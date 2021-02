Apple Watch 7 bliver sandsynligvis Apples næste smartwatch i sværvægtsklassen, men det er ikke umuligt, at den bliver lanceret samtidig med Apple Watch SE 2. Det bliver efterfølgeren til Apple Watch 6. Sidstnævnte er en kraftkarl, der kom på markedet i 2020. Vi håber, at efterfølgeren vil byde på nye funktioner og egenskaber.



Da 7'eren sandsynligvis lader vente på sig et stykke tid endnu, ved vi stadig kun meget lidt om, hvordan den vil opføre sig. Vi har dog hentet nogle rygter om designet og funktionerne i Apple Watch 7.



Vi har har heller ikke set os for fine til at udarbejde en ønskeliste over funktioner og ændringer, vi ønsker implementeret i Apple Watch 7. Listen er baseret både på funktioner, vi har ønsket os tidligere, eller ting vi ikke har været så vilde med - ligesom vi har taget en smule udgangspunkt i, hvad konkurrenterne foretager sig i øjeblikket.



Opdatering: Der tales om, at Apple vil være i stand til at bruge Apple Watch-batteriet som en haptisk motor til feedback. Dette kan betyde, at Apple Watch 7 muligvis har en markant forlænget batterilevetid.

Kort og godt

Hvad taler vi om? Apples næste smartwatch

Apples næste smartwatch Hvornår kommer den? Formentlig i september 2021

Formentlig i september 2021 Hvad vil den koste? Formentlig fra omkring 3.400 kr.

Apple Watch 7 – lanceringsdato og pris

De eneste rygter om lanceringsdatoen kommer fra analytikeren, Ming-Chi Kuo, der er kendt for at være ret træfsikker med sine Apple-prognoser. Han forudser ifølge 9to5Mac, at vi vil se en ny version af Apple Watch.



I sig selv er dette ikke så overraskende, eftersom Apple i flere år har lanceret nye udgaver af Apple Watch i september. Selv med alle de vanskeligheder, som pandemien førte med sig i 2020, forblev de tro mod den etablerede form. Derfor tror vi, at vi vil se Apple Watch 7 i september 2021 og måske i midten af måneden.



Med hensyn til prisen har vi indtil videre ingen indikationer. Apple er dog ret konsekvent med prissætningen. Ved lanceringen havde Apple Watch 6 en startpris på 3.400 kr., og selvom der har været en vis prisvariation de seneste år, tror vi stadig, at Apple Watch 7 vil befinde sig i samme prisklasse.

Apple Watch 6 (Image credit: Future)

Nyheder og rygter

Der er endnu ikke så mange rygter om Apple Watch 7, men vi har opsnappet småbidder. I podcasten 'Outside' sagde Apples administrerende direktør Tim Cook, at "der er en masse innovation, der skal bringes på plads" og "vi er stadig kun i opstartsfasen - tænk på, hvor mange sensorer der er i din bil. Og din krop er utvivlsomt vigtigere end bilen".



Selvom dette er meget vagt, antyder dét med kroppen et øget fokus på funktioner relateret til sundhed og motion i fremtidige versioner af Apple Watch.

Dette er i tråd med prognoserne fra Ming-Chi Kuo. Han forudsagde, at "det nye Apple Watch vil drage fordel af innovation inden for sundhedsfunktioner og forbedret fysisk design."



Således ser det ud til, at Apple Watch 7 vil have både bedre sundhedsegenskaber og et nyt design. Og designændringen kan være stor, da dette kom efter et forskningsnotat (opsnappet af 9to5Mac), hvor Kuo sagde, at der vil være en stor ændring i det fysiske design".

Selvom han har sagt, at dette vil gælde for Apple Watch-modellerne, der kommer i anden halvdel af 2021, "tidligst", så det er muligt, at dette først vil ske med en senere model.

En sådan sundhedsfunktion kan for eksempel være et glukometer, der måler blodsukkeret. En melding antyder, at Apple Watch 7 muligvis er et af mange smartwatches, der får denne funktion i 2021. Dette vil være særligt nyttigt for diabetikere, der regelmæssigt skal holde øje med blodsukkeret. Det kan også være nyttigt for personer med andre lidelser.

Remmen til Apple Watch 7 kan også vise sig at være en innovation. Et patent viser en rem med integrerede batterier. Dette er noget, der kan forlænge batteriets levetid på Apple Watch. Imidlertid sker det ofte, at patenter ikke kommer i praktisk brug, så man kan ikke være sikker på at se nøjagtigt denne løsning.

(Image credit: Patently Apple/USPTO/Apple)

Vi har også set et patent, der viser muligheden for en Touch ID-fingeraftrykslæser i kommende Apple Watch-modeller. Faktisk er dette allerede blevet nævnt i flere patenter, herunder en der beskriver en Touch ID-læser integreret i startknappen. Et andet patent bag det samme link nævner et kamera inde i skærmen, som skal være usynligt, når det ikke er i brug.

