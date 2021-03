I 2020 blev Amazon Prime Day flyttet fra sommer til oktober på grund af pandemisituationen - men hvad sker der i år?

Amazon har endnu ikke annonceret en dato for sin store salgsevent, som normalt finder sted om sommeren og varer i to dage. Kun medlemmer af Prime-fordelsklubben har adgang til salget, men hvis du har et 30-dages prøvemedlemsskab hos Prime, kan du også deltage.

Amazon Prime Day 2021 - hvornår finder det sted

Der går rygter om, at begivenheden finder sted 12.-13. juli 2021. Amazon har imidlertid ikke for vane at annoncere datoen for Prime Day før ca. 14 dage før salget starter. Eventen finder normalt sted i den første eller anden uge i juli, men sidste år måtte man vente til oktober. På trods af at pandemien stadig dominerer, antages det, at Amazon stadig vil vælge sommeren som salgstidspunkt.

Skal du slå til på Amazon Prime Day? Eller vente til Black Friday?

Mange priser vil være helt i bund på Amazon Prime Day, men det samme gælder Black Friday og Cyber Monday 2021. Hvornår skal du købe?

Svaret er virkelig ret simpelt: Amazon Prime Day finder sted før Black Friday og Cyber Monday. Det betyder normalt 90 til 120 dage ekstra tid, du får med de produkter, du køber billigt. Hvorfor vente, hvis du faktisk har brugt produktet med det samme? Samtidig bliver alt billigere i det lange løb, så der er stor sandsynlighed for, at du bliver nødt til at betale lidt ekstra ved at skifte med det samme.

En utilsigtet effekt af dette fokus på store indkøbsdage er, at selvom de lave priser er en stor fordel for kunderne, så viser Amazon (og de andre store kæder) os, at det kun betaler sig at foretage store indkøb et par gange hen mod udgangen af året, nemlig på Prime Day (i de lande, hvor der findes) og på Black Friday og Cyber Monday.

Prime Day 2021 – hvad kan du købe?

Selvom listen over tilbud på Amazon Prime Day ofte er et mysterium indtil kort før salget starter, forgår det ofte ud fra et bestemt mønster, så der er nogle ting, vi forventer vil være billige også i år.

De bedste Prime Day-tilbud i 2021 inkluderer næsten helt sikkert store rabatter på Amazons egen teknologi. Vi taler f.eks. om Kindle, Echo og Fire TV.

Vi har også fundet ud af, at Prime Day har gode tilbud på bærbare computere, uanset hvilket prisniveau du bevæger dig i. Dette inkluderer billige Chromebooks, Windows-bærbare computere og nogle Apple MacBooks. Hvis de nyeste MacBook Pros er sat ned, kan du forvente, at de forsvinder hurtigt.

Derudover finder du ofte de mere almindelige produkter, der ofte er til stede ved de normale udsalg, såsom UHD/4K-tv og videobaserede dørklokker. Selvfølgelig hjælper det, at Amazon ejer Ring, en række dørklokker, der næsten hvert år sælges meget billigt.

Hvordan skal du handle på Prime Day i 2021?

1. Læs vores forudsigelser om, hvad der tilbydes

Ofte er der simpelthen for mange produkter på Prime Day. Det er på ingen måde svært at finde, noget der er billigt, men problemet er ofte at skabe sig et overblik over, hvad der er de bedste tilbud. Derfor laver vi altid en liste over de største kup i løbet af 48-timers salgseventen.

2. Amazon Prime-dagen har som regel krævet, at du er premium-medlem, så det er værd at have styr på, inden salget starter

Amazon startede Prime Day i 2015 som en smart måde at få folk til at abonnere på Prime-tjenesten, og denne salgsdag, der normalt finder sted om sommeren - måneder før Black Friday - fungerer lige præcis, som Amazon ønsker det.

Her i Danmark er det endnu ikke sikkert, om Amazon vil være i stand til at lancere en lokal onlinebutik og et lokalt Prime-abonnement inden Amazon Prime Day 2021. Der har længe været spekulation om, hvorvidt vi ville få en udgave af Amazon i Danmark, og vi er venter stadig. Men i Sverige åbnede Amazon den 28. oktober 2020. Det er muligt, at oplevelserne derfra vil påvirke, hvornår og hvordan Amazon etablerer sig i Danmark.

Lav en ønskeliste over, hvad du helst vil købe - ellers er det umuligt at holde styr på tilbuddene

Du skal udarbejde en ønskeliste, før det går løs, så du ved, hvad du rent faktisk har brug for, og hvor meget tingene koster. Dette giver dig mulighed for at håndtere tilbuddene langt mere effektivt, og have et vist forspring, hvis visse varer kun fås i begrænset omfang. Med en ønskeliste får du også et godt overblik over, hvad der tilbydes, og hvad den normale pris er.

4. Haps de bedste Prime Day 2021-tilbud, inden de forsvinder

Ifølge Amazon var deres bedst sælgende produkter globalt under Prime Day-salget Echo Dot og Fire Stick 4K, iRobot Roomba robotstøvsugeren, LifeStraw Personal Water Filter, LEGO Star Wars Stormtrooper-hjelmen, Bose QuietComfort 35 II trådløse hovedtelefoner og Smartbit Fitbit Versa 2. Især robotstøvsugerne var populære.

Vores erfaring er, at de bedste tilbud er udsolgt på få minutter, og derefter sætter Amazon de, der bare var lidt for langsomme, på en venteliste.