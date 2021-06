Wales - Danmark live: sådan ser du EM-fodboldkampen gratis hvor som helst

(Image: © Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images & Lukas Schulze - UEFA/UEFA via Getty Images)

Efter en overbevisende 4-1 sejr over Rusland er Hjulmands hold klar til ottendedelsfinalerne, hvor Wales venter.

Kampen mod Rusland var til at starte med et opgør præget af nerver. Det danske spil manglede flow, og kampen var præget af mange afbrydelser - og Rusland havde bestemt ikke travlt.

Mikkel Damsgaard satte heldigvis gang i festen kort før pausen, da han krøllede bolden op i hjørnet. Russernes gave til Poulsen kort ind i anden halvleg holdt festen kørende, Efter et kort intermezzo, hvor vi skulle gennem hele følelsesregisteret med Belgiens scoring og efterfølgende annullering og Ruslands reducering til 2-1, bragte AC's dommedagsdrøn til 3-1 os i den 7. himmel. Så scorede Belgien to mod Finland, og Mæhles kølige afslutning lukkede festen. Det var en magisk aften i Parken.

Wales - Danmark EURO 2020 live Dato: Lørdag den 26. juni 2021 Kick-off : Kl. 18.00 (dansk tid) Sted: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Holland Dansk tv-kanal som viser kampen: DR1 Gratis livestream på dansk: DRTV Europæisk livestream: DRTV (visse lande i Europa) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Wales har dog på ingen måde tænkt sig at lægge sig ned. Rob Pages hold vil også kæmpe med om pladsen i kvartfinalen, hvor vinderen af opgøret mellem Holland og Tjekkiet venter.

Waliserne kvalificerede sig til ottendedelsfinalerne efter at have taget andenpladsen i gruppe A efter en svær afsluttende kamp, hvor holdet tabte 0-1 til Italien i Rom. De walisiske drager formåede at holde Azzurris målforsøg til et minimum, selvom de blev reduceret til ti mand i det 55. minut efter Ethan Ampadus hårde direkte røde kort for en tackling på Federico Bernardeschi.

Inden opgøret mod Italien havde Wales færd mod ottendedelsfinalerne budt på en overbevisende 2-0 sejr over Tyrkiet og en uafgjort åbningskamp mod Østrig (1-1).

Hvor Danmark får opbakning fra næsten 3.900 medrejsende fans, kan fans fra Wales ikke få adgang til kampen. Det er en konsekvens af, at Storbritannien meldte sig ud af EU.

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan streamer du i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne TV3, TV3+ og TV3 Sport viser de resterende 19. DR1 sender Danmarks sidste indledende kamp mod Rusland.

Hvis Danmark går videre i turneringen, viser DR alle de efterfølgende danske kampe.

Alle de kampe, som DR sender, kan også livestreames gratis med DRTV og via DRTV-appen i Danmark.

Samtlige 51 EM-kampe livestreames også i Danmark på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen, og her koster et månedligt abonnement 309 kr. Men så har du også adgang til alle kampene - og hvad Viaplay ellers har at tilbyde.

Sådan streamer du uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Sådan ser du kampene på dansk tv, når du er i udlandet

For første gang ved en EM-slutrunde bliver det muligt at følge de kampe, som DR sender fra ferien i en række europæiske lande direkte via DR’s streamingtilbud DRTV. Man blot logge ind på DRTV og bekræfte, at man bor i Danmark, og så kan man streame kampene og hele DR’s dækning fra sit feriested i Europa.

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle EM-kampene med danske kommentatorer på DR eller Viaplay, har du sandsynligvis brug for en VPN (hvis du altså ikke er i et af de europæiske lande, hvor du kan streame DRTV).

Det skyldes, at både DR og Viaplay benytter geoblokering, så seere kun har adgang til det indhold, som DR og Viaplay har rettighederne til at vise, i det land hvor brugeren befinder sig. DR har fx ikke rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på dr.dk eller via DRTV-appen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du befinder dig i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DRTV og Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

Brug en VPN til at streame Euro 2020 fra hvor som i hele verden

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV. Det er ret nemt.