I patenterne fremgår det også, at Apple synes at være i stand til at anvende en mat sort overfladebehandling på det anodiserede metal, der bruges på deres smartphones og ure. Således kan dette være en ny farve, der bliver introduceret med Apple Watch 7. Også her har vi til gode at se, om disse patenter rent faktisk bliver ført ud i livet.

Hér virker Touch ID-fingeraftrykslæseren mest sandsynlig, da det ikke burde være svært for Apple at integrere, og det samtidig vil være uhyre nyttigt.

Et andet patent, vi har set, skitserer, hvordan Apple kan bruge batteriet som en haptisk motor, hvilket afgiver en vibration, når skærmen berøres. Det kan betyde en fjernelse af den standard haptiske motor. Dette kan gøre batteriet større, hvilket igen kan resultere i længere batterilevetid.



Der er også i længere tid blevet hvisket om , at Apple ønsker at skifte fra de OLED-skærme, deres enheder har i dag, til mikro-LED'er. Nogle af disse meldinger nævner Apple Watch som en mulig kandidat.



Mikro-LED'er kan potentielt forbedre billedkvaliteten og reducere strømforbruget, så en sådan ændring vil være velkommen. En melding fra DigiTimes går dog på, at dette først vil kunne ske om få år.

Det ønsker vi os

Det er flere ting vi gerne ser, at Apple implementerer i Apple Watch 7. Her redegør vi for vores hedeste og mest ubeskedne ønsker.

1. Bedre batterikapacitet

(Image credit: TechRadar)

Indtil videre har ingen Apple Watch-modeller kunne prale med omfattende batterilevetid. Batterierne har ikke været direkte elendige, men de er i bedste fald fuldstændigt gennemsnitlige. Det er skuffende, når man har at gøre med en premium-enhed. Dette gælder især nu, hvor du kan kortlægge søvnen, da du ikke både kan have uret på, mens du sover, og samtidig oplade det.



For Apple Watch 7 har vi således det store ønske, at Apple viser store fremskridt på batterifronten, så det kun skal oplades lejlighedsvis eller måske bare én gang om ugen.

2. En ny, central egenskab

Apple Watch 6 er et fremragende smartwatch, men den opgradering, det udgjorde, var ikke noget at gå i svime over. Dette skyldes til dels, at det ikke var ledsaget af nye spændende funktioner. Med Apple Watch 7 ønsker vi noget helt nyt og noget, der kan gøre os svimle af begejstring.

Præcis hvad dette skulle være, er vi usikre på. Men det er okay, da det i så fald bliver endnu mere spændende, hvis det kommer som en fuldkommen overraskelse. Vi er sikre på, at Apple vil være i stand til at bakse noget sammen, hvis de virkelig prøver.

3. Forbedret søvnmåling

(Image credit: TechRadar)

Den søvnmåling, du får med Apple Watch 6, er mildt sagt enkel. Når du bruger den officielle funktion (og ikke en tredjeparts-app), får du ingen oplysninger om, hvor lang tid du har tilbragt i de forskellige søvnfaser (N1-3 og REM), eller hvordan din søvn kan have påvirket stressniveauet (og omvendt) - eller søvnkvaliteten over tid.



Disse opgraderinger kan sandsynligvis ske via softwareopdateringer, men uanset om det sker på den måde eller ved hjælp af optimeret hardware, ønsker vi en langt bedre søvnovervågning i Apple Watch 7. Den aktuelle funktion er ikke ligefrem en konkurrent til andre enheder og søvnovervågningsapps.

4. Flere og bedre træningsfunktioner

Apple Watch 6 er helt fint som et simpelt aktivitetsarmbånd, men for mere ambitiøse atleter opfattes det sandsynligvis som mangelfuldt. Det ville være rart at kunne indstille for eksempel intervaltræning, og i vores test oplevede vi, at GPS'en ikke er så nøjagtig som på andre enheder og især ikke når det gælder større afstande.



Således ønsker vi både bedre GPS og flere træningsfunktioner. Måske noget der minder om en "professionel funktion" til træning.

5. En variant med rund skærm

Her taler vi om ting, der næppe vil ske. Det skal dog ingenlunde bremse os i at ønske, at Apple Watch 7 skal kunne fås i både firkantet og rund form.



Selvom Apple Watch-serien utvivlsomt ser godt ud, er der stadig mange, der ønsker en rund urskive på håndleddet. Konkurrenter som Samsung Galaxy Watch 3 har vist os, hvordan dette kan fungere godt og samtidig se cool ud.



Apple tilbyder allerede mange muligheder, når det handler om farver og stropper, så hvorfor ikke en alternativ fysisk form? Kom nu!