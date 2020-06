Apple AirPower stadig og har muligvis ikke en Lightning-port

Arbejder Apple stadig på sin AirPower-oplader? Skal vi dømme ud fra dette lækkede billede, så er svaret ja - og vi ved måske lidt mere om tech-gigantens længe forsinkede lademåtte.

Hvad er nyt? For det første, at AirPower stadig er under udvikling. Tipperen Jon Prosser tweetede et par fotos, som angiveligt viser Apple-opladeren (hvis du husker det, hævdede han, at projektet igen var under udvikling i marts). Men lækagen antyder også, at tech-giganten har været i stand til at få deres AirPower-prototyper til at oplade et Apple Watch.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”... 😏Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?Yeah.Well.They got the Watch working... 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3June 18, 2020

Skal vi dømme efter ovenstående billeder, så oplades både Apple Watch og AirPods Pro på samme tid. Prosser bemærker desuden, og bekræfter selv flere gange i svar til sit tweet: kablet til AirPower tilsluttes ikke via en Lightning-port.

Antagelig kan dette være en USB-C-port; Apple har forladt Lightning-porten i de nyeste iPad Pro-modeller, og der er rygter om, at iPhone 12 muligvis er den sidste Apple-enhed, der har den.

Kommer AirPower endelig?

På trods af denne påståede fremgang er der ikke noget, der tyder på, at AirPower officielt er på vej ud i butikker endnu. Efter lang tids tavshed om dens udvikling indrømmede Apple i en e-mail til pressen, at den enhed, de havde arbejdet på, ikke 'levede op til vores høje standarder, og vi har lukket projektet ned' i marts 2019.

Der kom rapporter om, at AirPower overophedede, og at end ikke konkurrerende produkter var i stand til at gøre, hvad Apple havde håbet på: at oplade tre enheder på én gang, inklusive Apple Watch.

Den evige interesse omkring en officiel Apple-oplader taget i betragtning, er vi ikke overraskede over, at endnu en lækage bekræfter dens æfthed og har vakt så meget opmærksomhed - med Apple WWDC 2020-keynote lige rundt om hjørnet, vil vi desuden ikke blive overraskede, hvis vi endelig hører mere om denne trådløse oplader på årlige udviklerkonference.