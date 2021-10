AirPods 3 er landet: her er alt, du skal vide

Efter flere år med spekulationer er AirPods 3 endelig blevet afsløret. De byder på en række nye opgraderinger, så de kan konkurrere med de bedste trådløse øretelefoner på markedet.

AirPods 3 fortsætter tråden, hvor 2019-modellen af ​​AirPods slap. De blev afsløret ved Apples Unleashed-event den 18. oktober, hvor vi også fik set nye farvevarianter af Apple HomePod mini, samt Apple M1 Pro og M1 Max, MacBook Pro 14 og MacBook Pro 16.

Blandt de nye funktioner er understøttelse af rumlig lyd med head tracking (som på AirPods Pro og AirPods Max), adaptiv EQ og bedre batterilevetid. AirPods 3 skulle også have bedre lydgengivelse end 2019-udgaven takket være et særligt tilpasset element designet til at begrænse forvrængning.

Tredje generation af AirPods vil koste 1.549 kroner ved lanceringen og vil være tilgængelig fra den 26. oktober. 2019-modellen har fået et permanent prisnedsættelse, hvilket kan gøre det fristende at købe den lidt ældre model.

Her er alt hvad du behøver at vide om de nye AirPods 3.

Kort og godt

Hvad er det? De nyeste Apple AirPods.

De nyeste Apple AirPods. Hvornår kommer de i butikkene? 26. oktober, men du kan allerede bestille dem..

26. oktober, men du kan allerede bestille dem.. Hvad koster de? 1.549 kroner.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 – lanceringsdato

Tredje generation af Apple AirPods kan allerede bestilles, og ifølge Apple vil de være tilgængelig i Danmark fra den 26. oktober, ugen efter lanceringen. Det gælder både fysiske butikker og netbutikker.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 – pris

Apple AirPods 3 (2021) koster 1.549 kr. fra Apple ved lanceringen. De er dyrere end 2019-modellen, der kostede 1.379 kroner ved lanceringen.

Apple har sagt, at den anbefalede pris for AirPods (2019) er blevet sænket til 1.129 kr.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 – design

Selvom Apple endnu ikke har frigivet så mange oplysninger om nye AirPods 3, ser det ud til, at virksomheden har fortsat tankegangen fra AirPods Pro.

De lange, udstående ørestilke, der gjorde 2019-modellen så let genkendelig, er blevet erstattet med kortere stilke, der huser berøringsfølsomme sensorer. Hvis de opfører sig som AirPods Pro, betyder det, at du blandt andet kan klemme på stilkene for at styre musikafspilning.

Kortere stilke er noget, vi har længtes efter et stykke tid, og som Apple selv siger, giver de et "mere diskret" look.

Huset på de nye AirPods 3 er også blevet ændret. Det har et mere strømlinet design end sine forgængere. Apple siger, at konturerdesignet er i den helt rigtige vinkel, så "lyden sendes direkte ind i øret".

I modsætning til med AirPods Pro er der ingen udskiftelige ørepropper her. Således kan du opleve, at Apples støjreducerende øretelefoner giver bedre lydisolering - og dermed en mere kraftfuld basgengivelse og reduceret lydlækage.

En anden ny funktion i AirPods 3 er IPX4 vand- og svedmodstand. Således kan du roligt bruge dem under træning uden at være bange for lidt sved eller et par regndråber.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 – lydmæssig ydelse

Ved lanceringen af ​​AirPods 3 oplyste Apple, at det ville "give hele Spatial Audio -oplevelsen til flere brugere." Deres seneste øretelefoner er de mest overkommelige hidtil til at understøtte denne teknologi.

Apples Spatial Audio-teknologi tager 5.1, 7.1 og Dolby Atmos-indhold og gør det mere fordybende, som om lyden kommer til dig fra alle sider.

Indtil videre har denne teknologi kun fungeret med AirPods Pro og AirPods Max, da den er afhængig af indbyggede accelerometre og gyroskoper til at spore dit hoveds position og sikre, at lyden kommer fra det rigtige sted.

Nyheden om, at et billigere par AirPods kommer med understøttelse af rumlig lyd, er gode nyheder for Apple Music-fans, der allerede har adgang til musik tilpasset dette format på Apples musikstreamingtjeneste.

Desværre ser der ikke ud til at være understøttelse af high definition-lyd. Brugerne får således ikke det bedste ud af Apple Musiks musiknumre med tabsfri kvalitet.

