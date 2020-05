Lækage: Apple Watch 6 kan forudse angstanfald

Apple Watch Series 6 kan ende med at byde på nogle nye funktioner relateret til helbred, når det engang lanceres – herunder en sensor der vil hjælpe med at forudse og advare om angstanfald – ifølge seneste lækage.

Analytiker Jon Prosser kom med udtalelsen under seneste afsnit af Geared Up-podcasten, hvor han siger, at Apples ”største fokus” i et next-gen smartur er de ”mentale helbredsfunktioner” – hvilket bygger videre på produktets eksisterende fokus på funktioner der monitorerer brugerens helbred såsom et gyroskop, der kan registrere om en bruger er ved at falde om.

Ifølge Prosser, som også kunne afsløre eksistensen af en ny udgave af Apple TV 4K – kan Apple Watch 6 ved at aflæse iltniveauet i dit blod og din hjerterytme afgøre om du er ved at hyperventilere.

De kan identificere et angstanfald før det sker og advare dig fra uret. Hvis du kører bil, kan de eksempelvis bede dig om at holde ind til siden og lave vejrtrækningsøvelser, når du holder stille.

Vi forventer at se det nye Apple Watch i slutningen af 2020. Hvad angår den nye funktioner tilføjede Prosser: ”Jeg håber, at det kommer i år (men) det kommer måske til næste år.”

Gå ikke i panik

Apple fokus på det mentale helbred er interessant. Der er godt nok en fare for, som altid, at utilstrækkelig sensor-teknologi misinformerer brugeren omkring dennes helbred – et emne som stadig er grund til megen forvirring og misforståelser.

Vi må vente og se, om rygterne holder vand.

