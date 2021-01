Alt om Battlefield 6: Lancering, trailer, nyheder og rygter

Battlefield 6 er på vej. EA Dice er ved at udvikle et nyt Battlefield (navnet er dog ikke bekræftet.) Det er sat til lancering mellem oktober og december 2021 og kommer til PS5, Xbox Series X/S og PC.

Der er ikke kommet så mange detaljer om Battlefield 6, men EA har teaset, at det nye Battlefield bliver en "ægte næste generations udgave af spilserien" i en skala, der "aldrig er set før." Rygter peger på baner med op til 128 spillere og moderne omgivelser.

EA har sagt, at der kommer mere nyt om det kommende Battlefield over de næste par par måneder. Men vi har samlet, hvad vi ved lige her. Så læs videre for at blive klogere på Battlefield 6.

Sagen kort

Hvad er det? Det næste spil i Battlefield-serien

Det næste spil i Battlefield-serien Hvornår kan jeg spille det? Mellem oktober og december 2021

Mellem oktober og december 2021 Hvad kan jeg spille det på? Det er bekræftet til PS5, Xbox Series X/S og PC

Battlefield 6 lanceringsdato

(Image credit: Electronic Arts)

Battlefield 6 har planlagt lancering mellem oktober og december 2021 og kommer helt sikkert til PS5, Xbox Series X/S og PC. Dette frigivelsesvindue blev bekræftet af EAs administrerende direktør Andrew Wilson i november 2020.

"Det næste Battlefield er klar omkring juleferien 2021. Og vi glæder os til at fortælle mere om spillet i foråret," sagde han.

Det betyder, at vi kan forvente, at spillet lanceres mellem oktober og december i år, og der kommer flere nyheder engang mellem marts og maj.

Men med Covid-19-pandemien, der stadig raser kan planerne blive forsinkede.

Battlefield 6 trailers

EA Dice har endnu ikke offentliggjort nogen Battlefield 6-trailere, men en teknisk trailer under EA Play 2020. Vi fik kun et glimt af noget, der stadig var "under udvikling".

Fra de korte glimt, vi har set, ser det ud til, at ansigtsanimationer er mere realistiske end tidligere, og at slagmarkerne er større - potentielt med flere spillere (som rygtet).

"Vi skaber episke kampe i en skala og troskab i modsætning til noget, du har oplevet før", sagde EAs chefstudiosofficer Laura Miele under videoen. Det er måske ikke meget at fortsætte, men det antyder, at Dice planlægger at udnytte kraften fra de nye konsoller til det yderste. Tjek det selv nedenfor:

"Vi skaber episke slag i en skala og i en detaljegrad, som du aldrig har set mage før," sagde Laura Miele, EA's chief studios officer i videoen.

Det fortæller måske ikke så meget, men det peger i hvert fald i retning af, at EA vil udnytte de nye konsoller til det maksimale.

Se selv her:

Battlefield 6 nyheder og rygter

Spillet kan komme til både nye og ældre konsoller, have op til 128 spillere på banen og foregå i en moderne tid

Officielle detaljer om Battlefield 6 er der ikke mange af, men lækkeren TheLongSensation (AKA Tom Henderson) kan give os en ide om, hvad vi kan forvente af det næste Battlefield-spil.



Ifølge en video fra Henderson (via VGC) bliver Battlefield 6 en "opdateret version" af Battlefield 3, der foregår i moderne tid. Det nye Battlefield udkommer angiveligt også til PS4 og Xbox One, ud over den allerede bekræftede udgivelse på Xbox Series X/S og PS5.

Henderson mener desuden, at udvikleren Dice har designet nogle baner til helt op til 128 spillere. Et antal, der er muligt på grund af de nye konsoller. Hans kilder siger desuden, at baner med 64 spillere (32 mod 32) stadig vil være der.

Ifølge Henderson kan banerne med 128 spillere ikke spilles på ældre konsoller som PS4 og Xbox One. Den visuelle del er også nedskaleret. Han hævder dog, at en separat afdeling arbejder på spillet til de ældre konsoller, så der er ingen grund til bekymring.



Han har desuden informationer om, at EA Dice er eller har været ved at udvikle et Battlefield Battle Royale for at skabe sin egen udgave af Activisions Call of Duty Warzone. Det er dog uklart, om det stadig er under udvikling.

Læk som de her skal altid tages med forbehold, men Henderson har tidligere haft ret. Påstanden om, at Battlefield 6 foregår i moderne tid, bliver bekræftet af Jeff Grubb fra VentureBeat

Battlefield 3, som angiveligt får stor indflydelse på Battlefield 6 foregik under en fiktiv krig i 2014. Så hvis Dice går efter det moderne look, forventer vi at se noget mere up to date.

Vi får snart mere at vide

EAs administrerende direktør Andrew Wilson har tidligere fortalt, at der kommer flere oplysninger om det nye Battlefield "til foråret", så der kommer nok noget officielt mellem marts og maj 2021. Men der kommer nok flere rygter før det.

Musklerne i PS5 og Xbox Series X er nøglen til spillets udvikling

EAs administrerende direktør Andrew Wilson har forklaret, at musklerne i PS5 og Xbox Series X gør det muligt at skabe det nye Battlefield på en måde, der aldrig er set før.

Battlefield 6: Hvad vi gerne vil se

(Image credit: EA)

Gratis Battle Royale mode

Hvis Dice arbejder på Battlefield Battle Royale i stil med Warzone håber vi, det bliver et selvstændigt og gratis spil, ligesom Warzone. Battlefield 5 havde Firestorm mode, som i bund og grund var battle royale. Problemet med Firestorm var bare, at det var en del af Battlefield 5, så man skulle købe hele spillet for at spille det.

Kæmpe slag

Banerne med op til 128 spillere er rygter, men vi håber det bliver virkelighed. Banerne med 64 spillere er da gode nok, men flere spillere kan gøre slagene episke.

Understøttelse på tværs

I Battlefield 5 kunne spillere på PS¤, Xbox One og PC ikke spille sammen. Det håber vi, bliver ændret i Battlefield 6.

Masser af modes ved lanceringen

En af vores største anker mod Battlefield 5 var, at der manglede modes ved lanceringen. Spillet føltes lidt skrabet. Det vil vi gerne have ændret.

Dolby Atmos

Dolby Atmos kan bruges i spil, der ikke understøtter det, er det utvivlsomt bedre, når spil er udviklet med Atmos i tankerne. Dolby Atmos i Battlefield 6 til PX og Xbox Series X (PS5 understøtter det ikke) gør det helt sikkert lettere at fordybe sig i spillet og vil få det til at lyde fantastisk.

Lokal multiplayer

At game online er fedt, men vi vil elske at kunne spille Battlefield 6 som offline mulitplayer.