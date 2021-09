Apple Watch 7 lancering, pris og nyheder

Apple Watch 7 er netop blevet landeret på Apples iPhone 13 event 14. september. Her præsenterede Apple et Apple Watch 7, som har fået en designmæssig overhaling sammenlignet med tidligere versioner.

Du kan i øvrigt se Apples event her.

Apple Watch 7 har et helt nyt look. Uret har bevaret de afrundede kanter, men med en tyndere skærmkant, som giver hele 20% mere skærm set i forhold til Apple Watch 6. Og hvad skal du bruge den store skærm til? Ja, du kan for eksempel åbne et fuldt tastatur, så du kan skrive din næste roman direkte på uret.

Selvom rygterne fik os til at forvente en endnu større designændring i retning af et mere fladt udseende som 13, men uret har (heldigvis) bibeholdt de rundt kanter.

Uret får også nogle sundhedsfunktioner: Du kan måle iltniveauet i dit blod med en ny sensor og app, eller tage et EKG (elektrokardiogram) når som helst, hvor som helst eller tjekke din puls. Eller du kan bruge andre sundhedsfunktioner som mindfulness eller søvnregistrering.

Apple Watch 7 får en 70% lysere skærm indendørs, IP6X-støvmodstand, den samme WR50-vandtæthed (ned til 50 meters dybde) som tidligere modeller.

Uret bliver også mere robust og holdbart. Frontglasset er blevet gjort 50% tykkere i forhold til Apple Watch 6. Samtidig har Apple kombineret touch-panel og OLED skærm til én enhed, som har gjort det muligt at gøre selve skærmen tyndere.

Batteriet er det samme (forventet 18 timer), men genoplades 33% hurtigere. Så du kan lade fra 0-80% på 45 minutter. og hvis uret er fladt, når du skal i seng, kan du med 8 minutters opladning få strøm nok til 8 timers søvnregistrering. Smart, men husk, at du så skal stå lidt før op, så du kan nå at lade dit ur til næste dag.

Apple Watch 7 er Apples nyeste smartwatch og efterfølgeren til Apple Watch 6 fra sidste år. Der kom ikke noget Apple Watch SE 2 i denne omgang, så i lige nu er Apple Watch SE det billigste smartwatch i serien.

Apple Watch 7 kører med det nye watchOS 8, noget Apple allerede har vist frem, og som også kommer til Apple Watch 3 og nyere smarture. Men det er Apple Watch 7, som vil få mest ud af det nye styresystem.

Apple Watch 7: De vigtigste nyheder

Hvad er det? Apples næste smart watch

Apples næste smart watch Hvornår kommer det? Apple siger "I løbet af efteråret"

Apple siger "I løbet af efteråret" Hvad koster det? $399 - Der er endnu ikke nogen danske priser

Apple Watch 7 lancering og pris

Selv om uret blev vist frem ved Apples event den 14. september, så ved vi stadig ikke, hvornår vi kan forvente at se uret i danske butikker. Apple har kun afsløret, at uret kommer senere i år: "Fås til efteråret", som de skriver. Vi regner december for en vintermåned, så vi forventer at uret kommer i handlen inden december i år.

Prisen er sat til 399 dollars. I danske kroner er det cirka 2.500 kroner, men her kan der også være nogle udsving, så prisen ender et andet sted for os danskere.

Design og skærm

Apple har opdateret designet, men bibeholder de runde kanter på uret. Ved at gøre rammen mindre, er det lykkedes Apple at gøre skærmen 20 % større end på Apple Watch 6. Den ekstra skærmplads gør det blandt andet muligt at få plads til et fuldt tastatur på skærmen.

Skærmen er en Retina Display OLED skærm, som også er blevet 70% lysere - indendørs. Apple kommer også med en lang række nye urskiver, som kan udnytte den nye, store skærm fuldt ud.

WatchOS 8

Eventen gik ikke i dybden med nye funktioner på Apple uret, men det blev dog afsløret, at uret får WatchOS 8.

Det giver nye funktioner, som cyklister kan glæde sig til. Det er jo ekstra dejligt for os her i Danmark.

Den nye funktion her er, at Apple Watch 7 nu selv opdager, at du kører på cykel og foreslår dig at starte en træningssession. Og uret er så smart, at det automatisk sætter din træning på pause, når du f.eks. stopper for at få en tår vand, og genoptager træningen, når du igen begynder at træde i pedalerne.

Apple Watch gør det muligt at dele dine træning med venner og familie, og I kan også konkurrere om, hvem der når sine mål først. Der er også fokus på mindfulness, så uret kan hjælpe dig med at slappe af, så du undgår stress.

Du kan også via stemme-feedback få at vide, hvor langt du er cyklet og andre statistikker. Og så er der kommet forbedret registrering af fald, så dit Apple Watch 7 kan ringe til alarmcentralen, hvis det går galt.

Uret får også en række sundhedsfunktioner som EKG, måling af iltmætning i blodet og mindfulness.

WatchOS 8 gør det også muligt at bruge dit Apple Watch 7 ur som nøgle til din bil eller dit hus, i hvert fald hos udvalgte producenter.