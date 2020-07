AMD Ryzen 4000 desktops CPU'er tilsyneladende bekræftet til 2020-lancering

AMD Ryzen 4000-processorer (til desktops) ser ud til at ramme markedet i 2020, da en chef fra AMD bekræftede, at Zen 3 beregnet til almindelige brugere vil kunne købes inden årets udgang. Det blev også kraftigt antydet, at denne særlige siliciumchip vil være noget helt specielt. Rick Bergman, vicepræsident for processorer og grafik hos AMD, kom med denne kommentar i slutningen af et blogindlæg: "Hvordan ser det ud med AMD, når det kommer til pc'er? Jeg kan ikke dele for meget, men jeg kan sige, at vores rejse med høj ydelse fortsætter med vores første 'Zen 3' klientprocessorer, som efter planen bliver lanceret senere på året. Jeg vil slutte med at sige, at du ikke har set det bedste fra os endnu ... »

At Bergman specifikt nævner Zen 3-"klient" -processorer henviser til CPU'er, der er målrettet almindelige forbrugere (snarere end virksomheder, der køber CPU’er specifikt designet til servere), og dette er første gang nogen fra toppen af AMD eksplicit har nævnt, at lanceringen af



konsumentversionen af Zen 3 vil udkomme i 2020. Tidligere kommentarer fra folk som eksempelvis direktør for AMD, Lisa Su, har indeholdt implicitte ledetråde, men ikke noget konkret (hvilket har fået nogle til at tro, at AMD potentielt ville prioritere Epyc-serverprocessorer over Ryzen-produkter i 2020, hvis der skulle træffes vanskelige valg i forbindelse med produktionsproblemer, som følge af Covid-19.)

Der er derfor tale om en form for bekræftelse, og som nævnt peger Bergmans afsluttende sætninger mod en Zen 3-processor, der vil imponere, hvilket er noget, vi allerede har hørt rygter omkring.

Lisa Su har også (selvfølgelig) tidligere sagt, at Zen 3 vil være et fremragende produkt.

Laptop eller desktop?

Det var Tom's Hardware, der først faldt over blogindlægget, og de har noteret sig, at en "forbrugerlancering" i slutningen af 2020 også kan betyde nye processorer på laptopmarkedet, og at Ryzen 4000 "Vermeer" til desktops kan komme senere. Det kan tænkes - lige nu ved vi naturligt nok ikke noget med sikkerhed – at det hele tiden har været meningen, at vi ville opleve "Vermeer" senere på året, og vi er nu ikke længere i tvivl efter ovennævnte kommentar.

Især da Bergman nævner "Det er forbløffende at tænke på, hvor langt vi er kommet siden vores originale 'Zen 2' pc-produktlancering i juli, 2019, med Ryzen processorer til tredje generations desktops", lige inden han taler om, hvad der nu kommer til at ske, når det kommer til PC-produkter. Dette kan godt tolkes som om, at han taler om "Vermeer"-processorerne.

Rygter siger, at Ryzen 4000 CPU'er til desktops muligvis kan blive lanceret i september eller oktober, men dette er indtil videre blot et gæt. Processorerne ventes at levere en langt bedre ydelse, muligvis op til 15% eller mere, når det kommer til IPC (instruktioner udført pr. clockfrekvens) - hvilket kan blive utrolig interessant for alle (undtagen Intel).