En kik indeni AirPods 3. (Image credit: Apple)

AirPods 3 skulle under alle omstændigheder give bedre lytning end 2019-udgaven af ​​AirPods. De kommer med et nyt, specielt tilpasset element med lav forvrængning og en forstærker til et højt dynamisk område. Sammen vil de skabe "kraftfuld bas med skarpe og klare høje frekvenser", ifølge Apple. Vi håber, at dette vil forbedre diskantydelsen fra øretelefonerne, som vi har oplevet som lidt høj, især ved høj lydstyrke. Enhver forstærkning af bassen er velkommen.

Takket være understøttelsen af adaptiv EQ (som først kom med AirPods Pro), skal AirPods 3 opleves som skræddersyet til dine ører. Teknologien behandler lyden fra øretelefonerne i realtid, ud fra hvordan de passer til dine ører. Ifølge Apple kortlægger en indadvendt mikrofon lyden, før computerkraften bag den adaptive EQ justerer mellemtonen og basen "for at kompensere for afvigelser, der skyldes pasformen."

(Image credit: Apple)

Og telefonopkald? Et akustisk net dækker de ydre, ståldannende mikrofoner. Disse er blevet redesignet, så lyden fra ​​vind reduceres, og stemmegengivelsen bliver tydeligere. AirPods 3 understøtter også AAC-ELD-codec, som ifølge Apple vil levere "stemmekvalitet i fuld HD" (hvad det så end betyder). Uanset hvad skulle AirPods 3 fungere godt til telefonopkald, uanset om det er via FaceTime eller på andre måder.

En stor men ikke overraskende udeladelse er aktiv støjreduktion (ANC). Selvom vi ikke forventede denne teknologi i et par "almindelige" AirPods, var der stadig mange spekulationer om, hvorvidt AirPods 3 stadig skulle være udstyret med denne funktion.

I øretelefoner til denne pris kan man forvente ANC, men manglen på ørepropper i silikone eller hukommelsesskum betyder, at AirPods 3 sandsynligvis alligevel ikke ville være så effektive som AirPods Pro. Her har Apple en mulighed, der ikke indebærer, at du stikker øretelefonerne direkte i øregangen.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 – batterilevetid

AirPods 3 leveres med betydeligt forbedret batterikapacitet. 2019-udgaven af ​​AirPods gav i alt 24 timers afspilning (4 timer fra selve øretelefonerne og yderligere 20 timer fra opladningsetuiet). De nye AirPods 3 giver en maksimal batterilevetid på 30 timer.

Ifølge Apple får du op til seks timers lyttetid eller op til fire timers taletid fra selve øretelefonerne. Derudover får du fire opladninger fra etuiet. Hvis du har travlt, kan en hurtig opladning på fem minutter give dig omkring en times afspilning. Som med AirPods Pro leveres AirPods 3 som standard med et trådløst opladningsetui. Dette er kompatibelt med Apples MagSafe -økosystem.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 – tilslutning

AirPods 3 er (ikke overraskende) optimeret til brug med Apple-enheder med et setup, der kun kræver et enkelt tryk, og som automatisk parrer øretelefonerne med din iPhone, iPad, Mac eller Macbook.

Lyddeling betyder, at du kan dele lydstreaming mellem to enheder, f.eks. AirPods, AirPods Pro eller AirPods Max, mens du bruger din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV. Dette er fantastisk, hvis du vil dele musik uden at skulle dele dine venners beskidte øretelefoner.

Her er der også en sensor til huddetektering. Dennet fortæller AirPods 3, om de faktisk er i øret, i modsætning til om de er på bordet eller i en lomme. Hvis de ikke er i øret, sættes musikafspilning på pause. Det kan spare dyrebar batteritid.

Som med 2019-udgaven af ​​AirPods, vil du være i stand til at hente Apples stemmeassistent ved blot at sige "Hej Siri".

Hvis du har en Apple-enhed, der kører iOS 15, får du adgang til flere ekstra funktioner med tredje generations AirPods. Det inkluderer rumlig lyd og dynamisk head tracking i Group FaceTime-opkald og integration med "Hvor er"-netværket. Du får også adgang til funktionen Meddel meddelelser, så Siri kan læse dine tidsfølsomme opdateringer fra apps som Meddelelser, Kalender og Påmindelser.