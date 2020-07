Apple MacBooks kan få tastatur af glas for mere eksklusivt look og holdbarhed

Apples MacBooks kan måske ende med at få et nyt tastatur med knapper af glas, i hvert fald hvis vi skal tro et patent, der netop er dukket op online.

Wccftech opdagede patentet for det gennemsigtige tastatur, der er indgivet til US Patent & Trademark Office, hvor Apple fremlægger ideen om taster, der er udformet af glas for bedre holdbarhed, og samtidig giver et mere premium look.

Patentet beskriver et design, hvorved selve tasten er fremstillet af et glasmateriale med et lysblokerende materiale på undersiden, fra hvilken formen på tasten kan skæres ud (og et "bærelegeme") omkring sig (der understøtter både glasmateriale og bundoverflade). Så med andre ord, vil bogstaverne blive trykt på undersiden i stedet for på oversiden af tastaturet, hvilket gør, at det ikke slides væk som på et almindeligt tastatur.

Baggrundsbelysningen vil være nedenunder, der lyser bogstaverne op fra undersiden, og patentet nævner også muligheden for forskellige farver baggrundsbelysning eller endda RGB LED-pærer, der kan bruges til at ændre farven og lysstyrken på tegnet på tasten. Den overordnede idé er derfor at have et smart og stilfuldt udseende af taster med muligheden for at bruge enten glas til det gennemsigtige materiale, eller som Apple nævner, gennemsigtige polymerer eller gennemsigtig keramik (som safir).

Uanset hvilket materiale der vælges, så er tanken, at det ikke kun ser godt ud, men at materialet, der bruges til disse taster, vil være "holdbart og vanskeligt at plette eller ridse, selv når det udsættes for millioner af brugscyklusser".

Knapper som disse vil også kunne være meget robuste, selvom de er tynde, hvilket potentielt kan føre til tydere MacBooks.

Mere hårdført

De fleste producenter af bærbare computer er konstant på udkig efter nye måder at forbedre sejheden og holdbarheden af deres produkter, og det kan være tilfældet, at Apple vil slå et slag for mere robust hardware, eftersom vi for nylig så et andet patent på et plast- og metalkabinet til fremtidige MacBooks.

Dette design kan føre til en generelt mere holdbar MacBook, og også et mere vandafvisende design, hvilket bestemt ikke ville skade nogen af dem.

Et andet nyligt Apple-patent detaljerede også et koncept til et udtrækkeligt tastatur, der sænkes ned i bunden af den bærbare maskine, når denne er lukket sammen.

Som altid er der ingen garanti for, at Apple vil benytte en teknologi, blot fordi de har patenteret den. Som alle store tech-virksomheder undersøger Apple en masse ideer og leger med en række prototyper, og kun en relativt lille procentdel af dem ender i et færdigt produkt.