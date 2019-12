AirPods tag jer i agt: OnePlus er på vej med helt trådløse propper

Det tyder på, at der snart kommer endnu en rival til Apple AirPods og ligende helt trådløse hovedtelefoner. Dette i kraft af en helt trådløs udgave af OnePlus Bullets in-ear hovedtelefonerne.

Ifølge et tweet fra Twitter-brugeren Max J. (som er kendt for sine Samsung-lækager), er det kinesiske firma i gang med at udvikle sine egne helt trådløse hovedtelefoner, som især vil være interessante grundet en lavere pris.

Med hans tweet fulgte et billede af de nye hovedtelefoner med teksten: ”Lyt uden kabler”, flankeret af ordene ”afslapning”, ”Træning”, ”opkald” og ”læring”. OnePlus har ikke bekræftet billedets ægthed og har ikke kommenteret på, om de har planer om at lancere et sådan sæt hovedtelefoner i nær fremtid.

OnePlus Bullets, men helt trådløse

Det ville slet ikke overraske os, hvis der kom et sæt helt trådløse propper fra OnePlus: selvom de er bedst kendt for deres telefoner, skabte firmaet også et navn for sig selv inden for lyd, da de i 2018 sendte sine første trådløse hovedtelefoner, OnePlus Bullets Wireless og efterfølgeren OnePlus Bullets Wireless 2, på gaden

Får vi snart en helt trådløs udgave af OnePlus Bullets Wireless 2 at se, kan det ruske op i hele markedet for true wireless-hovedtelefoner – firmaet er trods alt primært kendt for sine relativt lave priser. Trods den lavere pris har vi og andre medier stadig været ganske begejstrede for OnePlus Bullets Wireless 2, takket være deres livlige lyd, gode pasform og gode batterilevetid.

OnePlus’ trådløse hovedtelefoner benytter en silikoneørestykke og et metal-finish og vi forventer, at firmaet ville holde sig til dette design i deres helt trådløse version af Bullets. Om de så samtidig vælger at inkludere støjdæmpning som i de nye AirPods Pro eller Sony WF-1000XM3, må tiden vise. Hvis det lykkedes dem og til en lav pris, kan de blive en seriøs konkurrent til Apple, Sony og Samsung.