspundne Apple-hovedtelefoner, men det er noget, som respekterede analytikere har talt om i lang tid; i 2018 påstod han, at Apple arbejdede på at opgradere sine AirPods (hvilket viste sig at holde stik) og talte om et sæt ”own-brand, high end over-ear-hovedtelefoner med et helt nyt design”. Vi forventer at disse trådløse hovedtelefoner vil få samme H1-chip, som sidder i AirPods (2019) og PowerBeats Pro. Den er designet til at forbedre forbindelsen og batterilevetiden, og tillader en ny ”Hej Siri” stemmeaktivering i de opgraderede AirPods – alt sammen noget vi håber at se i de kommende over-ear-hovedtelefoner.

Hvad angår lyden, kan det tænkes, at de nye Apple StudioPods låner lidt fra Beats, såsom Beats Solo Pro; som uden tvivl er firmaets bedste hovedtelefoner til dato. De har en mere naturlig lyd end nogle af deres mere bastunge forgængere. Ønsker Apple at StudioPods skal konkurre med de bedste af de øvrige over-ear-hovedtelefoner på markedet, bør de lære fra Sony og tilbyde samme høje kvalitets strøjdæmpning, som vi ser i Sony WH-1000XM3.

(Image credit: Curved)

Vi så gerne en videreudvikling af Apples klassiske design, hvor deres rygede over-ear-hovedtelefoner kan få et elegant design med rene linjer, lavet i høj kvalitet og uden forstyrrende hardware, som ødelækker det simple look.

Det tyske tech-medie Curved er kommet med deres bud på, hvordan hovedtelefoner kan se ud. Du kan se billederne herover. Billederne fra Curved er baseret på Apple HomePod, og ”benytter samme stof som Apples smarte højttaler”. De har desuden ladet sig inspirere af Beats-hovedtelefoner i forhold til form og byggekvalitet, men udskiftet Beats-logoet med Apples eget. Vi tvivler dog på, at der kommer til at være så mange farver, da Apple er blevet verdenskendt for sine hvide enheder.