Alt du skal vide om iPhone 12

Efter lang tids venten blev Apples iPhone 12 endelig præsenteret ved et virtuelt event 13. oktober.

Det er en ud af i alt fire nye mobiler. Den får følgeskab af iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Så hvad ved vi om iPhone 12? Ikke alt, men en hel del. Apple har bekræftet, at den understøtter 5G-netværk, så du kan udnytte helt nye download-hastigheder på din telefon.

Fakta om iPhone 12

Hvad er iPhone 12? En ny smartphone fra Apple

En ny smartphone fra Apple Hvornår kommer iPhone 12 på gaden? 23. oktober i USA. Den danske lancering er ikke bekræftet endnu

23. oktober i USA. Den danske lancering er ikke bekræftet endnu Hvad koster Phone 12? De danske priser kendes ikke endnu

iPhone 12 frigivelsesdato og pris

(Image credit: Apple)

iPhone 12 kommer på gaden i USA 23. oktober og kan forudbestilles fra 16. oktober. iPhone 12 mini kan først forudbestilles 6. november og købes fra 13 november på det amerikanske marked.

Vi kender ikke datoerne og priserne for Danmark endnu.

Få de bedste tilbud på Apple iPhone 12 før alle andre! Vi sender forud bestillings-oplysninger og de bedste tilbud, så snart de er ledige. Mind mig om Send mig information om andre relevante produkter fra Techradar og andre Future brands Send mig information om andre relevante produkter fra tredje part Du vil ikke modtage spammails. Du kan til enhver tid opsige din tilmelding, og dine data vil ikke blive delt uden din tilladelse

iPhone 12 design og skærm

Den nye iPhone 12 har en 6,1" skærm og en notch i toppen af skærmen. Den ser ud til at have samme størrelse som på andre iPhones.

Den kommer i farverne sort, hvid, rød, grøn og blå. Der er en aluminiumsramme om ydersiden, og den ser mindre afrundet ud end andre nyere iPhones.

(Image credit: Apple)

Bagsiden er lavet af glas, men virksomheden understregede, at den er mere modstandsdygtig end tidligere på grund af en teknologi kaldet "Ceramic Shield".



Den er 11 % tyndere, 15 % mindre og 16 % lettere end iPhone 11 fra 2019.

Den har en Super Retina XDR-skærm med dobbelt så mange pixels som iPhone 11. Den er også lysere.

iPhone 12 5G

Apple har bekræftet, at iPhone 12 er klar til 5G. Det betyder, at du bliver forbundet til næste generations mobilnetværk fra starten, hvis altså din teleudbyder har en 5G-mast i dit område.

Det er blevet almindeligt på de bedste Android-mobiler, men det er første gang et Apple-produkt får 5G.

iPhone 12 specifikationer

(Image credit: Apple)

Chipsættet A14 Bionic giver iPhone 12 muskler - samme chipsæt som i iPad Air 4. Ifølge Apple er det 40 % mere kraftfuld end A13-chipsættet, som sidder i iPhone 11.

Apple selv kalder det "den hurtigste chip i en smartphone nogensinde". Det er noget af en påstand, som vi selvfølgelig afprøver, når vi får fingre i iPhone 12.

Du kan vælge mellem 64 GB, 128 GB og 256 GB. Vi anbefaler en af de større. 64 GB er ikke ret meget plads på en telefon, der ikke kan udvides med et Micro SD-hukommelseskort.

Du får også iOS 14 lige fra start. Det betyder, at du kan bruge alle de nye funktioner.

iPhone 12 kamera

(Image credit: Apple)

iPhone 12 har dual sensor bagsidekamera. Det har et 12 megapixel vidvinkelkamera med en 1,6 blænde og 12 megapixel ultravidvinkel med en blænde på 2,4 og 120 graders video.

Der er større fokus på digital billedbehandling som eksempelvis Smart HDR 3 og Night mode, der skulle forbedre billeder taget i mørke.

Ifølge Apple er kameraerne forbedret med 27 % i omgivelser med lidt lys. Det vil være bemærkelsesværdigt, fordi iPhone 11 tager rigtig gode billeder i lav belysning.

We've yet to hear what selfie camera you'll get on the iPhone 12.

iPhone 12 batteri

(Image credit: Apple)

Vi har endnu til gode at høre, hvor stort batteriet i iPhone 12 er. I stedet fokuserede Apple på forbedringer omkring magnetisk trådløs opladning. Det kaldes MagSafe og er i bund og grund en trådløs oplader, der kan klikkes på bagsiden af telefonen.

Det sikrer, at mobilen ikke glider af en oplader, og stopper med at lade. Det gør det også muligt for andre producenter at lave flere slags tilbehør. Apple kommer helt sikkert med eget tilbehør, men bl.a. Belkin er også på vej med noget

iPhone 12 tilbehør

Der medfølger ikke en oplader eller øretelefoner med den nye iPhone 12. I stedet får du et USB-C til lightning-kabel. På den måde vil Apple skåne miljøet.