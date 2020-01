For første gang i 14 år: AMD sidder nu på 40% af processor-markedet

Kampen på processormarkedet imellem AMD og Intel spidser til, og PassMark kan nu rapportere, at AMD sidder på 40% af markedet – et resultat firmaet ikke har kunnet præstere inden for de sidste 14 år. Dette er dårligt nyt for Intel, som har været absolut dominerende i et langt stykke tid.

AMDs genfødsel i 2019 inklusiv den succesfulde lancering af AMD Ryzen 3000 series samt aggressive prissætning har betyde, at firmaet har hugget markedsandele fra Intel med en imponerende hastighed.

Sidste gang AMD sad på over 40% af processormarkedet var helt tilbage i 2006 – 14 år siden

Hvad betyder tallene?

Selvom AMDs erobring af 40% af markedet er imponerende, er det vigtigt at notere sig, at disse tal stammer fra PassMark og kun dækker over computere, som har PassMarks benchmark software installeret.

Eftersom PassMark kun fås til Windows, tæller kun Windows-maskiner med i grafen (vist herunder) og tæller Intel og AMD. Andre CPU-producenter medregnes ikke, selvom PassMark hævder, ”Vi modtager et mindre bidrag fra andre CPU-producenter end AMD og Intel, men tallene er så lave, at vi ikke lader dem tælle med i grafen.”

Diagrammet dækker desuden kun x86-processorer og ikke andre chip-arkitekturer. Grundet PassMarks popularitet giver det os dog stadig en god ide om hvordan AMD klarer sig. Så er spørgsmålet – skal Intel bekymre sig? Det vil vi mene. AMDs seneste succes har tydeligvis taget en bid af Intels markedsandel og firmaet skal komme med noget helt specielt, for at vinde kunderne tilbage. Som Wccftech forklarer, selvom Intel stadig bruger 14nm processer, (sammenlignet med AMD, som er rykket videre til 7nm) har deres processorer stadig højere klokhastigheder end AMDs produkter, hvilket gør dem bedre til gaming.

Det er dog næppe nok til at slå AMD ned. Du kan se PassMarks AMD vs Intel Market Share-grafen, som opdateres dagligt. Modsat grafen som blev offentliggjort af Wccftech, viser denne ikke, at AMD har rundet de 40% endnu, men de er uden tvivl meget tæt på. Skal vi alene dømme ud fra disse tal, går AMD et særdeles indbringende 2020 i møde.