Et nyt Assassin’s Creed-spil kan blive et af de første store til PS5 og Xbox Series X

Et nyt spil I Assassin’s Creed-serien kan ifølge rygter blive en af de første store lanceringer på PlayStation 5 og Xbox Series X. Vi var allerede klar over, at Ubisoft havde planer om fem større AAA-titler imellem april 2020 og marts 2021, og at disse alle ville understøtte den kommende konsolgeneration. Indtil videre har Ubisoft løftet sløret for tre af disse: Gods and Monsters, Watch Dogs: Legion og Rainbow Six Quarantine. To øvrige spil er dog forblevet et mysterium. Men nu er vi måske blevet klogere takket være Kotakus Jason Schreier, som hævder, at de to hemmelige spil er et et nyt spil I Assassin’s Creed og Far Cry-serien. Se hans tweet herunder:

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QSFebruary 6, 2020

Selvom vi forholder os skeptiske i forhold til rygter, plejer Schreier at være en pålidelig kilde, når de kommer til nyheder fra industrien.

Vi er temmelig overbeviste

Det var stort set garanteret, at Ubisoft ville komme med nye titler fra deres største serier til den næste konsolgeneration. Og det er derfor ikke overraskende, at de kan komme så tidligt i de nye konsollers livscyklus, især når vi tænker på, at det er to år siden lanceringen af Assassin's Creed Odyssey og Far Cry 5, hvorfor timingen for begge er perfekt.

Vi ved allerede, at Ubisofts fem AAA-titler (herunder Far Cry og Assassin’s Creed) vil blive lanceret imellem april 2020 og marts 2021 og at de alle vil understøtte den kommende generation. Dette betyder, at nogle, hvis ikke alle, vil udkomme på tværs af flere platforme, og virke på de kommende såvel som de eksisterende.

De bliver næppe lanceret i år, da det vil falde sammen med konsollanceringerne – ligesom Far Cry og Assassin’s Creed-spil oftes lanceres med nogle måneders mellemrum (bortset fra 2012 med Far Cry 3 og Assassin’s Creed 3). Det giver god mening, da de begge byder på åbne verdener, tager meget tid og er fra samme udgiver. Uanset hvad, bliver de meget vel nogle af de første store titler til PS5 og Xbox Series X.