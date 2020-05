Huweis måske på vej med “ny” telefon – og den har Google apps

Kort efter lanceringen af Huawei P30-serien mistede Huawei retten til at bruge Googles apps på sine telefoner – herved forsvandt mange af de apps, som Android-brugere kender og bruger dagligt. Siden dengang har flere nye Huawei-modeller manglet disse vitale apps.

Nu ser det dog ud til, at en ”ny” telefon er på vej, og at denne har de kendte Google apps installeret. Nyheden kommer fra Huawei selv og stammer fra en tysk hjemmeside, og blev opdaget af Huawei Central, under betingelserne til en ny promotion-liste med andre Huawei-telefoner. Her finder vi 'P30 Pro NEW EDITION' sammen med de andre P30-telefoner. Telefonen er med andre ord ikke bekræftet endnu, men det virker som et troværdigt bevis.

I starten af 2020 kom P30 Lite i en 'New Edition'-udgave med mere RAM og lagerplads end originalen. Det ser nu ud til, at firmaet vil gøre det samme med Huawei P30 Pro, og opdatere indmaden (men fordi P30 Pro allerede findes i flere udgaver med varierende lagerplads, forventer ikke en ændring på dette område.

Det er uklart hvornår vi kommer til at se denne nye udgave af Huawei P30 Pro, men kampagnen den blev nævnt i starter d. 15. maj, så det er muligt, at vi kommer til at se den før dette. Når det er sagt, vil den nok kun udkomme i bestemte regioner og have lanceringsdatoerne bestemt ud fra det enkelte land.

Hvorfor en ny Huawei P30 Pro?

Siden P30-serien udkom, har Huawei også sendt Mate 30 og P40-telefoner på markedet, så det kan godt virke lidt underligt, hvis de vælger at genoplive en serie fra starten af 2019. Det giver dog også perfekt mening – eftersom Huawei P30-telefonerne blev lanceret lige før handelsrestriktionerne mod Huawei, fra den Amerikanske stat, trådte i kraft, kan de stadig sælges med Googles apps, modsat de nyeste modeller fra firmaet, som må undvære disse. Denne regel vil også gælde ”nye” Huawei P30-telefoner, så ved at lancere en ”New Edition”-enhed, kan firmaet omgå ovenstående regel.

Herved kan folk, som vil have en ny Huawei-telefon, men samtidig også vil have adgang til Googles apps såsom Play Store, Gmail og Maps, få mulighed for dette, selvom teknologien bag naturligvis har lidt tid på bagen. I vores anmeldelse af Huawei P30 Pro gav vi 4,5 stjerner ud af fem, så det er stadig en fremragende telefon.

Det er uklart hvor længe Huawei kan fortsætte med denne taktik, eftersom der naturligt nok vil komme et tidspunkt, hvor P30-serie slet og ret er forældet i forhold til nyere modeller, men lige nu ser det ud til, at Huawei har fundet et smart smuthul.